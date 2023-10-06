Rewrite this title: بنج Scroogled جوجل

ستساعدك المقالة التالية: بنج Scroogled جوجل

لقد بدأ الأمر مرة أخرى: المنافسون الأبديون يتقاتلون بطريقة قذرة. واحد على الأقل هو: بنج. يقوم الآن أقوى منافس بحث لـ Google، وهو أحد منتجات Microsoft، بملء الويب بحملة مشكوك فيها ضد Google Shopping [complete with URL – scroogled.com – and YouTube (!) videos]: من جوجل إلى Scroogle.

إذا كان مصطلح Scroogle يبدو مألوفًا، فقد كانت هذه خدمة ويب تسمح للمستخدمين بإجراء عمليات بحث Google بشكل مجهول. اختفت في بداية عام 2012، وعادت للظهور اليوم، في إعلان بينج:

ينصح Bing: لا تتعرض للخداع في موسم العطلات هذا.

على الرغم من أن هذا قد يبدو بريئًا، إلا أن الإعلان يمثل هجومًا قويًا ضد Google Shopping. يهدف Bing إلى زيادة الوعي بأنه منذ 31 مايو 2012، أصبحت جميع نتائج التسوق على Google موجودة الإعلانات المدفوعة:

“إن Google Shopping ليس أكثر من مجرد قائمة من الإعلانات المستهدفة التي يفترض العملاء المطمئنون أنها نتائج بحث. “إنهم يطلقون على هذه الأشياء اسم “،” يحذر Bing على scroogled.com، ثم يتابع “نقول أنه عندما تحدد الخيارات وتصنفها حسب الدفع، فإن المستهلكين يتعرضون للخداع. للحصول على نتيجة بحث صادقة، جرب Bing“.

وبصراحة، سيكون رد الفعل طبيعيًا إذا جاء من المستهلكين وليس من المنافسين المباشرين. في الماضي، كان Google Shopping، المعروف سابقًا باسم Google Product Search، يستخدم لإدراج التجار مجانًا. الآن أصبحت جميع القوائم مدفوعة الأجر – وهو نموذج رائع لتحقيق الدخل من أقوى محرك بحث في العالم، والذي أكد أيضًا في كشف هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن “.” ومع ذلك، فإن الانتقال من النسخة المجانية إلى النسخة المميزة، على الرغم من الإعلان عنه رسميًا في مايو، بدأ في أكتوبر. وبطبيعة الحال، كان Bing بحاجة إلى انتظار الدليل لبدء الهجوم.

ما هو شعورك كمستهلكين تجاه Google Shopping؟ هل تشعر بالخداع على الإطلاق؟