Rewrite this title: بول ألين يقاضي جوجل وآخرين مرة أخرى

ستساعدك المقالة التالية: بول ألين يقاضي جوجل وآخرين مرة أخرى

لقد أبلغنا سابقًا عن الدعوى القضائية التي رفعها بول ألين ضد كل شخص في العالم، بما في ذلك والدتك. أخذت الدعوى القضائية بعض براءات الاختراع ذات الصياغة الغامضة للغاية، وادعت أن أكثر من اثنتي عشرة شركة تكنولوجية كبرى قد انتهكت هذه البراءات. ومن بين الشركات المعنية جوجل، Facebook, Apple، إيه أو إل، نيتفليكس، YouTubeو موقع ئي باي على سبيل المثال لا الحصر. وبطبيعة الحال، عندما رفض القاضي ادعاءاته بشكل قاطع ــ مستشهداً بأدلة غير لائقة، ومبادئ توجيهية غير ملائمة، وأكثر من ذلك ــ افترض الجميع أن بول ألين سوف يتخلى عن جهوده بدلاً من إعادة رفع الدعوى. حسنا، كنا جميعا مخطئين.

بحسب ال تقرير سياتل تايمزلقد جمع ألين قضيته مرة أخرى، ولكن هذه المرة بمزيد من التحديد. بالإضافة إلى ذكر كيفية انتهاك كل شركة لبراءات الاختراع الخاصة بها، قام ألين وفريقه القانوني بأخذ لقطات للمواقع التي يعتقدون أنها تفعل ذلك. تسلط كل صورة من هذه الصور الضوء على جزء الموقع الذي يعتبر، وفقًا لألين، منتهكًا.

لقد وصف غالبية المحللين والخبراء القانونيين جهود ألين بأنها نفس الشيء: إنها محاولة للاستغلال، وتستهدف بعضًا من أعمق الجيوب في العالم. بعد كل شيء، تم تقديم براءات الاختراع لشركة تم إغلاقها لأكثر من عقد من الزمن، واللغة المستخدمة فيها أقل من الوضوح. على سبيل المثال، تنص مطالبة ألين على أن براءات الاختراع الخاصة به يجب أن تغطي أي نظام يقوم تلقائيًا بسحب المحتوى ذي الصلة إلى صفحة ما – وهو ما يمكن تطبيقه على كل شيء بدءًا من شبكة محتوى Google وحتى مقاطع الفيديو المقترحة على YouTube للتطبيقات ذات الصلة وأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك، في حين أن التسجيل بحد ذاته هو أحد أطول اللقطات التي رأيناها، إلا أن الحافز موجود بالتأكيد؛ ومن المتوقع أن يحصل آلن على 500 مليون دولار، وربما أكثر، إذا فاز بقضيته.

يمكنك قراءة إعادة التقديم الجديدة بنفسك هنا.