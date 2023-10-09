Rewrite this title: بيان Logitech الرسمي: “كل شيء على ما يرام” مع Google TV

ستساعدك المقالة التالية: بيان Logitech الرسمي: “كل شيء على ما يرام” مع Google TV

هل يفشل Google TV؟ هل هناك “خلاف” بين شركتي Google وLogitech؟ حسنًا، إذا كنت منتبهًا لأي من التقارير (بما في ذلك، نعم، التقارير الواردة هنا)، فإن إجابتك المحتملة هي “نعم” لكلا السؤالين المذكورين أعلاه. ومع ذلك، شكك بعض المحللين في هذا الأمر، وقد أبدى العديد من خبراء التكنولوجيا رأيهم الخاص بشأن Google TV – وهي منصة ربما تحظى بسمعة أسوأ مما تستحق. ومع ذلك، فإن أحد أهم الأصوات التي يجب الاستماع إليها خلال هذه المناقشة يأتي من شركة Logitech نفسها.

أخبرتنا الأخبار والشائعات والتكهنات والتسريبات الأخيرة أن شركة Logitech أوقفت إنتاجها في وحدة Google TV Revue – أحد أول جهازين تم إصدارهما لـ Google TV. وفقًا لمصادر عديدة، أوقفت شركة Logitech إنتاجها بسبب مشاكل في برامج Google. من المحتمل أن تكون هذه الشائعات نابعة من تصريحات جوجل الخاصة حول التحسينات الدراماتيكية التي أرادوا إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى طلب الشركة من الشركات المصنعة الأخرى تأجيل عروضها التقديمية على Google TV في معرض CES. ومع ذلك، قدم لنا نائب الرئيس لمجموعة Digital Home Group في Logitech، Ashish Arora، حلاً الخطاب الرسمي.

“لا أستطيع أن أتجاهل التكهنات المحيرة الأخيرة التي طرحتها Google [us] “لتعليق إنتاج Logitech Revue لمعالجة مشكلات البرامج”، يوضح أرورا سريعًا أن الجهاز قادر تمامًا على تلقي التحديثات عبر الهواء التي من شأنها تحسين البرنامج عندما توفره Google، وبالتالي فإن التوقف لا يرتبط بأي حال من الأحوال لتحديثات البرامج.

يستمر أرورا في التصريح بأن “Logitech وGoogle ما زالا يتمتعان بعلاقة عمل تعاونية وفعالة”، وأن Logi يظل متحمسًا لدورهما في دفع تشكيلة Google TV. ومع ذلك، كل هذا يؤدي إلى افتراض واحد فقط. إذا لم يتوقفوا عن الإنتاج بسبب مشكلات برمجية، فمن المحتمل أن يكون توقفهم قد حدث لسبب أبسط بكثير: كانت المبيعات أقل بكثير من المتوقع.