Rewrite this title: بيضة عيد الفصح الجديدة من Google بمناسبة الذكرى العشرين للشقراء من الناحية القانونية

ستساعدك المقالة التالية: بيضة عيد الفصح الجديدة من Google بمناسبة الذكرى العشرين للشقراء من الناحية القانونية

تحتفل Google بالذكرى العشرين لفيلم Legally Blonde ببيضة عيد الفصح الجديدة ومجموعة من النص الوردي في SERPs.

سيكشف البحث على Google عن “Legally Blonde” عن مفاجأة سارة لمحبي الفيلم.

أولاً، ستلاحظ وجود حقيبة يد وردية لامعة في بطاقة المعلومات، تمثل شغف الشخصية الرئيسية بالموضة واللون الوردي.

بعد النقر على أيقونة حقيبة اليد الوردية، سيقفز كلب الشخصية الرئيسية Bruiser من المحفظة ويمشي عبر الشاشة إلى مجفف الشعر لإجراء تغيير سريع.

سيرتدي بعد ذلك سترة وياقة، ويحول الشاشة إلى اللون الوردي اللامع ويترك أثرًا من آثار الأقدام الوردية الصغيرة.

حتى أن جوجل قامت بتضمين تفاصيل إضافية للمشجعين المتعصبين، بما في ذلك رمز الجوزاء على سترته ولوحة الاسم على مجفف الشعر.

عند الانتهاء من الرسوم المتحركة، يتحول كل رابط في صفحة نتائج بحث Google إلى اللون الوردي!

يتم عرض بيضة عيد الفصح الآن قبل الذكرى السنوية للفيلم في 13 يوليو.

فيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن Legally Blonde ولماذا قررت Google الاحتفال بهذا الفيلم الذي يبدو عشوائيًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ما هو شقراء من الناحية القانونية؟

Legally Blonde هو فيلم كوميدي تم إصداره في عام 2001. وهو يتبع الشخصية الشهيرة الآن إيل وودز، التي تلعب دورها ريس ويذرسبون، التي التحقت وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة هارفارد في محاولة لاستعادة صديقها السابق.

حقق فيلم Legally Blonde نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر عند صدوره، وتحول منذ ذلك الحين إلى مسرحية موسيقية في برودواي. هناك عدد من التتابعات على الرغم من أنها لا تحظى بالاحترام مثل النسخة الأصلية.

يظل الفيلم الأصلي ذا صلة حيث تم تخليد العديد من لحظاته التي لا تنسى في شكل صور GIF لرد الفعل.

إذا كنت تقضي وقتًا كافيًا في Twitter من المحتمل أن تشاهد بعض صور GIF من هذا الفيلم متداولة.

هناك شيء ما حول تجاور مصممة أزياء تدرس القانون والذي يستمر في أسر خيال مستخدمي الإنترنت.

على الرغم من الاستقبال النقدي الفاتر، إلا أن Legally Blonde هي واحدة من تلك الأفلام الكوميدية التي تحظى بالاعتزاز بسبب روح الدعابة العبثية والعبثية التي تتسم بها. يتميز الآن بكونه أحد الأفلام الوحيدة التي تحتوي على بيضة عيد الفصح من Google (الفيلم الآخر الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو The Avengers).

في رسالة بريد إلكتروني، شارك أحد ممثلي Google إحصائيات البحث التالية المتعلقة بـ Legally Blonde.

أهم اتجاهات البحث

Legally Blonde هو الفيلم الأكثر بحثًا فيما يتعلق بريس ويذرسبون.

تعد Clueless وMean Girls وHeathers وCruel Intentions وBring It On من أكثر الأفلام التي يتم البحث عنها بشكل كبير فيما يتعلق بـ Legally Blonde.

أهم الأسئلة حول شقراء من الناحية القانونية:

كم كان عمر ريس ويذرسبون في فيلم Legally Blonde؟

حيث لمشاهدة شقراء من الناحية القانونية

متى خرج “قانونيا شقراء”؟

هل “شقراء من الناحية القانونية” مبنية على قصة حقيقية؟

ما هو موضوع “شقراء من الناحية القانونية”؟

الشخصيات الأكثر بحثًا في Legally Blonde، منذ عام 2004 في المملكة المتحدة:

ايل وودز

وارنر

الصلصة

بوليت

ايميت

لمعرفة المزيد عن الجواهر المخفية في بحث Google، راجع: