Rewrite this title: تأثير جوجل باندا 2

ستساعدك المقالة التالية: تأثير جوجل باندا 2

كما يعلم كل من يهتم بعالم تحسين محركات البحث (SEO)، فإن أحد أكثر إبداعات Google عنفًا حتى الآن يُعرف باسم “Panda”. Panda، تحديث المحتوى المصمم لدفع المواقع عالية الجودة إلى الأعلى وهدم “مزارع المحتوى” منخفضة الجودة، كان له أكثر من نصيبه من الشكاوى. لقد تم تشغيل هذه السلسلة من “لماذا أنا؟” يا جوجل، لماذا أنا؟” حقا؟ أنت لم تعاقب eHow؟” ولكن الآن مع إصدار الإصدار الثاني من Panda عالميًا، ومع أخذ مقاييس المستخدم في الاعتبار، يتم تعديل مجموعة تحسين محركات البحث (SEO) مرة أخرى. إذن، ما الذي تغير؟

يعد هذا في المقام الأول تحديثًا بعنوان “دعونا نعاقب المزيد من الأشخاص”. أجرت مقاييس البحث دراسة تناولت التغير في حركة المرور للمواقع في المملكة المتحدة. ومن بين المواقع التي شهدت انخفاضًا كبيرًا موقع eHow (موقع “كيفية” سيئ السمعة)، Hub الصفحات، ومركز المراجعة، وBing’s Ciao. وهذا يعني أن الكثير من المطاحن قد تضررت، ولكن هل تتم مساعدة المواقع الصغيرة؟

الكثير من المواقع التي تستفيد لن تستفيد بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، سوف ينتقلون إلى أعلى في التصنيف حيث يتم إسقاط المقالات والمراجعات والأدلة من مصانع المحتوى في الصفحات الأخيرة. ولكن يبدو أن بعض أنواع المواقع تستفيد؛ يبدو أن المواقع الإخبارية، على سبيل المثال، تحصل على تحسن في SERP.

بشكل عام، الإصدار الثاني من Panda يشبه إلى حد كبير الأول، ولكن مع عدد قليل من المواقع الإضافية التي تم طرحها للذئاب، ويكون التأثير الإجمالي أوسع (نظرًا لأن تغيير الخوارزمية هذا يؤثر على جميع الإصدارات الإقليمية من Google). كما هو الحال مع الإصدار الأولي لـ Panda، فإن النصيحة لمشرفي المواقع المتعثرين بسيطة: 1) تأكد من أن لديك محتوى عالي الجودة، 2) انقل أي محتوى عشوائي خارج الموقع، 3) قم بمعالجة أي صفحات ذات أداء منخفض للزائر (على سبيل المثال، الوقت الموجود في الموقع، معدل الارتداد)، و4) الأمل في الرحمة في تعديلات Google المستقبلية.

[via Search Metrics]