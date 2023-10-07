Rewrite this title: تأليف جوجل: مقابلة مع ساجار كامدار من جوجل

ستساعدك المقالة التالية: تأليف جوجل: مقابلة مع ساجار كامدار من جوجل

لقد أجريت مؤخرًا مقابلة مع ساجار كامدار، مدير إدارة منتجات البحث في Google، وهو المسؤول عن برنامج التأليف الخاص بهم و”المبادرات الاجتماعية” الأخرى في البحث. في هذه الأسئلة والأجوبة، يشارك كامدار كيفية تطور صفحات نتائج بحث Google لإحالة المؤلفين ومواقع الويب إلى المحتوى بشكل أفضل. كما يجيب أيضًا على بعض الأسئلة التي تدور في أذهان العديد من مسوقي البحث، بما في ذلك، “هل هناك الآن فرص تحسين للتصنيف مع التأليف للاستفادة منها؟”

تأليف Google: ربط الكتاب ومالكي المحتوى بالجماهير

يعتبر التأليف أحد جهود Google في “البحث الاجتماعي”. في الأساس، يسمح لـ Google بالتحقق من مؤلف صفحة الويب من خلال جعله يشير مرة أخرى إلى صفحة ملفه الشخصي في Google+، الأمر الذي يتطلب بضع خطوات فقط للتحقق وإدراج مقتطف غني على صفحة الويب. عند الانتهاء من ذلك بشكل صحيح، يظهر هذا الكوب الخاص بك في Google SERPs عندما يبحث الأشخاص عن المحتوى الذي كتبته.

أوضح لي كامدار أن برنامج التأليف كان يعتمد على فرضية مفادها أن المحتوى المرتبط بهوية حقيقية غالبًا ما يكون ذا جودة أعلى من المحتوى المنشور بشكل مجهول. ويدعم هذا الأمر استطلاع أجرته شركة Nielsen في عام 2009، والذي أظهر ذلك الناس الذين نعرفهم سجل أعلى مستوى من حيث الثقة بنسبة 90% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، مقارنة بـ 41% فقط يثقون بنتائج محركات البحث.

هناك فائدة كبيرة مع تأليف Google وهي ميزة الصورة المصغرة. ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في تحسين محركات البحث للصور (Image SEO) لتعرف أن الصور في عمليات البحث جيدة بشكل خاص لأن الأشخاص يميلون إلى النقر عليها أكثر.

بالطبع، أحد الأسباب المهمة التي دفعت Google إلى تطبيق برنامج التأليف هو مساعدتهم على تحديد المحتوى المكرر. واجه بعض المؤلفين مشكلات مع الآخرين الذين احتلوا مرتبة أعلى منهم في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) للمحتوى الأصلي الخاص بهم. من المفترض أن يؤدي التأليف إلى دفع المؤلف الأصلي إلى أعلى التصنيف عندما يقوم شخص ما بالبحث عن مقالته. ما لا يمكنها فعله حتى الآن هو استبعاد الآخرين الذين هم المؤلفون الأصليون، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه للمقالة الأصلية التي كتبها آندي كريستودينا من عروض استوديوهات أوربت.

أسئلة وأجوبة مع سلطة التأليف رقم 1 في Google، ساغار كامدار

منذ متى كان برنامج التأليف موجودًا، وما حجمه اليوم؟

بدأ برنامج التأليف في 28 يونيو 2011، أي منذ أكثر من عام بقليل، مع عدد قليل من المؤلفين. ويبلغون الآن أن لديهم مئات الآلاف من المؤلفين المشاركين. يقول كامدار: “ما زلنا في مرحلتنا التجريبية حيث نتعلم الكثير من المؤلفين والمستخدمين بينما نواصل البحث عن طرق لتحسين البرنامج”.

هل يستخدم Google التأليف كإشارة تصنيف؟ (على سبيل المثال، هل يؤثر ذلك في تصنيفات البحث؟)

ليس في الوقت الراهن، لكنه ليس خارج الطاولة. يقول كامدار: “نحن نستخدم أكثر من 200 إشارة لتحديد ترتيب البحث، وعلى الرغم من أن التأليف ليس حاليًا أحد تلك الإشارات، إلا أننا نأمل في تجربة استخدام المعلومات حول التأليف كإشارة في التصنيف في المستقبل”.

ومع ذلك، شدد كامدار على أنه على الرغم من أن التأليف ليس عاملاً خوارزميًا، إلا أنه يمثل مساهمة قوية في إشاراتهم الاجتماعية التي يتم استخدامها لترجيح نتائج البحث، بما في ذلك النشاط الاجتماعي خارج Google+. ويقول: «إننا نعمل على عدد من الإشارات لتحديد المؤلفين ذوي الجودة العالية».

ما المدة التي تستغرقها Google عادةً لإجراء الاتصال؟

أوضح كامدار أنه بمجرد إعداد المؤلف بشكل صحيح، يعتمد التوقيت على وقت إعادة الزحف/فهرسة المحتوى.

هل توفر Google طريقة لشخص ما للتحقق من “نقاط” تصنيف المؤلف الخاص به؟

ليس في هذا الوقت. وقد شارك مدونون آخرون في SEM برامجهم الخاصة للتنقيب عن بيانات المؤلف لبناء الروابط، مثل المؤلف الزاحف، إلى جانب أدوات أخرى لتحديد المؤثرين الرئيسيين في الصناعة، مثل Followerwonk، توبسي و FindPeopleonPlus. هذه كلها أدوات تجريبية تستخدم لقياس البيانات. لم تظهر أي دراسات حالة حتى الآن لإظهار علاقة السبب والنتيجة المباشرة مع التأليف.

هل تسمح Google للمؤلفين بإرسال “موجز” لمقالاتهم لإدراجها في برنامج التأليف؟

ليس في هذا الوقت.

هل هناك طريقة للتحقق من المقالات التي تم الزحف إليها وفهرستها والتي تم إعدادها للتأليف؟

فقط في البحث اليدوي. يقول كامدار: “إننا نعرض جميع المقالات التي قمنا بالزحف إليها وفهرستها والتي تم إعدادها للتأليف”. “في كثير من الأحيان عندما تكون المقالة مفقودة، يكون ذلك بسبب عدم إعداد حقوق التأليف بشكل صحيح على المحتوى، أو أننا لم نقم بإعادة الزحف إليها/فهرستها منذ أن تم إعدادها.”

كيف يمكن لشخص ما الحصول على جميع مقالاته المنشورة مسبقًا ضمن حقوق التأليف في Google؟

هناك العديد من منشئي المحتوى الذين نشروا بالفعل مئات المقالات. كيف يمكنهم الحصول على مقالاتهم السابقة على موقع الويب الخاص بهم ومواقع الويب التي هم مساهمون ضيوف فيها لتظهر مع تعريف المؤلف الخاص بهم في نتائج بحث Google؟

يقول كامدار: “الشيء الأكثر أهمية هو التأكد من أنك قمت بإعداد التأليف بشكل صحيح لأي محتوى جديد تكتبه”. ويوصي بفعل هذين الأمرين:

البريد الإلكتروني/جوجل+: يقول كامدار: “إذا كان لديك عنوان بريد إلكتروني على النطاق الذي تكتب فيه، فمن الأفضل التحقق من عنوان البريد الإلكتروني، وسنحاول ربط كل المحتوى الموجود على هذا النطاق بهوية Google+ الخاصة بك”. التحقق من التذييل/الرأس: “في معظم أنظمة إدارة المحتوى، يوجد تذييل/رأس مشترك لكل مقالة. يقول كامدار: “إذا تمكن الأشخاص من تكوين التذييل أو الرأس لإعداد التأليف بشكل صحيح، فستكون مهمة الإعداد غير مؤلمة نسبيًا”. يمكنك رؤية بعض الأمثلة مع Mashable بن بار و جيجاوم ماثيو انجرام.

ما الذي توصي به Google للحصول على مزيد من المعلومات؟

يوصي كامدار شخصيًا أولئك الذين يتطلعون إلى المشاركة في التأليف بمراجعة هذه الموارد: