Rewrite this title: تؤكد Google أن الارتباط المتبادل أمر طبيعي في كثير من الحالات

ستساعدك المقالة التالية: تؤكد Google أن الارتباط المتبادل أمر طبيعي في كثير من الحالات

الارتباط المتبادل ليس سيئًا دائمًا، من وجهة نظر جوجل. في كثير من الحالات، يكون من الطبيعي الارتباط مرة أخرى بموقع يرتبط بموقعك.

صرح بذلك جون مولر، محامي بحث Google، خلال جلسة Hangout لساعات عمل مكتب Google Search Central SEO المسجلة في 28 يناير.

ينضم أحد محترفي تحسين محركات البحث (SEO) المسمى Seth Mendelsohn إلى البث المباشر مع مخاوف تتعلق بالحفاظ على قيمة الروابط الخلفية.

ويسأل عما إذا كان سيتم فقدان أي قيمة من الروابط الواردة التي تشير إلى موقعه إذا قام بالارتباط بتلك المواقع في المقابل.

يوضح مندلسون أنه لا يتطلع إلى القيام بذلك كجزء من تبادل الروابط. بل يعتقد أن الروابط ستكون مفيدة للزوار.

هل ستفقد الروابط الواردة التي تشير إلى موقعه قيمتها إذا قام بالربط مرة أخرى بتلك المجالات؟

أو ما هو أسوأ من ذلك، هل ترى جوجل هذا كشكل من أشكال بناء الروابط غير الطبيعية؟

إليكم ما يقوله مولر.

الروابط المتبادلة ليست سيئة دائمًا

تتعارض بعض أشكال الارتباط المتبادل مع إرشادات مشرفي المواقع الخاصة بـ Google، ولهذا السبب يتوخى مندلسون مزيدًا من الحذر بشأن الصفحات التي يرتبط بها.

يُمنع منعًا باتًا تبادل الروابط، حيث يتفق موقعان على الارتباط ببعضهما البعض في محاولة للتلاعب بتصنيفات البحث.

ومن ناحية أخرى، لا يعد هذا الموقف بمثابة تبادل رابط كما هو محدد في إرشادات Google. بل هو شكل طبيعي من الارتباط المتبادل.

يوضح مولر:

“هذا جيد تمامًا. إنه أيضًا نوع طبيعي. خاصة إذا كنت شركة محلية، فإنك ترتبط بجيرانك. أو إذا تم ذكرك في الأخبار في مكان ما، فإنك تذكر ذلك نوعًا ما على موقع الويب الخاص بك مثل “لقد ظهرت هنا في الأخبار”، وفي الأساس فأنت تقوم بالربط ذهابًا وإيابًا.”

على الرغم من أن ربط موقعين ببعضهما البعض يعتبر من الناحية الفنية بمثابة ارتباط متبادل، إلا أن Google يمكنها معرفة الفرق بين الارتباط الطبيعي ونظام الارتباط.

يتابع مولر:

“إنه نوع من الارتباط المتبادل في الأساس، ولكنه نوع طبيعي من الارتباط. إنه ليس شيئًا موجودًا لأنك تقوم بنوع من مخطط الارتباط المجنون. لذا، من وجهة النظر هذه، أعتقد أنه من السهل المبالغة في التفكير في الأمر. وإذا كنت تفعل شيئًا بشكل طبيعي، إذا لم تكن تعقد صفقات غريبة، خلف الكواليس، فلن أقلق حقًا بشأن ذلك.

لمزيد من الإرشادات المتعلقة بالربط المتبادل، راجع:

استمع إلى المناقشة الكاملة حول الروابط المتبادلة في الفيديو أدناه: