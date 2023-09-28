Rewrite this title: تبحث برامج تحسين محركات البحث للتعلم الآلي عن شركاء دوليين

ستساعدك المقالة التالية: تبحث برامج تحسين محركات البحث للتعلم الآلي عن شركاء دوليين

من الناحية الفنية، تتضمن العملية ما يلي:

زحف: يقوم الزاحف الخاص بنا بجلب المعلومات وتحليلها من كل عنوان URL.

يقوم الزاحف الخاص بنا بجلب المعلومات وتحليلها من كل عنوان URL. استخراج إشارات مثيرة للاهتمام لكل عنوان URL باستخدام العديد من أدوات التعلم الآلي وأطر الحوسبة الموزعة مثل Pandas وScipy وSpark ML.

باستخدام العديد من أدوات التعلم الآلي وأطر الحوسبة الموزعة مثل Pandas وScipy وSpark ML. تقوم خوارزميتان تجميعيتان مختلفتان بتقسيم البيانات إلى مجموعات مختلفة، بناءً على مستوى المخاطر وبنية الشبكة.

مخاطر الصفحة والقرب الدلالي: يستخدم Safecont المصنف التعريفي الجمع بين نتائج أربعة مصنفات لتحديد متى يواجه عنوان URL مشكلات.

ما هي الميزات الأخرى التي تتضمنها؟

1. مقاييس الكشف عن المحتوى الإشكالي الذي يؤثر على تحسين محركات البحث

بانداريسك.

ClusterRisk.

مخاطر الصفحة.

نسبة رقيقة.

تشابه النصوص الداخلية.

سرقة النصوص الخارجية.

2. تحليل المحتوى الداخلي المكرر

بفضل خمس سنوات من التطوير تحت حزامنا، أصبحنا قادرين على تحليل ومقارنة مئات الآلاف من عناوين URL بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع من أي من منافسينا.

على الرغم من أن ذلك لا يتم دائمًا عن قصد، إلا أن العديد من مواقع الويب تتميز بمحتوى مكرر أو شبه مكرر يتم نشره عبر عناوين URL مختلفة.

ينشأ هذا بسبب بنية الموقع وهندسته المتأصلة، والقوائم والعلامات غير المنضبطة وتعدد الإرسال بتقسيم المساحة أو الوضع، وعناوين URL المعيبة التي تقوم بتحميل نفس المحتوى من مسارات مختلفة، وما إلى ذلك.

إن إجبار محرك البحث على التصفح بشكل متكرر عبر نفس المحتوى أو محتوى مشابه يضعف السلطة المتصورة لموقع الويب ويؤثر سلبًا على فهرسته وتصنيفه.

3. تحليل المحتوى الخارجي المكرر

من خلال إجراء مقارنة مع النطاقات الأخرى عبر الويب، نكتشف المحتوى المنسوخ بواسطة مواقع الويب الأخرى وننسب درجة المخاطرة التي تحدد مدى الخطر الذي يمثله هذا المحتوى المسروق على تصنيفك.

يتم الاستيلاء على المعلومات لكل صفحة ويب تحتوي على محتوى متطابق.

4. اكتشاف المحتوى الرقيق (محتوى قليل جدًا أو منخفض الجودة)

5. التحليل الدلالي (القرب الدلالي، التجمع الدلالي)

6. تحليل بنية الويب

توزيع وتراكم نظام ترتيب الصفحات استنادًا إلى مستوى العمق، والنصوص الأساسية الأكثر شيوعًا، والنصوص الأساسية الأكثر قوة، وما إلى ذلك.

7. تحليل الزحف

8. المُحسِّن التلقائي للارتباط الداخلي (إصدار تجريبي من أداة الربط التي تعمل على تحسين توزيع سلطة الصفحة الداخلية لموقع الويب)

ما هو هدفنا؟

بدأت الشركة رحلتها في عام 2015 وهي تنمو بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

بعد إكمال عام كامل من التطوير، بدأنا تسويق منتجنا، مع التركيز بشكل أساسي على الأسواق الإسبانية والأوروبية.

بمرور الوقت، تطورت ملفات تعريف عملائنا من مستخدمين صغار إلى شركات تحقق إيرادات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

في عام 2019، وصلت Safecont إلى المرحلة النهائية في جوائز البحث الأوروبية في فئة “أفضل ابتكار برمجي”.

Safecont هي شركة برمجيات سليمة ماليًا تسعى إلى التوسع عالميًا أو الوصول إلى أنواع أخرى من الاتفاقيات المربحة.

هذه مهمة معقدة، ولهذا السبب نحن منفتحون على الشراكات الدولية التي من المحتمل أن تساعدنا في تحقيق هدفنا أو تثبت اهتمامنا بطريقة مختلفة، مثل الاندماج مع SaaS آخر.

إلى جانب ترتيبات الشراكة المثيرة للاهتمام، نحن منفتحون على جميع أنواع الاتفاقيات التجارية أو المقترحات أو عمليات التعاون التي لديها القدرة على تسهيل توسع Safecont.

يمكن تقسيم تقنيتنا وتجميعها وتكييفها مع البرامج والتقنيات الأخرى.

Safecont عبارة عن SaaS مطورة بالكامل وقابلة للتطوير مع إمكانيات لا حصر لها في السوق الدولية.

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