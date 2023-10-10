Rewrite this title: تبحث Google عن متداولين لإدارة احتياطياتها النقدية

ستساعدك المقالة التالية: تبحث Google عن متداولين لإدارة احتياطياتها النقدية

إذا كنت متداولًا متمرسًا وأردت منذ فترة طويلة أن تصبح موظفًا في Google، فهذه هي فرصتك الآن لاستغلال هذه الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. إعلان منشور على موقع التوظيف الخاص بشركة Google يظهر قائمة “متداول، سندات حكومية أجنبية”

يقع المنصب في المقر الرئيسي لشركة Google في ماونتن فيو، وتشمل بعض المسؤوليات التي يجب أن يتولىها أي شخص يحصل على الوظيفة – محلل محفظة لحكومة Google الأمريكية، ومحفظة السندات الحكومية، ومحلل محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة.

مهتم بالتجارة تفيد التقارير بأن مصدرًا موثوقًا قال إن هذا المنصب تم إنشاؤه لتمكين Google من الاستفادة من احتياطياتها النقدية الكبيرة.

إذا كنت تعتقد أنك تمتلك هذه المؤهلات، فقد ترغب في تجربة حظك.