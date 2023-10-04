Rewrite this title: تبدأ فهرسة Google للجوال أولاً الآن

ستساعدك المقالة التالية: تبدأ فهرسة Google للجوال أولاً الآن

جوجل هو اتخاذ الخطوة الأولى نحو فهرسة الهاتف المحمول أولاً، وهي قصة أبلغنا عنها الشهر الماضي، من خلال اختبار فهرس بحث الهاتف المحمول أولاً.

من الآن فصاعدًا، سيقوم فهرس Google في المقام الأول بالزحف إلى إصدار الهاتف المحمول لمحتوى الموقع لمعرفة كيفية فهرسته في البحث.

يعد هذا تحولًا كبيرًا بعيدًا عن ممارسات الفهرسة النموذجية لـ Google، والتي تتضمن الزحف إلى إصدارات سطح المكتب لصفحات الويب وفهرستها في نتائج بحث الجوال وسطح المكتب.

توضح Google المشكلات الرئيسية المتعلقة باتباع الوضع الراهن:

“يمكن أن يتسبب هذا في حدوث مشكلات عندما تحتوي صفحة الجوال على محتوى أقل من محتوى صفحة سطح المكتب لأن خوارزمياتنا لا تقوم بتقييم الصفحة الفعلية التي يراها باحث الجوال.”

على الرغم من أن فهرس Google سيتم إنشاؤه الآن من مستندات الهاتف المحمول، إلا أن الشركة تعد بأنها ستستمر في تقديم تجربة بحث رائعة بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

إن ما يشار إليه حاليًا باسم “التجربة” سيتم تنفيذه بعناية على نطاق صغير خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبعد ذلك الوقت، ستقوم Google بتكثيف التجربة فقط عندما تكون الشركة مقتنعة بأنها توفر أفضل تجربة بحث للجميع.

فيما يلي بعض النصائح السريعة من Google بخصوص هذا التغيير: