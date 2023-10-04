Rewrite this title: تبدأ فهرسة Google للجوال أولاً الآن

ستساعدك المقالة التالية: تبدأ فهرسة Google للجوال أولاً الآن
جوجل هو اتخاذ الخطوة الأولى نحو فهرسة الهاتف المحمول أولاً، وهي قصة أبلغنا عنها الشهر الماضي، من خلال اختبار فهرس بحث الهاتف المحمول أولاً.
من الآن فصاعدًا، سيقوم فهرس Google في المقام الأول بالزحف إلى إصدار الهاتف المحمول لمحتوى الموقع لمعرفة كيفية فهرسته في البحث.
يعد هذا تحولًا كبيرًا بعيدًا عن ممارسات الفهرسة النموذجية لـ Google، والتي تتضمن الزحف إلى إصدارات سطح المكتب لصفحات الويب وفهرستها في نتائج بحث الجوال وسطح المكتب.
توضح Google المشكلات الرئيسية المتعلقة باتباع الوضع الراهن:
“يمكن أن يتسبب هذا في حدوث مشكلات عندما تحتوي صفحة الجوال على محتوى أقل من محتوى صفحة سطح المكتب لأن خوارزمياتنا لا تقوم بتقييم الصفحة الفعلية التي يراها باحث الجوال.”
على الرغم من أن فهرس Google سيتم إنشاؤه الآن من مستندات الهاتف المحمول، إلا أن الشركة تعد بأنها ستستمر في تقديم تجربة بحث رائعة بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.
إن ما يشار إليه حاليًا باسم “التجربة” سيتم تنفيذه بعناية على نطاق صغير خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبعد ذلك الوقت، ستقوم Google بتكثيف التجربة فقط عندما تكون الشركة مقتنعة بأنها توفر أفضل تجربة بحث للجميع.
فيما يلي بعض النصائح السريعة من Google بخصوص هذا التغيير:
- إذا كان لديك موقع سريع الاستجابة يتضمن محتوى متطابقًا عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب، فلن يتعين عليك تغيير أي شيء.
- إذا كان لديك موقع لا يتطابق فيه المحتوى الأساسي والترميز عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب، فيجب أن تفكر في إجراء بعض التغييرات على موقعك.
- تأكد من تقديم الترميز المنظم لكل من إصدار سطح المكتب والجوال.
- توصي Google باستخدام أداة اختبار البيانات المنظمة للتحقق من تكافؤ العلامات المنظمة عبر سطح المكتب والجوال عن طريق كتابة عناوين URL لكلا الإصدارين في أداة اختبار البيانات المنظمة ومقارنة المخرجات.
- عند إضافة بيانات منظمة إلى موقع للجوال، تجنب إضافة كميات كبيرة من العلامات التي لا تتعلق بمحتوى المعلومات المحدد لكل مستند.
- استخدم أداة اختبار ملف robots.txt للتحقق من إمكانية وصول Googlebot إلى إصدار الهاتف المحمول الخاص بك.
- لا يتعين على المواقع إجراء تغييرات على روابطها الأساسية.
- إذا كنت مالك موقع ولم تقم بالتحقق من موقع سطح المكتب الخاص به إلا في Search Console، فيرجى إضافة إصدار الهاتف المحمول الخاص بك والتحقق منه.
- إذا كان لديك موقع سطح مكتب فقط، فسيستمر Google في فهرسة موقع سطح المكتب الخاص بك بشكل جيد.
- إذا كنت تقوم بإنشاء نسخة محمولة لموقعك، فلا تقم بتشغيله حتى يصبح جاهزًا. تقول Google: “يمكن أن يكون الموقع الفعال الموجه لسطح المكتب أفضل من نسخة الجوال المعطلة أو غير المكتملة للموقع”.