Rewrite this title: تبديل الوظائف؟ بعض النصائح من آلان بليويس

ستساعدك المقالة التالية: تبديل الوظائف؟ بعض النصائح من آلان بليويس

لقد كان لدي الكثير من الأصدقاء في مجال تحسين محركات البحث/التسويق عبر الإنترنت الذين فقدوا وظائفهم أو غيروا وظائفهم ثم اضطروا إلى الانتقال بعيدًا إلى وظيفة جديدة. غالبًا ما يكون هناك الكثير من الذعر والتوتر والقلق. حديثاً، آلان بليويس أعلن أنه سيعود إلى كاليفورنيا ويغير مسار حياته المهنية.

أنا أعرفه شخصيًا وأعلم أن هذه هي ثاني خطوة له في العمل خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا الماضية. لقد رأيت أنه تعامل مع الخطوة الأولى بشكل جيد للغاية ويتعامل مع التغيير الأخير في الوظيفة بابتسامة على وجهه.

لقد اتصلت به للحصول على بعض الاقتراحات حول تغيير الوظيفة، والانتقال، والتحضير. أعتقد أنه يقدم بعض النصائح القوية لأي شخص في أي صناعة.

هل قمت ببعض التحركات الرئيسية في العام الماضي بالانتقال من كاليفورنيا إلى واشنطن؟ والآن نعود إلى كاليفورنيا؟

نعم – 750 ميلًا شمالًا متجهين إلى واشنطن، والآن، يتحرك أكثر من 1000 جنوبًا، إلى سانتا مونيكا. إلا أن هذه ليست المرة الأولى لي في مسابقات رعاة البقر! لقد انتقلت عدة مرات خلال حياتي البالغة متبعًا طريقي الفريد. تبا – منذ دخولي مجال التسويق عبر الإنترنت (يناير 1995)، انتقلت إلى:

سانتا كروز، كاليفورنيا إلى لونغ آيلاند، نيويورك. ثم إلى لوس أنجلوس ثم العودة إلى لونغ آيلاند. العودة إلى لوس أنجلوس حتى منطقة خليج سان فرانسيسكو. العودة إلى لونغ آيلاند. ثم إلى بروكلين. ثم العودة إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو. ثم انتقلنا في العام الماضي إلى ولاية واشنطن، والآن نعود مرة أخرى إلى SoCal!

معظم تلك التحركات تنطوي على القيادة. وكان اثنان فقط عن طريق الجو.

ما هي بعض النصائح التي يمكنك تقديمها للأشخاص بشأن ما يجب مراعاته/فعله قبل اتخاذ هذه الخطوة؟

1. اعرف نوع شخصيتك

الإجهاد أمر لا مفر منه في منطقة جغرافية أو مهنية كبرى أو في أي خطوة تقريبًا. يعتبر التحرك على المقياس الذي أقوم به بمثابة أحد أكبر ضغوطات الحياة التي سيواجهها الكثير من الناس على الإطلاق. يجب أيضًا تقييم هذا الأمر بالنسبة لأي شخص آخر ينتقل معك إذا لم تكن ستتحرك بمفردك.

إما أن تكون لديك شخصية “رحلة برية”، أو لا تمتلكها. إذا قمت بذلك، يمكن أن تكون الخطوة الكبرى أكثر إثارة من كونها مرهقة. أنا لا أقول إنه لا يوجد ضغط في الحركة عندما تكون لديك عقلية “دعونا نركب السيارة ونذهب إلى مكان لم نذهب إليه من قبل”. فقط أنه من المحتمل أن يكون لديك ضغط أقل. لذا فإن أول شيء يجب مراعاته هو “اعرف شخصيتك”.

2. توظيف تقنيات للحد من التوتر

بغض النظر عن احتمالية التوتر، قم بتخفيف هذه الإمكانية بأي طريقة تعرفها أو ترغب في تعلمها مثل التأمل، والتصور، والاسترخاء، والصلاة، ووجود أشخاص في حياتك لتتمكن من التحدث مع من سيفعل ذلك. لن نحكم عليك ولكن بدلاً من ذلك سوف نقدم لك تعليقات منفصلة وصالحة. لأنه مع وجود أي أو كل هؤلاء الموجودين في ترسانة “عقلية التحرك” الخاصة بك، فمن المرجح أن تسير التجربة بشكل جيد، بغض النظر عن النتيجة النهائية على المدى الطويل.

وبطبيعة الحال، كلما زاد احتمال تعرضك للتوتر بسبب مثل هذه الخطوة، كلما زاد احتياجك إلى الاعتماد على تلك التقنيات والقنوات لمساعدتك في تحقيق ذلك.

3. تعلم وعيش “توقف”

يعد هذا أمرًا رائعًا قبل وأثناء وبعد الحركة على المدى القصير. HALT تعني “جائع، غاضب، وحيد، متعب”. إذا كنت أحد هذه الأشياء الأربعة في هذه العملية (أو في أي مرحلة من حياتك، حقًا)، فأنت عرضة لانهيارات نفسية أو عاطفية. بمجرد أن يكون لديك أي اثنين أو أكثر من هؤلاء في وقت واحد، يصبح احتمال حدوث انفجار أو انفجار داخلي أكثر احتمالا بشكل كبير.

ببساطة من خلال معرفة كيفية البحث عن تلك الإشارات (كلما أسرعت في العملية، كان ذلك أفضل)، فأنت تعرف كيفية حل العوامل المباشرة على المدى القصير على الأقل. لن يحل كل مشاكلك، لكنه سيسمح لك بالتركيز بشكل أفضل، والحضور أكثر، والحضور للعمل الذي أمامك.

4. لديك خطة.

قد تكون خطتك الخاصة بسيطة أو معقدة، قصيرة أو طويلة. مرة أخرى، ما يبدو عليه الأمر يعتمد حقًا على نوع شخصيتك (وشخصية الأشخاص الذين معك إذا كان الآخرون ينتقلون معك). الشيء المهم هو أنه إذا كانت لديك خطة، فيجب أن تدرك أن “الحياة تحدث” و”قانون مورفي ينتظرك في الزاوية التالية”.

مما يعني أن تكون مستعدًا لما هو غير متوقع، وهو ليس أمرًا سيئًا دائمًا. في بعض الأحيان قد يعني ذلك اكتشاف بعض العجائب الجديدة، أو مقابلة شخص جديد، أو تعلم شيء عن نفسك أو عن الأشخاص الذين تسافر معهم ولم تعرفهم من قبل.

ما الذي تعتقد أنه يجب التخطيط له مسبقًا؟

ما هي التسامح والعتبات الخاصة بي؟ على سبيل المثال، هل أحتاج إلى معرفة وجهتي بالضبط، وماذا سأفعل عندما أصل إلى هناك؟ هل أحتاج إلى رسم خريطة لكل محطة توقف ليلاً على طول الطريق (وبالتالي تحديد مقدار وقت الطريق الذي يمكنك التعامل معه حقًا كل يوم، بما في ذلك الوقت غير المتوقع)؟ هل أحتاج إلى ضمان “الشيء التالي” بالفعل قبل أن أنتقل؟ أم هل يمكنني أن أثق في أن الله سيوفر هذا “الشيء التالي” على أساس الإيمان وحده؟

ما مقدار رأس المال الاحتياطي الذي أحتاجه قبل الالتزام؟ ما الذي يجب علي إحضاره وما الذي يمكنني بيعه أو التبرع به أو التخلص منه قبل الانتقال؟ هل يمكنني العثور على منزل جديد وإجراء معاملة الإيجار/الشراء بالكامل عبر الإنترنت/عبر الهاتف، أو هل أحتاج إلى السفر مسبقًا والقيام بكل ذلك مسبقًا؟

هل أحصل على إيجار قصير الأجل (في الواقع يسمى طويل الأجل) فقط حتى يكون لدي مكان أهبط فيه عندما أصل إلى هناك، وبالتالي يمنحني الوقت للنظر حولي، واستكشاف الأحياء، والتسوق لشراء منزل؟ أم هل لدي الشجاعة والرغبة والصبر والتسامح حتى “تعالوا وابقوا معنا؟”

على مر السنين، أدت هذه المجموعة من الأسئلة إلى العديد من الإجابات المختلفة بالنسبة لي مع كل خطوة.

على أقل تقدير، احصل على مخطط تقريبي للخطة بناءً على تلك الأسئلة. وعلى الأقل ميزانية تقريبية، ليس فقط للانتقال، ولكن على الأقل للشهرين الأولين بعد هبوطك، إذا كان ذلك ممكنًا. لأن آخر شيء عليك القيام به هو التحرك، والهبوط، ثم، بعد نفاد المال، تدرك أن الوظيفة/الوظيفة/الفرصة التالية تبخرت دون أي خطأ من جانبك.

صدقني، هذا احتمال جدي للغاية، بغض النظر عن مدى روعة خطتك/عرض العمل/العقد الموقع/الطوارئ الذي تعتقد أنه قد يظهر مقدمًا. أعرف ذلك لأنني عشته. أكثر من مرة.

أي نصائح حول العثور على منزل؟

يا إلهي! يا إلهي! هل يمكنني استخدام هذا كفرصة للحديث عن مدى روعة عملية العثور على منزل جديد عبر الإنترنت؟ حتى في عام 2012؟ تعتبر مشكلة “المعلومات الدقيقة والصحيحة وفي الوقت المناسب” بمثابة فشل كبير في كل موقع زرته هذه المرة. لا تعرف أبدًا متى يكون سعر الإيجار دقيقًا، فالصور هي في الواقع المكان الذي ستنتهي فيه، أو مجموعة من الأشياء الأخرى.

العديد من العقارات المدرجة إما لا تحتوي على صور، أو صور داكنة محببة عديمة الفائدة، أو تحتوي فقط على صور تظهر الجزء الخارجي من العقار. يا إلهي #القيء.

أنصح بشدة بوضع ميزانية واقعية للمنطقة التي ستنتقل إليها. يمكن لعوامل تكلفة المعيشة وحدها أن تزيد أو تكسر قدرتك على النجاح في التحرك لمسافات طويلة. واستغرق الكثير من الوقت للتجول عبر مواقع متعددة. لا تفترض أن كل موقع رئيسي سيحتوي على كل الممتلكات المتاحة.

وإذا استطعت، فابحث عن طريقة للقيام بهذه الزيارة المسبقة. حتى تتمكن من التجول في المنازل/الشقق/الشقق السكنية، والتحقق من الأحياء، ومقابلة مدير العقار شخصيًا. وتعال خلال النهار والليل – فقط للجلوس في سيارتك والاستماع/المراقبة. يُحدث ذلك فرقًا كبيرًا ويمكن أن يكشف عن المشكلات/الاعتبارات التي لن يكون لديك طريقة لمعرفتها حول محاولة جعلها تعمل عن بُعد.

ضع في اعتبارك أن المكان الأول الذي تنتقل إليه هو حركة “هبطت بسلام ولديك سقف جيد فوق رأسك”. وهذا يعني أنه سيسمح لك بالاستقرار ويمنحك ستة أشهر أو سنة لتقضي وقتًا ممتعًا للعثور على مكانك التالي. ولا تفترض أي شيء بشأن المكان الذي قد تعيش فيه بناءً على ما تراه/تقرأه عبر الإنترنت. اسال اسئلة. الكثير منهم!

هل يمكنك إخبارنا ببعض الأشياء غير المتوقعة التي حدثت وكان عليك التعامل معها؟

أكبر مشكلة حدثت مرتين. لقد فشلت العربات التي كنت قد نظمتها سابقًا قبل الانتقال، ولم يكن لدي أي شيء احتياطي لدعم ذلك بعد التحرك عبر البلاد. لقد كنت محظوظًا في كل مرة انتقلت فيها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود المزيد من احتياطيات رأس المال وجزئيًا بسبب الرغبة في بذل جهد للتعويض عن ذلك بعد ذلك – السعي للحصول على التدفق النقدي مرة أخرى.

وإذا كنت تقود السيارة، وإذا كنت تخطط لعدد الأيام التي ستقضيها على الطريق، والمكان الذي ستتوقف فيه طوال الليل، فتوقع أن يتغير ذلك “سريعًا”. في إحدى المرات خلال إحدى رحلاتي العديدة عبر البلاد، قمت بتخطيط كل شيء. كم عدد الأميال التي ستقطعها كل مرحلة من الرحلة، وما هي المدن التي سأتوقف فيها، وما هي الفنادق التي يجب الاتصال بها مسبقًا لحجز غرفة في…

لقد تم طمس هذه الخطة في اليوم الأول الذي كنت فيه على الطريق. لأنه حتى لو كنت قد قمت بالقيادة ذهابًا وإيابًا لمسافة 3000 ميل عدة مرات، فقد لا يكون لديك نفس القدر من الطاقة لكل مرحلة من الرحلة “في هذه المرة”. أو قد يكون لديك المزيد، بالإضافة إلى رغبة ملحة تنبثق من العدم “للقيام برحلة جانبية”.

نحن نتحدث عن قطع 400 ميل في يوم واحد، ثم 350 ميلاً في اليوم التالي. في اليوم التالي لذلك؟ نعم، 900 ميل قبل أن أضطر إلى “العثور على أقرب مكان للتحطم ليلاً”. تبا، في إحدى الليالي انتهى بي الأمر بالتوقف في استراحة في وسط وايومنغ ونمت في سيارتي موستانج. وبقدر ما كان ذلك جنونيًا، استيقظت في صباح اليوم التالي عند شروق الشمس، وكانت التجربة التي تلت ذلك بمثابة لحظة ملحمية ومعجزة وذكرى سأحتفظ بها لبقية حياتي.

مفهوم أخير، بالنسبة لتلك الرحلة، احتفظت بمذكرة طوال الرحلة. انتهى الأمر بـ 40 صفحة من المفكرة القانونية للكتابة، وكتابة وعي تيار الفكر. لقد جرت هذه المغامرة في عام 2000، وما زلت أحتفظ بهذه المجلة حتى يومنا هذا. (بعض الأشياء في بعض الأحيان لا تحتاج إلى أن تصبح مدونة). وقمت أيضًا بإنشاء مدونة منفصلة للرحلة، حيث قمت بنشر صور وأفكار غير مكتوبة في المجلة. لقد أسميتها “مغامرة رافائيل العظيمة”. إسمه لطفلي الداخلي ومكتوب بصوته مع صور من وجهة نظره.

لقد قمت مؤخرًا بتغيير مهني غير متوقع. هل لديك أي نصيحة لمن هم في نفس الموقف؟

القاعدة الأولى: لا داعي للذعر. يتنفس. اسمح لنفسك أولاً وقبل كل شيء أن تعرف، بشكل كامل، أنه على الرغم من أنه غير متوقع، إلا أن الأمر سوف يسير على ما يرام. سوف يقودك إلى تجربة أفضل. ستتاح لكل شخص معني الفرصة للوصول إلى المستوى التالي في الحياة، والأمر متروك لكل شخص معني بمحض إرادته إما أن يعرف ذلك ويقبله كحقيقة أم لا.

اعلم أنه لا يمكنك التحكم في واقع أي شخص آخر. يمكنك، بل وتحتاج، إلى التعامل مع دورك في هذه العملية بطريقة هادئة وذكية ومدروسة.

تذكر، مثل أي شيء آخر، أن لديك مهارات قابلة للتسويق. لديك القدرة على الظهور وارتداء الملابس وإنجاز المهمة، لذلك ستكون هناك فرص لك.

بعد أن شاركت في مسابقة رعاة البقر هذه عدة مرات خلال أكثر من ثلاثة عقود في عالم العمل، توصلت منذ فترة طويلة إلى قبول أنه في أي لحظة، في غمضة عين، ستكون الحياة مختلفة. هذا لا ينطبق فقط على التغييرات أو التحركات المهنية بالطبع. ومع ذلك فهو مفهوم مناسب. لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي كانت فيها الشركات توظف العمال، وكان هؤلاء العمال يتوقعون أن يظلوا هناك لمدة 30 عامًا في نفس الشركة. بالتأكيد، نادرًا ما يحدث هذا.

باستثناء (وهذا صحيح بشكل خاص في صناعتنا)، فإن العالم أصبح مكانًا مختلفًا كثيرًا الآن. لدينا كلا العاملين خارج نطاق سيطرتنا وعوامل تقع ضمن نطاق سعينا للتطور المستمر وتجربة فرص أكثر وأفضل لأنفسنا ومتابعة “الخطوة التالية في رحلة حياتنا”.

كلما تقبلت هذا الواقع الذي نعيش فيه، كلما تمكنت من القيام بوظيفة كبيرة أو انتقال وظيفي بسرعة أكبر بطريقة أكثر سلاسة، وأكثر إجهادًا، وأقل جهدًا، وأكثر إعجازًا، وسحرًا.

ما هي المشاعر التي يجب أن تتوقعها أو تكون مستعدًا للتعامل معها؟

الخوف، العار، الذنب، الندم، الأمل، الترقب، الإيمان، الارتباك الداخلي، خداع الذات، الإغراء، الحمل الزائد الساحق، الصدق، الانغلاق، الانفتاح، عدم الرغبة، الرغبة، الإثارة، الخوف، الترقب، العجب، الفرح، الحزن، الخسارة، الخدر، الحيوية… والقائمة تطول وتطول.

هل لديك أي اقتراحات حول كيفية التواصل عند البحث عن وظيفة جديدة؟

يا إلهي. نعم. نعم. نعم. نعم! لا تخف من التواصل بشكل خاص مع أكبر عدد من الأشخاص الذين تعرفهم حيث قمت ببناء علاقة وحوار محترم وموثوق. سواء كانوا أصدقاء، زملاء عمل، أقران، عائلة، معارف…

ابدأ بالتواصل مع الأشخاص الأقرب إليك، وأخبرهم بموقفك (باختصار شديد) واسألهم عما إذا كانوا يتفضلون بما يكفي لإبقاء أذنهم/عينهم مفتوحة لشيء قد يناسب مهاراتك/شغفك/موهبتك/خبرتك/استعدادك للنظر فيه. ثم على مدار الأيام العشرة التالية، ابدأ ببطء في الوصول إلى المزيد والمزيد.

لا تخف من متابعة العديد من مسؤولي التوظيف أو التفكير في الاتصال بهم بموجب ترتيب أولي غير حصري. البعض سوف يرفض. واصل المضي قدمًا وابحث عن أولئك الذين يفهمون أنك تفعل ما تحتاج إلى القيام به للحصول على أفضل فرصة ممكنة.

تحقق من جميع لوحات الوظائف المشبوهة المعتادة إذا كنت تبحث عن وظيفة توظيف جديدة. Craigslist و Dice مقابل 1099 أو العربات المؤقتة.

كن منفتحًا على الفرص التي قد لا تبدو، ظاهريًا، مناسبة لك تمامًا، ولكن بعد مزيد من البحث، قد يتبين أنها وظيفة الأحلام.

لا تفكر أبدًا في أن ما تفكر في اتخاذه هو قرار “لبقية حياتي”.. اعلم أنه قد يوصلك إلى الشهر أو العام أو العقد التالي، وأنك قد تحتاج إلى تغيير الاتجاه حتى لو كنت تعتقد ذلك في البداية.

وأخيرًا، لا تفقد الأمل أبدًا، أبدًا، أبدًا، الإيمان والثقة والإيمان بأنك إذا احترمت رغبة قلبك حقًا، فسوف ينتهي بك الأمر باستمرار إلى التقدم، والعثور على الشيء العظيم التالي، والنمو، وتحقيق التجارب التي كانت في السابق تتجاوز أحلامك الجامحة.

العثور على آلان…

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أريد أن أشكر آلان على تخصيص الوقت للإجابة على أسئلتنا. نحن نقدر وقته ونصيحته الرائعة.