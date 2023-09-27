Rewrite this title: تتبع المكالمات لإعلانات Google وتحسين محركات البحث: تحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع

ستساعدك المقالة التالية: تتبع المكالمات لإعلانات Google وتحسين محركات البحث: تحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع

هل أنت مستعد لتحسين نهج المبيعات الخاص بك وتحويل العملاء المحتملين بسرعة أكبر؟

تعد عمليات المكالمات الواردة بمثابة منجم ذهب ولكن للأسف غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل قادة الأعمال الذين يفترضون وجود عملاء محتملين سيئين.

تقديم تجارب أفضل للعملاء من خلال حملات البحث العضوية المدفوعة والمخططة جيدًا والتي تستخدم الكلمات الرئيسية المناسبة.

في 22 سبتمبر، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية Search Engine Journal قدمها فرانكو أكينو، المؤسس المشارك لشركة REN Marketing، وانضمت إليها لورا لوري، مديرة المنتج الرئيسية في CallRail.

لقد شاركوا رؤى حول كيفية تعزيز حملات جذب العملاء المحتملين المدفوعة والعضوية باستخدام تتبع المكالمات.

تحقق من النقاط البارزة والوجبات الرئيسية أدناه.

المشكلة: جهود تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC).

المشكلة هي أن النهج القياسي للدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) للعديد من الشركات يستخدم نفس الأدوات التي كانت موجودة منذ عدة سنوات.

ربما تكون بالفعل تقود حركة المرور، ويمكنك إنشاء عملاء محتملين ومعرفة استعلامات البحث التي أدت إلى هؤلاء العملاء المحتملين، ولكنك لا تستخدم أدوات ليست الأفضل لهذه المهمة.

قيود إعلانات جوجل

يتمتع إعلانات Google بحق الوصول إلى أرقام توجيه الإعلانات. ومع ذلك، فإن هذا لا يساعد في حركة المرور العضوية، كما أنك لا تملك الأرقام أيضًا.

إذا كنت تستخدم إعلانات Google، فيمكنك وضع الرقم على ملحق إعلان Google. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع أرقام التتبع على الصفحة المقصودة.

ولكن في نهاية المطاف، هذه ليست أرقامًا ستساعدك بالضرورة في حركة المرور العضوية. كما أن هذه الأرقام ليست ملكًا للشركة التي تعرض إعلانات لها.

لذا، في المستقبل، إذا تفاعل شخص ما مع إعلانك، واتصل برقم بعد ستة أشهر، فقد لا يأخذه هذا الرقم إلى الرقم الذي اعتقد أنه سيأخذه إليه.

لذا فهذه فرصة ضائعة على الطريق.

قيود تحليلات جوجل

يوفر Google Analytics أرقام تحويل SEO/PPC، ولكنه يحتوي على تتبع غير دقيق للنقرات كمكالمات، ولا يوجد سياق للمكالمات الواردة.

إنها ليست الأكثر دقة عندما تحاول تتبع التحويلات عند النقرات على زر الاتصال الهاتفي. على سبيل المثال، إذا فتح شخص ما جهازه المحمول ونقر على زر الاتصال الذي نقر على تلك النقرة الأولية، فهذه مكالمة غير ضرورية.

Google Analytics، على الرغم من كونه ممتازًا من حيث القدرة على الحصول على تلك البيانات، إلا أنه لا يوفر السياق للمكالمات نفسها. لذلك لا يمكنك الاستماع إلى المكالمات لأن Google Analytics لا يسجل ذلك.

التحدي 1: لا توجد فكرة عن كيفية إجراء المكالمات

الاعتبارات:

ربما لا تعرف الإجابة على سؤال “هل هذه الخيوط جيدة؟”

تساعد مدة المكالمة، ولكنها قد تكون مضللة.

تحسين محركات البحث

هل تولد جهود تحسين محركات البحث (SEO) عملاء محتملين عالي الجودة؟

قدرة شرائية

هل تستخدم أنواع المطابقة المناسبة؟

بدون السياق المناسب، لن تعرف ما إذا كانت الكلمات الرئيسية المحددة تساعدك في الحصول على مواعيد أو مبيعات.

لا تستخدم العديد من الشركات برامج متقدمة لتتبع المكالمات عند إدارة حملاتها؛ وبدلاً من ذلك، يستخدمون الأدوات المضمنة في العديد من الأنظمة الأساسية.

التحدي 2: عدم فهم العلاقة بين الكلمات الرئيسية والمكالمات

اعتبارات

إحدى هذه الكلمات الرئيسية ذات نية أعلى: “طبيب أسنان في ميامي” مقابل “طبيب أسنان في حالات الطوارئ”.

إن فهم كيفية إجراء المكالمات يمكن أن يساعد في تحقيق مكاسب سهلة.

تحسين محركات البحث:

ما هي الكلمات الرئيسية التي تولد المكالمات؟

قدرة شرائية:

كيف يختلف المتصلون من كلمة رئيسية إلى أخرى؟

عندما تستخدم برنامج تتبع المكالمات لتوجيه الأشخاص إلى صفحة مقصودة أو منشور مدونة، فإنك تريد معرفة استعلامات البحث التي قادتهم إلى هناك وكيف جرت تلك المكالمات.

سيسمح لك هذا بفهم مدى الاختلاف بين الكلمات الرئيسية حتى تتمكن من وضع الأموال في مكانها الصحيح.

التحدي 3: لا يوجد قياس للعمليات الواردة

اعتبارات

إذا كانت الحملة تولد عملاء محتملين جيدين، فلماذا يريد العميل تقليص حجمها؟

اسأل نفسك: “هل يساعد موظف الاستقبال/مندوب المبيعات الحركة؟

تحسين محركات البحث:

هل موظف الاستقبال يضغط للحصول على موعد؟

قدرة شرائية:

كم عدد المكالمات التي نرد عليها أم أننا نتركها دون إجابة؟

من المهم مشاركة هذه التفاصيل الصغيرة مع الشركات لأنها تظهر أنك شريك فيما يفعلونه.

علاوة على ذلك، فإنها توفر فرصة لتحويل المزيد من هؤلاء العملاء المتوقعين إلى عملاء. وفي نهاية المطاف، يساعد هذا في الحفاظ على العملاء.

التحدي الرابع: عدم فهم تغييرات Google

الاعتبارات:

كيف تؤثر تغييرات Google عليك؟

على سبيل المثال، أثر تغيير مُعدِّل المطابقة التقريبية على جودة العملاء المحتملين الذين تلقيناهم.

تحسين محركات البحث:

هل لاحظت تغييرًا في العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم بعد تحديث Google؟

قدرة شرائية:

هل ساعدتنا إزالة BMM؟ كيف أثرت علينا؟

قد ترغب في التأكد من أن لديك السياق وتحديد كيفية تأثير بعض التغييرات على حملاتك.

أنت تدير حملات أعمى

عندما يقول العملاء أنهم يتلقون عملاء محتملين سيئين، فإن بعض العملاء المحتملين سيئون، ولكن قد لا يكون لديهم عملية اتصال واردة ممتازة ولا يعرفون ذلك.

يؤدي تشغيل الحملات العمياء إلى انخفاض معدل الاحتفاظ بالعملاء بالنسبة للوكالات وتجربة مروعة للشركات.

قصة عميل الأسنان

قبل السيناريو:

يقول فرانكو إن موكله لم يكن لديه أي فكرة عندما سأل عن عدد العملاء الذين حققوا أرباحًا بميزانية قدرها 30 ألف دولار. لم يعجب العميل بإعلانات Google لمجرد أن أسلوبه لم يكن صحيحًا في المرة الأولى.

الحل: التحسين المستمر باستخدام برنامج تتبع المكالمات المتقدم

تمكن فريق فرانكو من جذب العميل بمجرد أن ذكروا أنهم سيتتبعون العملاء المحتملين بشفافية ويرون ما كانوا يقدمونه لهم. إن الحصول على هذه الشفافية الإضافية قد أحدث فرقًا كبيرًا.

بعد السيناريو

لقد قاموا بتثبيت أرقام التتبع ونماذج الاتصال.

الإنفاق على Google PPC مع نتائج قابلة للقياس (على سبيل المثال، يعرفون أنهم يقومون بتحديد المواعيد).

عملية مبيعات محسنة أثرت على قنواتهم الأخرى.

تم العثور على الكثير من الفرص لمكتب يعمل لمدة 20 عامًا.

الثقة في ما يجلب لهم مرضى جدد.

إنهم يعرفون من جاء من الإعلانات.

أداة تتبع المكالمات التي استخدموها

باستخدام CallRail كأداة تتبع، سمح لفريق فرانكو بالقيام بما يلي:

تتبع المكالمات دون اتصال بالإنترنت

تتبع المكالمات عبر الإنترنت

رحلة الزبون

إدراج الرقم الديناميكي

إشعارات المكالمات

تسجيل المكالمات مجانا

تحويل المكالمات

التكامل مع تحليلات جوجل

التكامل مع إعلانات جوجل

تكامل نشاطي التجاري على Google o Facebook اندماج

لقد تمكن فريق فرانكو من الاستفادة من هذه الأدوات لتزويد عملائه بالبيانات الصحيحة والرؤى الصحيحة لضمان إنفاق أموالهم الإعلانية بشكل جيد.

فوائد برنامج تتبع المكالمات المتقدم

الفائدة الأولى: تحديد القنوات ذات الأداء الأفضل

الفائدة 2: التقط الكلمات الرئيسية الصحيحة

ستحدد الكلمات الرئيسية التي تولد حركة المرور والعملاء المتوقعين وتستخدم هذه الأفكار لإطلاق حملة PPC أو SEO.

مثال: استخدام بيانات حملة PPC لإنشاء محتوى محسّن لتصميم موقع ويب جديد.

الفائدة 3: أظهر للعملاء أنه يمكنك تحقيق النتائج

هل تريد أن تجعل عملائك سعداء؟

تحقيق النتائج – سواء كان ذلك لحث الأشخاص على الشراء، أو جدولة موعد، أو اتخاذ إجراء تحويل آخر.

الفائدة 4: قياس جودة العملاء المتوقعين

هل تتلقى المكالمات الصحيحة؟ تحتاج الى ان تعرف:

بماذا هم مهتمون؟

هل المتصلون متحمسون أم أنهم يبحثون؟

هل هم مكالمات رقم خاطئة؟ مثال: تغيير BMM لـ “طبيب الأسنان في ميامي”.



الفائدة 5: تحسين عملية المكالمات الواردة

استمع للمكالمات لتحديد الكلمات الرئيسية وفعالية المبيعات الواردة.

استخدم الرؤى لتدريب موظفي العميل باستخدام برنامج نصي للاتصال. مثال: تتأثر عملية الوارد الأولية لعميل طب الأسنان بجميع الجهود المدفوعة والعضوية. من المحتمل أن يكونوا قد خسروا مئات الآلاف من الدولارات في الأعمال التجارية على مر السنين.



خطواتك التالية

انظر إلى برنامج تتبع المكالمات الذي يوفر لك بعض هذه الميزات:

الماخذ الرئيسية

كان النهج القياسي لـ PPC و SEO للعديد من الشركات يستخدم نفس الأدوات لعدة سنوات.

معظم الأدوات الحالية مثل إعلانات Google وGoogle Analytics، على الرغم من كونها رائعة من حيث القدرة على الحصول على البيانات، إلا أنها لا توفر سياقًا للمكالمات نفسها.

أنت لا تقوم فقط بإنشاء عملاء محتملين للعملاء. أنت تقدم لهم المساعدة التي يحتاجونها حتى يتمكنوا من إغلاق تلك الخيوط.

[Slides] تتبع المكالمات لإعلانات Google وتحسين محركات البحث: تحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع

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