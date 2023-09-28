Rewrite this title: تتبع تحديثات وتقلبات خوارزمية الرسم البياني للمعرفة في Google

ستساعدك المقالة التالية: تتبع تحديثات وتقلبات خوارزمية الرسم البياني للمعرفة في Google

كما هو الحال مع الخوارزمية الأساسية، يتم تحديث الرسم البياني المعرفي لـ Google بشكل دوري.

ولكن لم يُعرف سوى القليل عن كيفية حدوث ذلك ومتى وماذا يعني ذلك، حتى الآن.

أعتقد أن هذه التحديثات تتكون من ثلاثة أشياء:

تعديلات الخوارزمية. حقنة من بيانات التدريب المنسقة. تحديث لمجموعة بيانات الرسم البياني المعرفي.

كانت شركتي، Kalicube، تتتبع الرسم البياني المعرفي لـ Google من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) ومن خلال لوحات المعرفة لعدة سنوات.

عندما كتبت عن “تحديث بودابست” في عام 2019، على سبيل المثال، رأيت زيادة هائلة في درجات الثقة. لم يحدث أي شيء زلزالي على العشرات منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، فإن درجات الكيانات الفردية تتقلب بشكل كبير وعادة ما تتغير أكثر من 75% خلال أي شهر معين.

الاستثناءات هي ديسمبر 2019، وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية (سأتحدث عن ذلك لاحقًا).

من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، كنا نتتبع شهريًا (وبالتالي الأرقام الشهرية).

منذ يوليو 2020، نقوم بالتتبع يوميًا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا اكتشاف المزيد من الأنماط الدقيقة. لم أر أي شيء حتى أرسلتني محادثة مع أندريا فولبيني من Wordlift إلى حفرة أرنب …

وهناك، اكتشفت بعض الأفكار المذهلة حقًا.

تحديثات الرسم البياني المعرفي الرئيسية على مدى الأشهر الثمانية الماضية

الأحد 12 يوليو 2020.

الاثنين 13 يوليو 2020.

الأربعاء 12 أغسطس 2020.

السبت 22 أغسطس 2020.

الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

السبت 19 سبتمبر 2020.

الأحد 11 أكتوبر 2020.

الخميس 11 فبراير 2021.

الخميس 25 فبراير 2021.

يمكنك التحقق من التحديثات على مستشعر الرسم البياني المعرفي الخاص بـ Kalicube هنا (يتم تحديثه يوميًا).

بالنسبة لأي شخص يتابع تحديثات خوارزمية الرابط الأزرق الأساسية، قد تلاحظ أن الاثنين غير متزامنين، حتى تحديثات فبراير 2021.

الاستثناءات التي وجدتها هي (مع نظرياتي الجامحة بخط مائل):

ال 11 أكتوبر تحديث قريب بشكل غير مريح من خطأ الفهرسة بتاريخ 12 أكتوبر 2020، الذي أبلغت عنه Moz.

هل يمكن أن يكون التوقف لمدة 3 أشهر في تحديثات الرسم البياني المعرفي هو ببساطة أنه خلال تلك الأشهر، قامت Google بدمج مجموعتي البيانات وأن الرسم البياني المعرفي استغرق فجوة لمدة 3 أشهر أثناء العمل على مكامن الخلل في هذه الخطوة الضخمة؟ ال 11 فبراير التحديث الذي حدث بعد يوم واحد فقط من الانتقال إلى “فهرسة المرور” (10 فبراير 2021).

هل يمكن للفهرسة القائمة على المقطع أن تعني الفهرسة القائمة على الكيان؟ تدور الفهرسة المستندة إلى المقطع حول تقطيع الصفحات لاستخراج الكيانات بشكل أفضل. ال 25 فبراير يتزامن التحديث مع التقلبات في Google SERPs التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في 25 و26 فبراير 2021.

هل يمكن أن تكون هذه علامة على أن الخوارزمية الأساسية والرسم البياني المعرفي متزامنان الآن وأن النتائج المستندة إلى الكيان أصبحت الآن حقيقة واقعة؟

الوصول إلى هذه التحديثات ونطاقها وحجمها

يمكننا أن نفكر بشكل مفيد في ثلاثة جوانب للتحديث:

ال ضخامة (الوصول/الاتساع)، وهي النسبة المئوية للكيانات المتأثرة (حتى الآن، بين 60-80%). ال السعة (النطاق/الارتفاع)، أو التغيير (أعلى أو أسفل) في درجات الثقة على المستوى الجزئي لكل كيان (كان متوسط ​​السعة للخمسين الأوسط حوالي 10-15٪). ال يحول (المقياس/العمق)، وهو التغير في درجات الثقة على المستوى الكلي (باستثناء تحديث بودابست، هذا أقل من 0.1%).

ما وجدناه من خلال تتبع الرسم البياني المعرفي يوميًا

يحتوي الرسم البياني المعرفي على تحديثات منتظمة جدًا.

تحدث هذه التحديثات كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولكن مع فترات توقف طويلة في بعض الأحيان، كما ترون أعلاه.

التحديثات عنيفة ومفاجئة.

نرى أن 60-80% من الكيانات قد تأثرت، ومن المحتمل أن تكون التغييرات فورية عبر مجموعة البيانات بأكملها.

تستمر التحديثات للكيانات الفردية بينهما.

يمكن لأي كيان فردي أن يرى ارتفاعًا أو انخفاضًا في درجة الثقة الخاصة به في أي يوم، سواء كان هناك تحديث أم لا. يمكن أن يختفي (في نفخة دخان افتراضية) ويمكن أن تتغير المعلومات المتعلقة بهذا الكيان في أي وقت بين هذه التحديثات الرئيسية لخوارزمية الرسم البياني المعرفي والبيانات.

هناك حالات نائية للغاية.

تتفاعل الكيانات الفردية بشكل مختلف تمامًا. في كل تحديث (وحتى بينهما)، تكون بعض التغييرات متطرفة. يمكن أن تزيد درجة الثقة عدة مرات في يوم واحد. يمكن أن يسقط عدة أضعاف. ويمكن للكيان أن يختفي تمامًا (عندما يظهر مرة أخرى يكون له معرف جديد).

هناك سقف.

نادرًا ما يتغير متوسط ​​درجة الثقة لمجموعة البيانات بأكملها بأكثر من عُشر واحد بالمائة يوميًا (التحول)، حتى في الأيام التي يحدث فيها تحديث رئيسي.

يبدو أنه قد يكون هناك حد أقصى للنتائج التي يمكن للنظام أن يعزوها، وذلك لمنع الكيانات الأكثر هيمنة من مزاحمة البقية تمامًا (شكرًا لجونو ألدرسون على هذا الاقتراح).

وبعد الرفع الهائل لهذا السقف خلال تحديث بودابست، يبدو أن السقف لم يتحرك بأي طريقة ذات معنى منذ ذلك الحين.

يؤثر كل تحديث منذ بودابست على مدى الوصول والنطاق. ولم يحدث أي تحول كبير في الحجم منذ بودابست.

قد لا يتغير السقف مرة أخرى. ولكن بعد ذلك قد يحدث ذلك. وإذا حدث ذلك، فسيكون ذلك كبير. لذا ترقبوا (ومن الأفضل أن تكونوا مستعدين).

وبعد قدر كبير من التجارب، قمنا بعزل واستبعاد تلك القيم المتطرفة.

نحن نتتبعهم ونستمر في محاولة رؤية أي نمط واضح. ولكن هذا هو قصة ليوم آخر.

كيف نقوم بالقياس

لقد قمنا بعزل كل جانب من الجوانب الثلاثة للتغييرات وقمنا بقياسها يوميًا على مجموعة بيانات مكونة من 3000 كيان. نحن نقيس أو نحسب:

كم عدد الكيانات التي شهدت زيادة أو نقصان (الوصول/العرض/الحجم). ما مدى أهمية هذا التغيير على المستوى الجزئي (النطاق/الارتفاع/السعة). مدى أهمية التغيير في النتيجة الإجمالية (المقياس/العمق/التحول).

ماذا يحدث؟

هناك شيء واحد واضح: لقد كانت هذه التحديثات عنيفة وواسعة النطاق ومفاجئة.

كان لدى أحد الأشخاص في جوجل (وربما لا يزال لديه) “زر أحمر كبير”.

ذكر لي بيل سلاوسكي براءة اختراع Bing التي تذكر هذه العملية بالضبط.

التحديثان الأخيران في أيام الخميس يعكسان شعار المطورين “لا تغير أي شيء يوم الجمعة إذا كنت لا ترغب في العمل في عطلة نهاية الأسبوع”.

رقصة الرسم البياني للمعرفة في Google

اقترح لي سلاوسكي مفهومًا أعتقد أنه يتحدث عن الكثير. كانت جوجل تلعب “الكراسي الموسيقية” بالبيانات – فالخوارزميات الأساسية وخوارزمية الرسم البياني المعرفي لها احتياجات مختلفة تمامًا.

تعتمد الخوارزميات الأساسية بشكل أساسي على الشعبية (احتمال أن تؤدي الروابط الواردة إلى موقعك)، في حين يحتاج الرسم البياني المعرفي بالضرورة إلى وضع تلك الشعبية/الاحتمالية جانبًا والنظر إلى الموثوقية/الصدق المحتمل/السلطة – وبعبارة أخرى، الثقة. تركز الخوارزميات الأساسية على سلاسل من الأحرف/الكلمات، في حين يعتمد الرسم البياني المعرفي على فهم الكيانات التي تمثلها تلك الكلمات نفسها.

من الممكن أن تكون تحديثات الخوارزميات الأساسية وخوارزميات الرسم البياني المعرفي غير متزامنة بالضرورة، حيث كان على Google “إعادة تنظيم” البيانات لكل نهج في كل مرة أرادوا تحديث أي منهما، ثم العودة مرة أخرى.

هل تتذكر Google Dance في الماضي؟

في ذلك الوقت كان الأمر مجرد تحميل دفعة من بيانات الارتباط الجديدة. من الممكن أن يكون هذا شيئاً مشابهاً.

اعتبارًا من فبراير 2021، هل انتهى الرقص؟

ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه “مشكلة تم حلها” الآن.

أتخيل أننا سنرى المزيد من الرقصات غير المتزامنة وبعض الأخطاء الغريبة بسبب تحديثات كل منها التي تتعارض مع بعضها البعض.

ولكن بحلول نهاية عام 2021، سيتم دمج الاثنين في جميع المقاصد والأغراض وسيكون البحث القائم على الكيان حقيقة يمكننا، كمسوقين، الاستفادة منها بشكل منتج وقابل للقياس.

مهما كانت الخوارزميات تتطور وتتقدم، فإن التحول الأساسي هو زلزالي.

يعد تصنيف مجموعة البيانات التي تمتلكها Google إلى كيانات وتنظيم تلك المعلومات وفقًا للثقة في فهمها لتلك الكيانات بمثابة ضخم التغيير من تنظيم نفس البيانات حسب الملاءمة البحتة (كما كان الحال حتى الآن).

تقارب الخوارزميات؟

رأي: الأشياء التالية تجعلني أعتقد أن شتاء 2020/2021 كان اللحظة التي نفذت فيها Google بالفعل التحول “من السلسلة إلى الأشياء” (بعد خمس سنوات من العلاقات العامة):

فترة التوقف لمدة ثلاثة أشهر من أكتوبر إلى فبراير عندما كانت الخوارزمية الأساسية نشطة نسبيًا، ولكن تم إيقاف تحديثات الرسم البياني المعرفي بشكل واضح جدًا.

الإعلان عن أن طبقة الموضوع كانت نشطة في نوفمبر.

تم تقديم الفهرسة المستندة إلى المقطع إلى الخوارزمية الأساسية في فبراير والتي يبدو أنها تركز على استخراج الكيانات.

التقارب الظاهري للتحديثات (هذا جديد؛ لدينا تحديثان فقط للحكم عليهما، وقد يثبت تتبعنا لاحقًا أنني مخطئ في هذا التحديث، بالطبع).

الرسم البياني للمعرفة هو شيء حي

يبدو أن الرسم البياني المعرفي يعتمد على نهج بحيرة البيانات بدلاً من نهج نهر البيانات الذي تعتمده الخوارزمية الأساسية الحالية (رد الفعل المتأخر مقابل التأثير الفوري).

ومع ذلك، فإن حقيقة أن الكيانات تتغير وتتنقل بين هذه التحديثات الرئيسية وحقيقة أن التحديثات تبدو متقاربة تشير إلى أننا لسنا بعيدين عن خوارزمية الرسم البياني المعرفي التي لا تعمل فقط على أنهار البيانات الجديدة ولكنها أيضًا متكاملة كجزء و جزء من الخوارزمية الأساسية.

فيما يلي مثال محدد يعين التحديثات للتغييرات في درجة الثقة لاسمي (إحدى تجاربي).

هذا الانخفاض المدوخ لا يرتبط بالتحديث.

لقد كان خطأً فادحًا من جهتي ويظهر أن التحديثات للكيانات الفردية مستمرة، ويمكن أن تكون متطرفة!

اقرأ عن تلك الكارثة بالذات هنا في مساهمتي في مقال بقلم SE Ranking.

المستقبل

وجهة نظري: سيتم إيقاف “الزر الأحمر الكبير” تدريجيًا وسيتم استبدال التحديثات العنيفة والمفاجئة بتغييرات وتحولات أكثر سلاسة وأقل وضوحًا.

سيكون دمج الكيانات في خوارزميات الروابط الزرقاء الأساسية تدريجيًا بشكل متزايد ومن المستحيل تتبعه (لذلك دعونا نحقق أقصى استفادة منه قدر الإمكان).

ومن الواضح أن جوجل تتحرك بسرعة نحو فهم شبه إنساني للعالم وأن جميع خوارزمياتها ستعتمد بشكل متزايد على فهمها للكيانات وثقتها في فهمها.

سيحتاج عالم تحسين محركات البحث (SEO) إلى احتضان الكيانات حقًا وإعطاء المزيد والمزيد من التركيز لتثقيف Google عبر الرسم البياني المعرفي الخاص به.

خاتمة

في هذه المقالة، تعمدت التمسك بالأشياء التي أنا واثق تمامًا من أنها ستثبت صحتها.

لدي مئات من الأفكار والنظريات والخطط، وتستمر شركتي في تتبع أكثر من 70000 كيان شهريًا – أكثر من 3000 يوميًا.

أقوم أيضًا بإجراء أكثر من 500 تجربة نشطة على الرسم البياني المعرفي وبطاقات المعلومات (بما في ذلك تجربتي الشخصية والكلب الأزرق والكوالا الصفراء)، لذا توقع المزيد من الأخبار قريبًا.

في هذه الأثناء، أتمنى ألا تقطع Google وصولي إلى واجهة برمجة تطبيقات الرسم البياني المعرفي!

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