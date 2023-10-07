Rewrite this title: تتجنب LivingSocial الاكتتاب العام من خلال جمع 176 مليون دولار بتقييم 6 مليارات دولار

ستساعدك المقالة التالية: تتجنب LivingSocial الاكتتاب العام من خلال جمع 176 مليون دولار بتقييم 6 مليارات دولار

مع أكثر من 46 مليون مشترك في 25 دولة، تعد LivingSocial ثاني أكبر شركة للصفقات اليومية في العالم. الشركة، التي هي في خضم جولة تمويل بقيمة 400 مليون دولار، أغلقت مؤخرًا أول 176 مليون دولار من الجولة. ومن المتوقع إغلاق الأموال المتبقية البالغة 224 مليون دولار في “الأسابيع والأشهر المقبلة”.

جمعت LivingSocial الآن ما مجموعه 808 ملايين دولار من التمويل الخاص وأحدث الاستثمارات تقدر قيمة الشركة بمبلغ 6 مليارات دولار. جولة التمويل يقودها جي بي مورغان مع كل من Lightspeed Ventures و Amazon المشاركة أيضا. Amazon، التي استثمرت سابقًا 175 مليون دولار في LivingSocial، قامت بأول استثمار لها في ديسمبر من العام الماضي. تخطط LivingSocial لاستخدام الأموال في العمليات والتوسعات. لا يخطط أي من المستثمرين السابقين أو فريق الإدارة لبيع الأسهم أو صرف الأموال خلال الجولة.

وكانت شركة LivingSocial قد أعلنت سابقًا عن خطط لطرح عام أولي في عام 2011، لكنها تخلت عن تلك الخطط بسبب عدم اليقين الاقتصادي. تم طرح Groupon، الشركة الرائدة في السوق في مجال الصفقات اليومية، للاكتتاب العام في أوائل نوفمبر. منذ طرح أسهم Groupon للاكتتاب العام، كان سهم Groupon متقلبًا للغاية وتذبذب سعر السهم من أدنى مستوى عند 14.85 دولارًا إلى أعلى مستوى عند 31.14 دولارًا ويتم تداوله حاليًا بحوالي 21.00 دولارًا.

على الرغم من أن معظم خبراء الصناعة يتوقعون أن هذه الجولة من التمويل ستمهد الطريق للاكتتاب العام الأولي لشركة LivingSocial، إلا أن مؤسس شركة Tippr، مارتن توبيا، يتوقع أن يتم الاستحواذ على شركة LivingSocial من قبل شركة أكبر في عام 2012:

“من خلال الاندماج مع شركة مدعومة بحساب Rolodex كبير وحساب مصرفي، ستكون LivingSocial مستعدة لتجاوز Groupon بنجاح وجعلها مجرد مجرد منافس في مشهد الصفقات اليومية.”

في حين أن الاكتتاب العام أو الاستحواذ قد يكون في المستقبل القريب لشركة LivingSocial، فإن الجولة الأخيرة من التمويل ستوفر للشركة المرونة المالية والاستقرار الذي تحتاجه لمواصلة قتال Groupon للحصول على حصة في السوق.

[Sources Include: SEC, Venture Beat, & Market Watch]