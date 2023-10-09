Rewrite this title: تتعاون Google مع GigaPan لعرض ميزات HTML 5 الخاصة بمتصفح Chrome

ستساعدك المقالة التالية: تتعاون Google مع GigaPan لعرض ميزات HTML 5 الخاصة بمتصفح Chrome

في حين أن الكلمة الرسمية من W3C هي أن HTML 5 لن يكون هو المعيار لبضع سنوات أخرى، إلا أننا نشهد بالفعل تنفيذ HTML 5 في كل من متصفحات الويب الحديثة وميزات الموقع الجديدة. يتضمن ذلك إضافات مباشرة مثل Google Instant، ولكنه فتح أيضًا الباب أمام أشكال جديدة تمامًا من التطبيقات على الويب. بدءًا من تسريع WebGL ثلاثي الأبعاد داخل المتصفح وحتى عدد لا يحصى من تطبيقات الألعاب، هناك الكثير لاستكشافه – بافتراض أن لديك متصفحًا قادرًا على التعامل مع هذا المستوى الجديد من البرمجة. ولتوضيح مدى قدرة متصفح Chrome على القيام بذلك، تعاونت Google مع شركة الصور البانورامية GigaPan.

لقد كانت GigaPan موجودة بالفعل، ومعترف بها في السوق كخدمة صور بانورامية يمكن استخدامها مباشرة من خلال متصفح الويب الخاص بك. الآن تقوم الشركة بتمييز نفسها بميزة تسمى “آلة الزمن”. تبدو Time Machine، ظاهريًا، وكأنها عارض صور بفاصل زمني مع بعض عناصر التحكم الإضافية (التسريع، والإبطاء، والتخطي للأمام، والتخطي للخلف، وما إلى ذلك). لكن ما يميز Time Machine هو أنه يمكن للمستخدمين تكبير الصورة وجعل الفيديو يعرض أقصى قدر من التفاصيل في كل جزء من الصورة.

وللقيام بذلك، تستفيد مقاطع الفيديو من ميزة علامة الفيديو الخاصة بـ HTML 5 – جنبًا إلى جنب مع التسريع والدعم المطلوبين من المتصفحات الحديثة مثل Chrome – لإنشاء مقاطع فيديو جديدة خارج المنطقة التي تم تكبيرها، والانتقال إلى الفيديو الذي تم إنشاؤه حديثًا بسلاسة. يوضح المشروع مدى فعالية استخدام HTML 5 للمفاهيم الجديدة حول كيفية عرض الوسائط، لأسباب شخصية أو علمية. يمكن العثور على آلة الزمن على الموقع الرسمي موقع جيجابانأو في تجارب Chrome حيث يتم تسليط الضوء على المشروع بواسطة Google كمثال مناسب لما يمكن أن تفعله شبكة الويب الحديثة.

[via the Official Google Blog]