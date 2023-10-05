Rewrite this title: تتناسب شخصيات قصص الابطال الخارقين مع البحث المحلي المخصص

ستساعدك المقالة التالية: تتناسب شخصيات قصص الابطال الخارقين مع البحث المحلي المخصص

اليوم، كشفت شخصيات قصص الابطال الخارقين عن مظهر جديد وشعار جديد، والأهم من ذلك أعلن عن ميزة جديدة سيكون ذلك محور التركيز الأساسي لأعمالهم في المستقبل – البحث المحلي المخصص.

يؤكد موقع Foursquare أن البحث المحلي، كما نعرفه اليوم، لا “يجذب” مستخدميه. وفي هذه الحالة، نحصل جميعًا على نتائج مماثلة عند إجراء بحث محلي في منطقتنا.

فوركوار يسأل:

في غضون أسبوعين، سيكون هذا على وشك التغيير، حيث من المقرر أن تقوم Foursquare بطرح إصدار جديد تمامًا يدور حول مستخدميها. أخبر شخصيات قصص الابطال الخارقين بما يعجبك، وسوف يطابقك مع مؤسسة محلية تناسب ذوقك.

تخلص من القديم وعليك بالجديد

سيحتاج أي شخص لا يزال يستخدم Foursquare لتسجيل الوصول إلى تنزيل Swarm لمواصلة تسجيل الوصول. بدءًا من الغد (24 يوليو)، سيتم نقل جميع تسجيلات الوصول إلى Foursquare إلى تطبيقه الجديد، Swarm. سيظهر جميع الأصدقاء والصور وسجل تسجيل الوصول تلقائيًا في Swarm.

إذا كنت تستخدم كلاً من Swarm وFoursquare، فيقال إنهما يعملان معًا بسلاسة.

يتغير شعار Foursquare من علامة اختيار تسجيل الوصول إلى شيء يمثل Foursquare الجديد.

لقد صممناها لتكون مزيجًا من دبوس الخريطة وشعار البطل الخارق. لقد اعتقدنا دائمًا أن Foursquare تمنحك قوى خارقة لاستكشاف مدينتك، ويعكس شعارنا الجديد هذه الرؤية. سيأتي قريبًا إلى الشاشة الرئيسية القريبة منك.

بحث محلي شخصي

عند فتح تطبيق Foursquare الجديد، لن يتمتع أي شخصين بنفس التجربة. سيتم تخصيص التطبيق بنسبة 100% حسب ذوقك بعد التعرف عليك.

عند إضافة الأذواق، أو متابعة الخبراء، أو حتى مجرد التجول لبضعة أيام، سيبدأ التطبيق في فهم أنواع الأماكن التي ترغب في زيارتها. وتقول الشركة إنه سيتم استخدام سجل تسجيل الوصول الخاص بك حتى هذه اللحظة للمساعدة في تشكيل توصياتك عند إطلاق الإصدار الجديد من التطبيق.

يوضح Foursquare أن هذا لا يمكن أن يتم بدون أعضائه البالغ عددهم 50 مليونًا.

ينص الإعلان على أن شخصيات قصص الابطال الخارقين الجديدة ستكون هنا “قريبًا جدًا”.