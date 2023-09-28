Rewrite this title: تتيح خرائط Google للمستخدمين إضافة تحديثات الصور دون ترك تعليق

ستساعدك المقالة التالية: تتيح خرائط Google للمستخدمين إضافة تحديثات الصور دون ترك تعليق

تقدم خرائط جوجل ثلاث طرق جديدة للمستخدمين لإضافة محتوى مفيد للآخرين، بما في ذلك القدرة على مشاركة تحديثات الصور السريعة دون ترك تعليق.

تهدف ميزات خرائط جوجل التي تم الإعلان عنها اليوم إلى جعل المشاركة والعثور على التوصيات المحلية أسهل، وقد يضيف التحدي المجتمعي الجديد بعض المرح إلى العملية.

تحديثات صور خرائط جوجل

سيتم طرح نوع محتوى جديد قريبًا على خرائط Google يسمى تحديثات الصور.

تسمح تحديثات الصور للمستخدمين بمشاركة التجارب والميزات مع الصور الحديثة دون الحاجة إلى ترك مراجعة.

يتكون تحديث الصورة من صورة حديثة للمكان مع وصف نصي قصير.

لإضافة تحديث للصورة، ابدأ بتحديد مكان في خرائط Google والانتقال إلى علامة التبويب “التحديثات”. ثم اضغط على زر “إضافة تحديث الصورة”.

من هناك حدد الصور وأضف وصفًا قصيرًا. يمكن للمستخدمين تحميل أي عدد يريدونه من الصور في تحديث صورة واحدة. يمكن عرض تحديثات الصور من أشخاص آخرين في علامة التبويب “التحديثات” نفسها.

وهذا يجعل عملية مشاركة الصور على خرائط Google أكثر اعتيادية، على غرار كيفية مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

من المحتمل أن تؤدي تحديثات الصور إلى تدفق تحميلات المستخدمين للأماكن والأنشطة التجارية. يمكن لهذه الصور أن تساعد الآخرين في تحديد المكان الذي سيزورونه بعد ذلك.

رسم الطرق على خرائط جوجل

سيتمكن مستخدمو خرائط Google قريبًا من الإبلاغ عن تغييرات الطريق عن طريق رسم طرق جديدة أو مفقودة باستخدام أداة تحرير سطح المكتب.

عندما يكون هناك طريق مفقود في إصدار سطح المكتب من الخرائط، انقر فوق زر القائمة الجانبية وحدد “تحرير الخريطة”.

من هناك، حدد “الطريق المفقود” وابدأ في إجراء التعديلات عن طريق رسم الخطوط. ستسمح أداة تحرير الطريق أيضًا للمستخدمين بإعادة تسمية الطرق، وتغيير اتجاه الطريق، وإعادة تنظيم الطرق غير الصحيحة أو حذفها.

شاهد عرضًا توضيحيًا قصيرًا لمحرر الطريق في هذا الفيديو المقدم من Google:

في محرر الطريق، يمكن للمستخدمين السماح لـ Google بمعرفة ما إذا كان الطريق مغلقًا بتفاصيل مثل التواريخ والأسباب والاتجاهات. سيتم فحص جميع تعديلات المستخدم على الطريق من خلال نشر Google.

سيتم طرح هذه الميزة خلال الأشهر المقبلة في جميع البلدان الـ 80 التي تسمح للمستخدمين بالفعل بالإبلاغ عن تحديثات الطريق.

تحدي مجتمع خرائط جوجل

تقوم Google بتجربة ميزة تحدي المجتمع الجديدة التي تهدف إلى تشجيع مستخدمي الخرائط على مستوى البلاد على المساهمة بمزيد من التعليقات والصور والتحديثات.

سيكون تحدي المجتمع مباشرًا على Android في الولايات المتحدة للشهر القادم. يمكن للمستخدمين المشاركة في التحدي من خلال الانتقال إلى علامة التبويب “مساهمة” وتحديد خيار “الانضمام إلى تحدي Local Love”.

سيتم احتساب كل مساهمة ضمن الهدف الجماعي المتمثل في تحديث 100000 شركة في شهر واحد. ستساعد التعليقات الواردة من هذا التحدي في إنشاء حملات في المزيد من البلدان في المستقبل.

مصدر: جوجل