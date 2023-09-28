Rewrite this title: تجارب المحتوى هي تسويق المحتوى الجديد

ستساعدك المقالة التالية: تجارب المحتوى هي تسويق المحتوى الجديد

هل تعرف الشعور الذي تشعر به عندما يتم تعيينك كمستشار تحسين محركات البحث (SEO)، أو مدير محتوى، أو مسوق محتوى وتجد نفسك عالقًا في حلقة مفرغة من المحتوى؟

تقوم أنت وزملائك في الفريق بنشر المحتوى كل أسبوع، ولكن بطريقة ما، لا يبدو أنه يحظى بالاهتمام والنتائج.

قامت شركة Ahrefs بإجراء دراسات البيانات في السنوات الأخيرة، وفي عام 2017 بحث أظهر لنا بعض الأرقام المخيفة:

90.63% من جميع الصفحات في فهرسنا لا تحصل على أي زيارات من Google، و5.29% منها تحصل على عشر زيارات شهريًا أو أقل.

والأسوأ من ذلك هو أن الكثير من المحتوى الذي يتم إنتاجه في حلقة مفرغة للمحتوى يبدو مملاً ومرهقًا وغير إبداعي بالنسبة لك.

أنا أشعر بك!

في هذه المقالة، أريد أن أعرفك على مفهوم تجربة المحتوى. إنه التقاطع بين تسويق المحتوى وتجربة المستخدم. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتنظيم المحتوى الخاص بك وتعبئته والاستفادة منه بأفضل طريقة ممكنة.

سيأخذ بناء تجربة المحتوى التركيز من إنتاج المحتوى على نطاق واسع إلى إيجاد طرق مبتكرة لإعادة تجميع المحتوى الخاص بك وترقيته.

سنركز في هذه المقالة على جانب تعبئة المحتوى بطرق مبتكرة.

نحن، كمحترفين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، نميل إلى أن نكون مملين بعض الشيء في هذا القسم لأن Google عبارة عن زاحف يعتمد على النصوص – ولكن في الحقيقة لا ينبغي أن يمنعنا ذلك من إنشاء تجارب مفيدة تبني الثقة بعلامتك التجارية.

لماذا أصبحت التجارب الافتراضية ذات المغزى مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى؟

لأننا سئمنا من مكالمات Zoom وجدران النصوص ومواقع الويب التي تبدو جميعها متشابهة.

2020 كان أكثر من اللازم.

لقد حان الوقت لأخذ فكرة إنشاء تجارب من واجهات المستخدم الخاصة بنا في إنشاء المحتوى الخاص بنا.

ما هي تجارب المحتوى

صاغ راندي فريش مصطلح تجربة المحتوى في كتابه الصادر عام 2019 بعنوان “تسويق المحتوى F#ck: التركيز على تجربة المحتوى”.

ويعرّفها بأنها:

تجربة المحتوى هي (1) بيئة الذي يعيش فيه المحتوى الخاص بك، (2) كيف هو منظمو (3) كيف يجبر العملاء المحتملين والعملاء على ذلك يخطب مع شركتك.

في النهاية، يتضمن إتقان تجربة المحتوى ثلاثة عناصر:

نهج استراتيجي لخلق البيئة التي يستهلك فيها جمهورك المحتوى الخاص بك.

هيكلة المحتوى الخاص بك لسهولة الاكتشاف.

شجع جمهورك على التفاعل معك – وفي النهاية التحويل – أثناء قيادتهم خلال رحلة المشتري.

تجارب محتوى مذهلة لإثارة إبداعك

الآن، دعونا نرى كيف يمكننا ترجمة هذا التعريف إلى أمثلة عملية وأفضل الممارسات.

أريد تسليط الضوء على أربعة مجالات تسمح لك بتحسين تجربة المحتوى الخاص بك.

مبدأ الهرم

غالبًا ما يستخدم مبدأ الهرم في الملخصات التنفيذية أو المقالات الصحفية. إنه يحفز التركيز والانتباه.

جوهر المبدأ هو هذا:

ابدأ بالإجابة أولاً.

قم بتجميع وتلخيص الحجج الداعمة الخاصة بك.

رتب أفكارك الداعمة بشكل منطقي.

احصل على الإلهام من الصحفيين وابدأ بأهم المعلومات في العنوان H1 والفقرة الأولى.

لا تدفن المقدمة وتخفي أفضل معلوماتك من خلال مقدمة طويلة ونص موسع وحشو الكلمات الرئيسية.

بل وأكثر من ذلك: لا تحتاج كل كلمة رئيسية أو موضوع إلى مقالة طويلة لتكون مفيدة.

هذا ساعة توقيت على الانترنت بواسطة Toggl هو مثال رائع للصفحة المفيدة التي تحتل مرتبة جيدة ولا تحتاج إلى أي نص طويل.

تجربة المحتوى – هائلة!

فيما يلي مثال للكلمة الرئيسية والموضوع “قالب الفاتورة”.

من يريد قراءة 2000 كلمة عندما يبحث في هذا؟

لا احد!

للحصول على تجربة جيدة، نريد القالب الفعلي. ويقدمه Toggl فوق الطية بـ الزر الأحمر الكبير – لا يلزم تسجيل الدخول.

يمكنك تقليل الإحباط وتقديم قيمة للزائر على الفور.

سيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية مشاركتهم لاحقًا.

مكتبات الموارد التي تلبي غرض البحث

إن تطبيق مبادئ الهرم على موقع الويب الخاص بك والمدونة بالكامل يعني أنك ستحتاج إلى إعادة التفكير في فئات مدونتك.

إن التصنيف حسب التاريخ (مثل WordPress والعديد من أنظمة إدارة المحتوى الأخرى) بعيد كل البعد عن عرض المعلومات ذات الصلة للمستخدمين عندما يحتاجون إليها.

فكر في فئات مدونتك كمكتبات موارد وقم بتنظيمها على هذا النحو.

هذا يعني أنك ستجمع المحتوى الخاص بك حسب الموضوع (بنية الصومعة) و/أو نوع المحتوى (فيديو، ورقة بيضاء، كتاب إلكتروني) و/أو مرحلة مسار التحويل (التنشيط، الرعاية، المبيعات).

هذا أمر مفيد مكتبة الموارد هذا ما أحب.

الموضوع هو السنة الأولى للطفل.

ترى أن فئة المدونة هذه تعرض معلومات حول النوم والتغذية والرعاية مرتبة بدقة في الأعلى قبل عرض أحدث المقالات في الأسفل.

أنت تسهل على المستخدمين العثور على المعلومات ذات الصلة بهم لأنك تقوم بتنظيم المحتوى الخاص بك حسب السياق والاحتياجات.

تعزيز المشاركة وتنمية القائمة

الحديث عن الأطفال – الموقع الإلكتروني الذي يعزز المشاركة المفيدة هو العلامة التجارية للحفاضات بامبرز.

من الواضح أن موقع الويب الخاص بهم يعتمد على نهج المحتوى أولاً وليس التجارة الإلكترونية أولاً.

ولكن حتى لو دخلت إلى المتجر، فإنهم يجعلون من السهل جدًا والمفيد العثور على المنتجات المناسبة لك.

تشمل فئات المتجر أ آلة حاسبة من شأنها أن تعرض حجم الحفاض وكمية الحفاضة المطلوبة.

طريقة رائعة لزيادة التفاعل على الموقع وتحسين التجربة.

يتم تنفيذ طريقة أكثر كلاسيكية لزيادة التفاعل وجذب العملاء المحتملين بواسطة Coschedule.

كتب غاريت مون كتاب “10x Marketing Formula” الذي يسلط الضوء على نهجهم في تحويل الزوار العضويين إلى عملاء محتملين.

تقريبًا، تحتوي كل واحدة من مشاركات مدونتهم على مغناطيس رئيسي فردي. يتضمن ذلك قوالب لتقاويم المحتوى والمخططين بالإضافة إلى نصائح العناوين الرئيسية.

محتواهم مفيد، ويتبع مبدأ الهرم، ولا يزال يتحول إلى عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني.

وأخيرًا، إليك حملة تجربة ممتعة حقًا: أنشأت HEY حريقًا حقيقيًا في القمامة (لحريق القمامة الذي كان في عام 2020). يمكنك إرسال بريد إلكتروني إليهم بالرسالة التي ترغب في نسخها ويمكنك متابعتها أثناء طباعتها ونسخها في البث المباشر الخاص بهم.

الآن، هذه تجربة محتوى حقيقية!

الآن، هذه تجربة حقيقية.

تجنب الصفحات الميتة مع توزيع المحتوى الداخلي

هل تعرف من يمكنه حقًا استخدام المحتوى الخاص بك لدعم جهوده؟

فريق الدعم الخاص بك.

فريق المبيعات الخاص بك.

الفواتير الخاصة بك.

قد تتساءل؟ ما علاقة فواتيري بإنشاء المحتوى الخاص بي؟ حسنًا، يمثل إيصالك فرصة ضائعة لتثقيف وشرح وتكوين معجبين متميزين.

لماذا لا تقوم بتضمين أفضل الأدلة الإرشادية في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإيصالات الآلية؟

لقد اشتريت للتو غسالة تعمل بالضغط (أو هل يفعل ذلك الألمان مثلي فقط؟ 😉)، فإليك سلسلة من أدلة حول كيفية استخدامها.

الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمنتج.

يجب أن يكون واضحًا جدًا سبب كون هذه الأدلة مفيدة للغاية لفريق الدعم والمبيعات لديك لتسليط الضوء على حالات الاستخدام!

إذا لم يكن لديك فريق مبيعات لأنك B2C، فإن هذه المعلومات لا تزال مفيدة في تحسين محركات البحث صفحات الفئة التي هي في الواقع ممتعة – وليس فقط بعض محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الموجود في أسفل الصفحة.

حان الوقت للتفكير بشكل إبداعي للتميز بتجارب المحتوى

باختصار، تجربة المحتوى هي ممارسة جذب زوار موقعك، وإنشاء تجارب قوية عبر الإنترنت، وتقديم المساعدة حقًا.

يساعدنا تصميم تجربة المحتوى على الخروج من دوامة إنشاء جدران نصية لا نهاية لها.

فهو يتيح لنا أن نكون مبدعين ونستفيد أكثر من المحتوى الموجود لدينا بالفعل.

إنها أداة لبناء الثقة، وتوليد عملاء محتملين جدد، والتميز حقًا كعلامة تجارية.

من منا لا يريد إرسال رسالة إلى حريق القمامة HEY الآن؟

أخيرًا، والأهم من ذلك، أنه يساعدنا، كمحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، ومسوقي المحتوى، وكتاب المحتوى، على عدم إلقاء جهودنا في نار القمامة للصفحات التي لا تتم زيارتها أبدًا.

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