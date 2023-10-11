Rewrite this title: تجربتي مع Outbrain “الإعلان الجيد”

ستساعدك المقالة التالية: تجربتي مع Outbrain “الإعلان الجيد”

الدماغ الخارجي“الإعلان الجيد” الذي يهدف إلى تحقيق هدف عظيم “ثقة القارئ أولاً، والإيرادات ثانياً“هو في الأساس يدور حول ما يلي:

(1) المدونون انتزاع بهم القطعة الذي يسمح للقراء بتقييم مقالات المدونين.

(2) يدفع المعلنون بعد ذلك مقابل وضع الروابط “الدعائية” الخاصة بهم في تلك الأدوات (10 دولارات شهريًا لكل رابط)؛

(3) إذا اختار المدون عرض تلك الروابط “الدعائية” في عنصر واجهة المستخدم الخاصة به وإذا كانت مدونته ذات صلة، فسيظهر هذا الرابط “الدعائي” ضمن محتوى جيد وسيشعر الأشخاص بالرغبة في النقر عليه ().

القطعة تبدو كما يلي:

كل هذا يبدو جيدًا جدًا وبطبيعة الحال اعتقدت أنها فكرة جيدة أن أجربه.

قررت مقارنة كيفية عمله بمقالتين متشابهتين في الموضوع ولكنهما مختلفتان في الأسلوب:

تبدو لوحة المعلومات واعدة جدًا: في كل تاريخ، يمكنك رؤية أداء الروابط من حيث:

عدد مرات الظهور

عدد النقرات

عدد “نقرات المشاركة” (عدد مرات مشاركة الصفحة Twitter أو Facebook);

“النقرات الشفهية” (عدد النقرات Twitter و Facebook الأسهم المولدة)؛

“تحسين حركة المرور” (النسبة المئوية لحركة المرور الإضافية غير المدفوعة الناتجة عن مشاركة الارتباط”)

استمرت كل مقالة قمت باختبارها لمدة شهر تقريبًا. تصرف كلاهما بشكل متشابه للغاية: كان لديهما الكثير من مرات الظهور يوميًا (في الواقع “”)، فقط عدد قليل من النقرات، ولم يشاركا أي شيء ونقرات “الحديث الشفهي” (على الرغم من أن المنشور واسع الانتشار حصل على عدد قليل من النقرات الإضافية):

#1

#2

لا أقصد أن أقول إنني كنت صعب الإرضاء للغاية عند اختيار المنشورات للإعلان عنها أو حاولت اختيار شيء رائع حقًا. لقد اخترت المقالات على الفور من أجل الاختبار فقط؛ لكن حقيقة أن الإحصائيات تبدو متماثلة تمامًا لكليهما أمر مثير للقلق بعض الشيء، ألا تعتقد ذلك؟

الآن، لدى OutBrain نصائح حول المحتوى لتحقيق أقصى استفادة من الإعلانات (والتي يبدو أنني اتبعتها بالمناسبة):