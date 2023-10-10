Rewrite this title: تجمع Google أهم منتجاتها في Google TV

ستساعدك المقالة التالية: تجمع Google أهم منتجاتها في Google TV

لذا، فبعد كل ما بذلته هذا العام من بناء تقنية بحث فعالة للغاية ومتصفح ويب سريع وخفيف الوزن ومنصة حوسبة متنقلة، تمكنت Google أخيرًا من كشف النقاب أعظم خطتها لغزو العالم – تلفزيون جوجل. يعمل على الخط الثانوي – “التلفزيون يلتقي بالويب، والويب يلتقي بالتلفزيون، وGoogle TV”، Google TV عبارة عن أجهزة وبرامج وقليل من أشياء Google الإضافية.

سيتيح لك Google TV الوصول إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك، وذلك بفضل متصفح Google Chrome المدمج. سيؤدي ذلك إلى توسيع نطاق ما يمكنك مشاهدته على أجهزة التلفزيون الخاصة بك. هذا من بضع مئات من قنوات الكابل إلى ملايين القنوات الترفيهية من الويب. هذا بالإضافة إلى عارض الصور ووحدة التحكم في الألعاب ومشغل الموسيقى وأي محتوى من الويب تقريبًا.

يحتوي Google TV أيضًا على بحث مدمج فيه. للعثور على أي قناة أو برنامج ترغب في مشاهدته، ما عليك سوى إدخال اسم البرنامج في شريط بحث Google TV وسيقوم Google TV بالعثور عليه نيابةً عنك. إذا لم يكن لديك قناة أو برنامج محدد لمشاهدته، فسيقدم لك Google TV بعض الاقتراحات أثناء كتابة بعض الأحرف في شريط البحث. أو يمكنك البحث عن البرامج على شاشة Google TV الرئيسية.

وبطبيعة الحال، تم إنشاء Google TV على منصة Google المفتوحة، Android. وهذا يعني أنه يمكن لأي مطور تابع لجهات خارجية اللعب جنبًا إلى جنب مع تطوير تطبيقات Google TV التي ستعزز تجربة الويب إلى التلفزيون التي سنستمتع بها جميعًا من Google TV. تعد Sony وLogitech أول شركتين مصنعتين تخططان لوضع Google TV داخل أجهزة التلفزيون ومشغلات Blu-ray والصناديق المصاحبة. سيتم التعامل مع التوزيع بواسطة Best Buy، وليس Google لحسن الحظ.

باختصار، يعد Google TV مسعى ضخمًا جدًا. شيء يمكن أن ينجح أو ينكسر اعتمادًا على كيفية استجابة المستخدمين له ونقدره. هل تستطيع جوجل سحب هذا؟ سوف نرى.