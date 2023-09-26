Rewrite this title: تجنب هذه الأخطاء التسعة في إعداد تقارير تحسين محركات البحث للمؤسسات والتي تقلل من قيمة بياناتك

ستساعدك المقالة التالية: تجنب هذه الأخطاء التسعة في إعداد تقارير تحسين محركات البحث للمؤسسات والتي تقلل من قيمة بياناتك

قد يبدو تحسين محركات البحث للمؤسسات بطيئًا ومكلفًا ومثقلًا بالعملية. وينطبق هذا بشكل خاص على إعداد التقارير، حيث يمكن أن تكون عمليات سير العمل والتسليمات مفصلة ودقيقة على نطاق واسع.

سواء كنت تقدم تقارير فعلية أو لديك تقارير أو لوحات معلومات أو عروض تقديمية عبر الإنترنت، فهناك الكثير مما يمكن التحدث عنه.

باعتبارنا متخصصين في تحسين محركات البحث، فإننا لا نفتقر أبدًا إلى المقاييس والشرائح وطرق ملء الورق – أو صفحات الويب بالبيانات.

نحن نميل إلى التخلص من مغسلة المطبخ لتبرير جهودنا، وشرح مدى تعقيد تحسين محركات البحث، والحصول على القبول.

وعلى الرغم من بذل قصارى جهدنا، فإن الكثير منا يرتكب أخطاء في إعداد التقارير يمكن أن تعيق في الواقع استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بمؤسستنا وكيف ينظر إليها الآخرون.

في هذه المقالة، ستتعرف على المزيد حول تسعة أخطاء شائعة في إعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات والتي تقلل من قيمة بياناتك وتحرمك من الفرص المهمة المتاحة لك لاستخدام التقارير كوسيلة إيجابية لتعزيز إستراتيجيتك وجهودك بشكل عام.

والأهم من ذلك أنك ستتعلم كيفية حلها وتجنبها أيضًا.

1. عدم التوافق مع مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف الأوسع

تبدأ العديد من مقالاتي بأهداف، لأنه بدونها، يمكن أن يخرج تحسين محركات البحث عن المسار الصحيح منذ البداية.

والأسوأ من ذلك، أن تحسين محركات البحث قد ينتهي به الأمر إلى القيام بعمل إضافي غير ضروري أو يجب التخلص منه على أي حال.

إن الاستثمار في أي مجال دون أهداف واضحة أو فهم لكيفية دفع جهود تحسين محركات البحث (SEO) نحو تحقيق الأهداف التسويقية أو التجارية النهائية يؤدي إلى فشل نفسك وفريقك.

يمكن أن يتضمن تحسين محركات البحث للمؤسسات تقديم التقارير إلى العديد من الأنواع المختلفة من أصحاب المصلحة. يمكن أن يتم تنفيذ التحديثات الفنية والتحديثات على الصفحة ببطء – خاصة إذا كنت بحاجة إلى نشر محتوى جديد.

العديد من العملاء والمديرين والمديرين التنفيذيين لا يعرفون أو يهتمون بتفاصيل تحسين محركات البحث.

إنهم يهتمون بما يحركه. ما يحتاج إلى تحقيقه هو الأهداف التي يفهمونها وتريد ربط تلك النقاط منذ البداية.

حل: اقض وقتًا في تحسين محركات البحث ومع القنوات الأخرى أو أصحاب المصلحة لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة التي ترتبط بأهداف العمل الأوسع.

2. الافتقار إلى خطوط الأساس والمقاييس

تقارن معظم التقارير إطارًا زمنيًا بآخر.

وحتى مع وجود مقارنات، غالبًا ما يتساءل أصحاب المصلحة: “هل هذا جيد؟” يعد السياق الذي بدأنا فيه والتأثير الذي أحدثته التحسينات المحددة أمرًا ضروريًا.

وهذا يعني أنك بحاجة إلى العثور على معالم مهمة للمقارنة في تقاريرك.

سواء كان ذلك يعني مقارنة من عام حتى تاريخه بنفس الإطار الزمني من العام السابق، أو من شهر لآخر، فلديك سبب ومبرر لذلك.

تعرف على وجه اليقين على ما تظهره البيانات من حيث الاتجاهات والأداء لمؤسستك – وكيف يمكن مقارنتها بالسوق ككل.

لا معنى لتقارير وبيانات تحسين محركات البحث (SEO) إذا كانت في فراغ وتفتقر إلى السياق.

هل نمو حركة المرور بنسبة 1000٪ جيد؟ ربما. ولكن هل كان الأمر سيئًا في البداية وما زلنا أقل من متوسط ​​الصناعة؟ ليست مثيرة للإعجاب.

حل: العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للحصول على اتفاق وقبول بشأن المعالم الرئيسية وخطوط الأساس والمعايير لاستخدام المضي قدمًا (والخلف) في تقارير تحسين محركات البحث لتحقيق الموضوعية.

3. رحلة العميل المفقودة

عندما نتحدث عن تحسين محركات البحث للمؤسسات، فمن المحتمل أننا ندير موقعًا كبيرًا يتجه نحو جذب العملاء المحتملين، أو معاملات المبيعات، أو ربما حتى مشاهدات الصفحة على نطاق واسع (مثل الناشرين).

نعم، هناك زوار سيأتون إلى هنا ويقومون بالتحويل في الزيارة الأولى وخلال نقرة أو نقرتين. ومع ذلك، فإن التركيز على هؤلاء الزوار وحدهم يحد من إمكاناتك.

في مؤسسة مؤسسية أو لاستراتيجية تحسين محركات البحث على مستوى المؤسسة، قد يكون هناك ثروة غير مستغلة من بيانات رحلة العميل ومسار التحويل المتاحة من الآخرين في المؤسسة.

ابحث عن العلامة التجارية أو المنتج أو مدير المبيعات أو التسويق المناسب للحصول عليه.

سيساعدك هذا بشكل كبير في تنظيم تقاريرك التي توضح كيفية مساهمة تحسين محركات البحث (SEO) في كل مرحلة (أو يمكن أن يكون ذلك في المستقبل).

إذا كنت تقوم ببساطة بإعداد تقارير إجمالية عن متوسط ​​موضع الإعلان وحركة المرور والتحويلات، فإنك تفوت فرصة سرد قصة أكبر والتعمق في ما يحدث وتبرير احتياجات استراتيجية تحسين محركات البحث من الآخرين.

حل: قم بتنظيم تقارير تحسين محركات البحث الخاصة بك بطريقة تتوافق مع رحلة العميل المعروفة.

قم ببناء مسار التحويل حول الكلمات الرئيسية والموضوعات ومسارات التحويل حتى يمكن قياس تحسين محركات البحث (SEO) بشكل موضوعي مقارنة بالقنوات والمصادر الأخرى.

4. عدم فصل الكلمات الرئيسية حسب النوع

أحد أكبر الأخطاء في إعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات هو دمج جميع الكلمات الرئيسية وإشارات النوايا في مقياس واحد.

بالطبع، أنا من أشد المعجبين بأسلوب الملخص التنفيذي، وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسية المبسطة.

فقط لا تتوقف عند هذا الحد.

يجب أن تحتل مصطلحات العلامة التجارية مرتبة جيدة في حد ذاتها إذا لم تكن هناك مشكلات في تحسين محركات البحث.

باعتبارنا مُحسني محركات البحث، غالبًا لا نملك قدرًا كبيرًا من التحكم في الطلب وحجم البحث عن المصطلحات ذات العلامات التجارية.

لماذا نرغب في تقديم تقارير ممزوجة بالمصطلحات العامة الموجودة في إستراتيجية وخطة التحسين الخاصة بنا؟

يمكن ربط التقلبات الصعودية والهبوطية في حركة مرور العلامة التجارية بالعلاقات العامة والموسمية ومحركات الطلب الأخرى التي لا نتحكم فيها.

يمكن أن يؤدي مزجها مع مصطلحات إستراتيجية تحسين محركات البحث العامة والمركزة إلى سرد قصة خاطئة أو مخيبة للآمال في تقاريرك.

حل: قم بتقسيم بيانات الأداء بين الكلمات الرئيسية الخاصة بالعلامة التجارية والكلمات الرئيسية العامة، على الأقل.

تعمق حيث يمكنك في موضوعات التركيز المحددة وبما يتماشى مع رحلة العميل المرتبطة بإستراتيجيتك إن أمكن.

5. التركيز كثيرًا على مقاييس المؤشرات

لقد تعلمت في وقت مبكر من مسيرتي المهنية أنني لا أريد أبدًا أن أسمع عميلاً أو مديرًا يقول: “كل هذا جيد، فهل هناك عائد على الاستثمار؟”

نحتاج بالتأكيد إلى تتبع أداء الكلمات الرئيسية والتصنيفات وحركة المرور والتحويلات.

هذا وحده ليس جيدًا بما يكفي لاستراتيجيات تحسين محركات البحث للمؤسسات. ما هو التحويل؟ ما هو عائد الاستثمار على ذلك؟ هل يمكننا تبرير هذا المستوى من الاستثمار في تحسين محركات البحث؟

يجب الإجابة على هذه الأسئلة وإلا فلن يرغب أحد في معرفة متوسط ​​موضع الإعلان أو مرات الظهور أو الزيارات.

البدء من النهاية – أهم مقياس أو محرك أعمال يمكن أن يؤثر عليه تحسين محركات البحث.

الرصاص بذلك. وبعد ذلك، حيثما كان ذلك مناسبًا في الصفحات أو علامات التبويب الأخرى أو في محادثات أعمق، انتقل إلى مقاييس المؤشرات الخاصة بتحسين محركات البحث.

هذه هي الطريقة التي يمكنك بها الحفاظ على تفاعل جمهورك على المستوى التنفيذي.

حل: قدم ملخصًا تنفيذيًا أو مقدمة بالنتيجة التي جاءت من الحل المذهل الذي قدمته.

تعمق في “كيفية” حصولك على تلك النتيجة في ملحق أو جزء منفصل من التقرير.

6. إرهاق نفسك كثيرًا

أحب أن أسمع كيف أدى تنفيذ إستراتيجية أساسية تعتمد على قاعدة البيانات عبر 100 ألف صفحة منتج إلى حل مشكلة استمرت لمدة عام.

يمكنني أن أتحدث لساعات عن تلك الأنواع من النجاحات. ولكن هذا ما أفعله.

إذا كانت تقاريرك مليئة بلغة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بنا ولم يفهمها جمهورك الرئيسي أو يهتم بها، فسوف يفوتون هذه النقطة تمامًا.

قم بالقيادة من خلال النتائج، واقرأ جمهورك، وقم بتنظيم تقاريرك واتصالاتك حول ما سيكون له صدى أكبر لديهم.

تأكد من حصولك على الفضل في الانتصارات؛ فقط تأكد من فهم هذه المكاسب وكيفية تحقيقها من خلال تحسين محركات البحث (SEO).

حل: اطلب من الآخرين أن يقدموا لك تعليقات ونصائح حول مدى عمقهم الفني في إعداد التقارير. يمكنك دائمًا تعديل ما تفعله بالفعل بناءً على التعليقات المفيدة.

احصل على مساعدة بشأن ترجمة المصطلحات والمقاييس إذا لم تجد صدى لدى جمهورك.

7. الافتقار إلى الارتباط باستراتيجية أوسع

تمتلك المؤسسات الكبيرة فرق تسويق كبيرة، وجهود محتوى، وعلاقات عامة، وغير ذلك الكثير.

عادةً ما تكون هذه أخبارًا جيدة لحملات تحسين محركات البحث للمؤسسات.

وهذا يعني أننا لا نضر بالمحتوى والعلاقات التي تقود الروابط الواردة والموارد التي تساعدنا في مسارات التحويل والنمذجة وبيانات مشاركة العملاء.

من السهل الالتزام بمقاييس تحسين محركات البحث الأساسية فقط – عند الإبلاغ عما نتحكم فيه.

ومع ذلك، فإن تقاريرك تمثل فرصة رائعة لإظهار كيف يساعد المحتوى والروابط والجوانب الفنية لموقع الويب أو يعيق الأداء العام لتحسين محركات البحث.

إذا كنت تريد المزيد من الموارد أو الاشتراك أو الدعم من منشئي المحتوى وتكنولوجيا المعلومات والمطورين والعلاقات العامة وغيرهم، فقم بإظهار العلاقة بين تلك الجهود وجهودك.

على سبيل المثال، إذا انتهت حملة علاقات عامة وأصبح لدينا عدد أقل من الروابط الآن، فاذكر ذلك!

إذا كنا نطالب بنسخة ويب جديدة أو محسنة لعدة أشهر وركز كتاب المحتوى على أولويات أخرى، فاعرض تكلفة تلك الفرصة الضائعة.

يمكن أن يكون إعداد التقارير وسيلة رائعة لجذب الانتباه إلى الفرص وبالتالي توضيح أهمية الموارد.

في نهاية المطاف، تحسين محركات البحث (SEO) ليس جزيرة. إن عرض البيانات والتأثيرات الحقيقية لعدم الحصول على التعاون يمكن أن يساعد.

حل: ابحث عن المجالات التي تتمتع فيها بدعم كبير أو تحتاج إليها وقم بإلقاء الضوء عليها في تقاريرك.

اربط السبب والنتيجة معًا في روايتك (المكتوبة أو المنطوقة) وشدد على أن تحسين محركات البحث لا يمكن أن يعمل في صومعة.

8. ببساطة تقديم “التقارير”

هل تتضمن منصة إعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) على مستوى مؤسستك الكثير من مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الافتراضية؟

القوالب والأتمتة رائعة.

سواء كنت وكالة تقوم بتوسيع نطاق التقارير عبر العملاء أو تقوم ببناء تقاريرك داخل الشركة، فإن وجود نقطة بداية وبيانات مجمعة من مصادر متعددة هو أمر أساسي.

يكمن التحدي في أنه بدون تخصيص تقريرك وتخصيصه للشركة، وخطوط الأساس/المقاييس المحددة، ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الأهمية الفريدة، فإنك تقدم شيئًا يبدو عامًا.

إذا كانت استراتيجيتك مصممة خصيصًا للعلامة التجارية، فتأكد من أن تقاريرك عبر الإنترنت أو الفعلية تعكس ذلك.

لا تجعل الأمر يبدو وكأنك قمت للتو باستبدال شعار وتوصيل بعض مصادر البيانات وانتهى الأمر.

حل: استثمر الوقت في تخصيص التسليم بحيث يكون أداة للاستفادة منها في التواصل مقابل عبء أو مهمة يجب إكمالها.

قد يعني هذا تخصيص شكل التقرير ومظهره، أو تغيير المقاييس، أو التفكير في طرق أخرى لمشاركة المعلومات.

9. جميع البيانات ولا توجد رؤى

وهذا خطأ يصبح أكثر خطورة عندما يتمكن أصحاب المصلحة من الوصول إلى لوحة معلومات التقارير في الوقت الفعلي، أو عندما نرسل إليهم تقارير عبر البريد الإلكتروني دون عقد اجتماع للاطلاع عليها.

اذهب أبعد من تجنب خطأ وجود تقرير بسيط أو عام – تأكد من أنك تروي قصة!

البيانات هي ببساطة بيانات. إنه مفتوح للتفسير أو الإحباط دون سياق.

تأطير السياق. ربط الاستراتيجية بالنتائج. سواء كان جيدًا أم سيئًا، يجب أن تكون قادرًا على توضيح ما تعنيه البيانات وإلهام الآخرين للاهتمام فعليًا.

كن مسلحًا بالعديد من الرؤى والأفكار الرئيسية لتتقدم بخطوة وتجعل وقت إعداد التقارير مثمرًا.

عندما تسير الأمور بشكل جيد، فمن السهل إظهار بعض الزيادات المئوية والمضي قدمًا في طريقك.

ومع ذلك، في الأوقات الجيدة أو السيئة، استخرج تفاصيل حول ما أدى إلى الأداء، وما الذي يعمل بشكل جيد، وما الذي لا يعمل، وكيف يمكننا الاستمرار في القيام بشيء ما أو التوقف عنه للتأثير على الأداء في المستقبل.

لا ينبغي فصل التقارير عن المحادثات حول الإستراتيجية والتعاون.

حل: قم بإنشاء مساحة في المستندات أو العروض التقديمية أو المحادثات لمشاركة الأفكار والتفكير الذكي. فكر في الرؤى أولاً في العرض التقديمي الخاص بك.

ربما لا يتعين عليك حتى إظهار البيانات الموجودة خلفها أو تفاصيل التقارير. يعد هذا فوزًا كبيرًا، لأنك تتحدث عن أشياء أكثر أهمية من الأرقام الأولية التي أوصلتك إلى هناك.

خاتمة

يتطلب تحسين محركات البحث للمؤسسات الكثير من الجهد والتعاون والوقت والاستثمار. يمكن إحباط كل ذلك من خلال الإبلاغ عن الأخطاء التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة.

من خلال عدم إظهار القيمة المناسبة لتحسين محركات البحث لمؤسسة ما، يمكن أن يتم قطعها أو قد يكون من الصعب الحصول على الموارد التي تحتاجها.

عندما تفتقر إلى السياق والرؤى والاستفادة من فرصة تقديم التقارير إلى جمهورك، يمكنك أن تفقد انتباههم وتجعل عملك أكثر صعوبة أو يتم التدقيق فيه بطرق لا تريدها.

اعمل على التركيز على إعداد التقارير خصيصًا لجعلها أداة قوية مرتبطة بإستراتيجيتك وبتأثيرات الصورة الأكبر التي يحدثها تحسين محركات البحث على العلامة التجارية.

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