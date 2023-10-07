Rewrite this title: تحتفظ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بمستشار خارجي متخصص في تحقيق مكافحة الاحتكار في Google

ستساعدك المقالة التالية: تحتفظ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بمستشار خارجي متخصص في تحقيق مكافحة الاحتكار في Google

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التي تحقق حاليًا مع جوجل لتحديد ما إذا كان محرك البحث يفضل بشكل غير عادل خصائص الويب الخاصة به على المنافسين، أنها ستستعين بمستشار خارجي. صرح رئيس لجنة التجارة الفيدرالية جون ليبوفيتز للصحفيين بأن قرار تعيين مقاضٍ ذو خبرة عالية لا يشير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية قررت رفع دعوى قضائية ضد جوجل. المحامي ذو السلطة العالية الذي وضعته لجنة التجارة الفيدرالية على كشوف رواتبها هو المدعي العام السابق لوزارة العدل بيث أ. ويلكنسون الذي من المقرر أن يبدأ العمل لدى لجنة التجارة الفيدرالية صباح يوم الاثنين.

على الرغم من أن ويلكنسون اشتهرت بقيادة الفريق القانوني الذي أدان تيموثي ماكفي، مفجر مدينة أوكلاهوما، إلا أنها مثلت عملاء الشركات فايزر وفيليب موريس، وعملت كمستشارة عامة لشركة فاني ماي، ولديها خبرة واسعة في مكافحة الاحتكار. ستعتمد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على المحامي البارز Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP للإشراف على تحقيق Google، وتوجيه موظفي لجنة التجارة الفيدرالية الآخرين، والتوصية في النهاية بما إذا كان يجب رفع دعوى قضائية أم لا. ونظرًا لأنها محامية مختصة وذات خبرة في قاعة المحكمة، فمن المرجح أن تقود ويلكنسون أي جهود تقاضي تتعلق بهذا التحقيق في مكافحة الاحتكار.

خلال مقابلة مع ويلكنسون، أكد المدعي رفيع المستوى على أن الآثار المترتبة على القضية كبيرة وأن جوجل ستكون خصمًا هائلاً:

“التكنولوجيا تغير مجتمعنا. إنه يؤثر على الناس على كل المستويات. كأم، أرى ذلك مع أطفالي. كمحترف، أرى أن ذلك يؤثر على عملنا. وفي المجتمع، يؤثر ذلك على الخصوصية، والمنافسة، وتفاعلاتنا مع الآخرين، وكل شيء تقريبًا. سيكون العمل في التحقيق تحديًا كبيرًا. أنا لا أقلل من شأن جوجل.”

بالإضافة إلى التحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، تجري المفوضية الأوروبية حاليًا تحقيقًا موازيًا لمكافحة الاحتكار.

تشمل المصادر: رويترز & اوقات نيويورك

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