Rewrite this title: تحديثات خوارزمية Google الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها للتخطيط لعام 2023

ستساعدك المقالة التالية: تحديثات خوارزمية Google الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها للتخطيط لعام 2022

يتم تحديث خوارزميات بحث Google كل عام آلاف المرات لضمان إدراج النتائج الأكثر موثوقية وذات الصلة بشكل بارز.

وقد ساعد هذا الالتزام المستمر بتجربة الباحث وجودة النتائج Google على تقليل عدد النتائج غير ذات الصلة التي تظهر على صفحة نتائج البحث بما يزيد عن 40% على مدى السنوات الخمس الماضية، يقول محرك البحث.

في حين أن الغالبية العظمى من هذه التحديثات تمر دون أن يلاحظها أحد، إلا أنه في كثير من الأحيان يأتي تحديث يؤدي إلى اهتزاز قارب تحسين محركات البحث (SEO).

في هذا العمود، سنلقي نظرة على التحديثات التي شكلت تحسين محركات البحث خلال العام الماضي وكيف يمكن أن تؤثر على خططك للمضي قدمًا.

فيما يلي خمسة من تحديثات بحث Google الأكثر تأثيرًا اعتبارًا من عام 2021.

1. تحديث تجربة الصفحة

بدأت Google في طرح تحديث تجربة الصفحة الذي طال انتظاره في يونيو 2021 أعلنت اكتماله في 2 سبتمبر.

كان المتخصصون والمسوقون في مجال تحسين محركات البحث (SEO) من جميع المجالات ينتظرون هذا بفارغ الصبر منذ أن تم الكشف عنه لأول مرة في نوفمبر 2020.

مع هذا التحديث، جاءت نتائج تجربة الصفحة التي يمكن للمسوقين رؤيتها في تقرير جديد في Google Search Console.

تعتبر تجربة الصفحة واضحة بذاتها؛ لقد تم تصميمه لتحسين تجربة الباحثين في كل موقع ويب. النتيجة تأخذ في الاعتبار:

مؤشرات الويب الأساسية: مجموعة من المقاييس التي تقيس أداء الصفحة من منظور تجربة المستخدم.

مجموعة من المقاييس التي تقيس أداء الصفحة من منظور تجربة المستخدم. سهولة الاستخدام على الهاتف المحمول: يجب ألا تحتوي الصفحة على أخطاء تتعلق بقابلية الاستخدام على الأجهزة المحمولة.

يجب ألا تحتوي الصفحة على أخطاء تتعلق بقابلية الاستخدام على الأجهزة المحمولة. القضايا الأمنية: تؤدي أي مشكلات أمنية خاصة بالموقع إلى استبعاد جميع الصفحات الموجودة على الموقع من الحالة الجيدة.

تؤدي أي مشكلات أمنية خاصة بالموقع إلى استبعاد جميع الصفحات الموجودة على الموقع من الحالة الجيدة. استخدام HTTPS: يجب أن يتم عرض الصفحة عبر HTTPS لتكون مؤهلة للحصول على حالة تجربة الصفحة الجيدة.

يجب أن يتم عرض الصفحة عبر HTTPS لتكون مؤهلة للحصول على حالة تجربة الصفحة الجيدة. تجربة الإعلان: يجب ألا يستخدم الموقع تقنيات إعلانية تشتت انتباهك أو تقاطعك أو لا تؤدي إلى توفير تجربة جيدة للمستخدم.

منذ الطرح الأولي، أوضحت جوجل أن التصفح الآمن ليس إشارة تصنيف.

تحديث بتاريخ 4 أغسطس 2021 لـ مشاركة مدونة Google Search Central هذه تنص على أن “أنظمة التصفح الآمن تستمر في لعب دور مهم للحفاظ على أمان مستخدمي بحث Google، وستستمر ظهور أي علامات في Search Console خارج تقرير تجربة الصفحة.”

موارد مفيدة:

2. تحديث رابط Google غير المرغوب فيه

حذرت Google المسوقين في شهر يوليو من أن تحديث الروابط غير المرغوب فيها سيكون له نتائج قابلة للقياس للمتضررين:

“في إطار جهودنا المتواصلة لتحسين جودة نتائج البحث، نطلق اليوم تغييرًا جديدًا لمكافحة البريد العشوائي للارتباط – وهو ما نطلق عليه “تحديث الارتباط العشوائي…

ستشهد المواقع المشاركة في الروابط غير المرغوب فيها تغييرات في البحث حيث تتم إعادة تقييم هذه الروابط بواسطة خوارزمياتنا.

تم دفن إعلان التحديث في ملف منشور مدونة بحث Google المركزي تحت العنوان الفرعي “تحسين أنظمتنا لمحاربة الارتباطات العشوائية”.

قرأت:

“في إطار جهودنا المستمرة لتحسين جودة نتائج البحث، نطلق اليوم تغييرًا جديدًا لمكافحة البريد العشوائي للارتباط – وهو ما نطلق عليه “تحديث الارتباط العشوائي”.

يعد تحديث الخوارزمية هذا، والذي سيتم طرحه خلال الأسبوعين المقبلين، أكثر فعالية في تحديد وإزالة الروابط غير المرغوب فيها على نطاق أوسع، عبر لغات متعددة.

في ذلك الوقت، نصحت جوجل بأن محترفي تحسين محركات البحث والمسوقين يتأكدون من أنهم يتبعون أفضل الممارسات للروابط الواردة والصادرة، وإنشاء محتوى عالي الجودة، والتركيز على تحسين تجربة المستخدم.

وجاء في الإعلان: “قم بتعزيز الوعي بموقعك باستخدام الروابط ذات العلامات المناسبة، واستثمرها من خلال الروابط التابعة ذات العلامات المناسبة”.

موارد مفيدة:

3. التحديث (التحديثات) الأساسية الواسعة للصيف

بدأت جوجل في طرح تحديث أساسي في شهر يونيو، ولم يكن لديها الوقت الكافي لتنفيذ كل ما كان من المفترض أن تفعله، واستأنفت من حيث توقفت في يوليو.

غرد داني سوليفان في الموعد:

“بعض التحسينات المخطط لها لتحديث يونيو 2021 ليست جاهزة تمامًا، لذلك نحن نمضي قدمًا في الأجزاء الموجودة، ثم سنتابع الباقي مع تحديث يوليو 2021.

لن تلاحظ معظم المواقع أيًا من هذه التحديثات، كما هو معتاد مع أي تحديثات أساسية.

ومع ذلك، كما أشار روجر مونتي في تحليله لكيفية ظهور تحديث الخوارزمية الأساسية لشهر يوليو، كان من غير المعتاد إلى حد ما أن يسبق ذلك تحديثان غير مرغوب فيهما.

توقع محترفو تحسين محركات البحث (SEO) أن هذا التحديث أدى إلى زيادة في نتائج “يسأل الأشخاص أيضًا”، وربما يكون قد استهدف نتائج بحث الصور بطريقة ما، بل وربما أدى عن غير قصد إلى زيادة البريد العشوائي في نتائج البحث.

نصيحة Google القديمة (والمحبطة إلى حد ما) بشأن تحديثات الخوارزميات الأساسية هي أنه لا يوجد شيء يمكنك فعله للاستعداد أو للتعافي – بصرف النظر عن كونك رائعًا باستمرار. ولم يكن هذا استثناء.

ولكن من المثير للاهتمام أن جون مولر من Google اقترح في جلسة Hangout خلال ساعات عمل مكتب SEO Search Central في أكتوبر أن تحسين المحتوى من المرجح أن يساعدك على التعافي من تحديث الخوارزمية بدلاً من الإصلاحات الفنية.

موارد مفيدة:

4. تحديث مراجعات المنتج لشهر أبريل

في أبريل، أصدرت Google تحديثًا مصممًا لمكافأة مراجعات المنتجات المتعمقة ذات الجودة الأعلى مع ظهور أكبر في البحث.

تم إطلاق التحديث في 8 أبريل 2021، واستهدف على وجه التحديد “المحتوى الرقيق الذي يلخص ببساطة مجموعة من المنتجات”. قال جوجل.

أثر الإصدار الأول على مراجعات اللغة الإنجليزية فقط، وكتب موردي أوبرستين نظرة عامة ممتازة حول الأشخاص الذين يبدو أنهم تأثروا ولماذا.

وقالت جوجل في ذلك الوقت: “على الرغم من أن هذا منفصل عن تحديثاتنا الأساسية المنتظمة، إلا أن النصائح التي نقدمها حول إنتاج محتوى عالي الجودة لتلك التحديثات ذات صلة هنا أيضًا”.

محرك البحث مُستَحسَن عندما يسأل منشئو المحتوى أنفسهم عن مراجعات منتجاتهم، هل يقومون بما يلي:

“التعبير عن معرفة الخبراء بالمنتجات حيثما كان ذلك مناسبًا؟

هل تريد إظهار الشكل المادي للمنتج، أو كيفية استخدامه، مع محتوى فريد يتجاوز ما توفره الشركة المصنعة؟

تقديم قياسات كمية حول كيفية قياس المنتج في فئات مختلفة من الأداء؟

اشرح ما الذي يميز المنتج عن منافسيه؟

قم بتغطية المنتجات المماثلة التي يجب أخذها في الاعتبار، أو اشرح المنتجات التي قد تكون الأفضل لاستخدامات أو ظروف معينة؟

مناقشة فوائد وعيوب منتج معين، بناءً على البحث الذي أجري عليه؟

صف كيف تطور المنتج من النماذج أو الإصدارات السابقة لتقديم تحسينات أو معالجة المشكلات أو مساعدة المستخدمين في اتخاذ قرار الشراء؟

تحديد عوامل اتخاذ القرار الرئيسية لفئة المنتج وكيفية أداء المنتج في تلك المجالات؟ على سبيل المثال، قد تحدد مراجعة السيارة أن الاقتصاد في استهلاك الوقود والسلامة والتعامل هي عوامل رئيسية في اتخاذ القرار وتقييم الأداء في تلك المجالات.

قم بوصف الاختيارات الرئيسية في كيفية تصميم المنتج وتأثيرها على المستخدمين بما يتجاوز ما تقوله الشركة المصنعة؟

أعلنت Google مؤخرًا أنه سيتم طرح تحديث آخر لمراجعات المنتجات على مدار ثلاثة أسابيع في شهر ديسمبر. تم تصميم هذا لمكافأة التقييمات الأصلية وعالية الجودة.

موارد مفيدة:

5. مقدمة MUM

كانت خطة Google لـ MUM بلا شك الإعلان الأكثر تأثيرًا في البحث هذا العام.

يستخدم النموذج الموحد للمهام المتعددة (MUM) قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين على إكمال المهام الأكثر تعقيدًا. اعتبارا من الإعلان الأولي حول هذا الموضوع، تدربت MUM عبر 75 لغة مختلفة وقد أشادت بها Google باعتبارها أقوى بـ 1000 مرة من BERT.

تفهم MUM المعلومات من النصوص والصور، وتخطط Google لتوسيع قدراتها لتشمل الفيديو والصوت أيضًا.

كتب باندو ناياك، زميل جوجل ونائب رئيس قسم البحث، في 18 مايو 2021، الإعلان عن “أننا سنوفر ميزات وتحسينات مدعومة من MUM لمنتجاتنا في الأشهر والسنوات القادمة.”

إننا نشهد بالفعل تطبيقات عملية لتقنية MUM في بحث Google – في معالجة وفهم الاستعلامات الخاصة بمعلومات اللقاح وفي إنشاء طرق جديدة لاستكشاف الموضوعات واكتشافها، على سبيل المثال.

ستوفر MUM لخوارزميات Google فهمًا أكثر تفصيلاً لاستعلامات البحث وجودة المحتوى وأهميته والمزيد في الأشهر والسنوات القادمة.

لن يكون هذا شيئًا يمكن تحسينه “من أجل؛” بل إن MUM هي تقنية يجب أن تكون على دراية بها وفهمها، لأنها ستستمر بلا شك في رفع المستوى من حيث جودة المحتوى وأهميته وفائدته.

موارد مفيدة:

تحديثات وقصص Google الأخرى Note

هذه ليست بأي حال من الأحوال قائمة شاملة لتحديثات Google التي شكلت عالم تحسين محركات البحث (SEO) خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

فيما يلي بعض التطورات الأخرى التي يجب أن تكون على دراية بها على الأقل أثناء تطوير استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك للعام المقبل.

تصنيف المرور

أعلنت جوجل في فبراير أن خوارزمياتها يمكن أن تعتبر المقاطع من الصفحات كعامل تصنيف إضافي للاستعلامات باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

تحديث الخوارزمية الأساسية لشهر نوفمبر

بشكل عام، تشير التعليقات الواردة من مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) إلى أن هذا التحديث كان خفيفًا إلى حد ما. وكما قال جيم بويكين من Internet Marketing Ninjas، “بشكل عام، هذا مجرد تحديث آخر للخوارزمية… سيكون هناك دائمًا فائزون وخاسرون في كل مرة.”

تحديثات إرشادات تقييم جودة البحث لشهر أكتوبر

أضافت جوجل خمسة مراجعات إلى إرشادات تقييم جودة البحث في أكتوبر، بما في ذلك إرشادات محدثة حول كيفية البحث عن معلومات السمعة لمواقع الويب والمبدعين، وتغيير في طريقة تعريف “مجموعات الأشخاص” في فئة YMYL.

متطلبات تحديثات Google لترميز المخطط

في أكتوبر، غيرت Google متطلبات مخطط HowTo وQAPage وSpecialAnnouncement من أجل تبسيط أنواع البيانات المنظمة هذه. قد ترغب في التحقق من التغييرات التي تم إجراؤها على البيانات المنظمة للمراجعات أيضًا.

تحديث خوارزمية جوجل يستهدف التشهير

ذكرت في يونيو أن جوجل لديها خطط لقمع مواقع الويب التي تنشر ادعاءات لم يتم التحقق منها أو افتراءات ضد الآخرين. تعرف على المزيد في مقالة Matt Southern حول التحديث.

الاستعداد لاستراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة في عام 2022

ليس عليك البقاء على اطلاع بكل تحديثات Google. لكن التعرف على الميزات الجديدة وفرص SERPs المتغيرة وتحديثات Google الرئيسية يوفر سياقًا أساسيًا لما تراه في بيانات أداء موقعك.

ICYMI، ستحتاج أيضًا إلى الحصول على نتائج استطلاع حالة SEO 2021 الصادر عن Search Engine Journal في متناول يدك أثناء التنقل في مشهد البحث المتغير ووضع إستراتيجيات لكيفية تحويل تحديات العام الماضي إلى فرص في عام 2022.

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