Rewrite this title: تحديثات موقع الويب المستمرة: 9 مشكلات رئيسية يجب مراقبتها في تدقيق تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: تحديثات موقع الويب المستمرة: 9 مشكلات رئيسية يجب مراقبتها في تدقيق تحسين محركات البحث (SEO).

تعد مراقبة التغييرات المستمرة على موقع الويب أمرًا بالغ الأهمية.

إذا قمت بإجراء تغييرات شاملة لها عواقب وخيمة لاحقًا، فأنت تريد مسارًا ورقيًا يمكنك الرجوع إليه.

إما رسائل البريد الإلكتروني أو التتبع المستمر لجداول البيانات: إذا قمت بإجراء تغيير على موقع الويب مثل محتوى جديد أو تغييرات فنية شاملة، فتتبعه.

بهذه الطريقة، يمكنك معرفة ما سيحدث بالضبط لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، من الجيد دائمًا مراقبة تحديثات موقع الويب بشكل مستمر للتأكد من أن سوء إدارة الموقع لا يسبب مشكلات لاحقًا.

في هذا المنشور، سنقوم بتدقيق وتحديد المشكلات الرئيسية التي يمكن أن تحدث عندما يتعلق الأمر بالتحديثات المستمرة لموقع الويب.

وقت تشغيل الموقع

في عملية تدقيق تحسين محركات البحث (SEO)، يمكن أن يساعد تحديد مشكلات وقت تشغيل الموقع في تحديد المشكلات المتعلقة بالخادم.

إذا كنت تمتلك الموقع، فمن الجيد أن يكون لديك أداة مثل روبوت وقت التشغيل والتي سترسل إليك بريدًا إلكترونيًا في كل مرة يتم فيها تحديد الموقع على أنه معطل.

موقع الخادم

يمكن أن يكون تحديد موقع الخادم بمثابة فحص مثالي لتحديد مدى ملاءمة الموقع وتحديد الموقع الجغرافي.

كيف تفحص

يمكن أن يساعدك استخدام أداة مثل site24x7.com أو iplocation.net في تحديد الموقع الفعلي للخادم لمجال معين.

الموقع 24×7

iplocation.net

شروط الخدمة وصفحات الخصوصية

بكل بساطة، يمكنك استخدام وظيفة البحث في Screaming Frog (على الجانب الأيمن) لتحديد شروط الخدمة وصفحات الخصوصية التي تظهر في زحف Screaming Frog الخاص بك.

إذا لم تظهر في عملية الزحف، فتحقق من الموقع وتأكد من وجودها بالفعل وعدم استضافتها في مكان آخر (قد يحدث هذا في بعض الأحيان).

معلومات التعريف المكررة في الموقع

في Screaming Frog، من السهل جدًا العثور على معلومات تعريف مكررة في الموقع.

ما يجب التحقق منه

بعد الزحف، انقر فوق علامة التبويب وصف التعريف. يمكنك أيضًا التحقق من العناوين المكررة من خلال النقر فوق علامة التبويب عناوين الصفحات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية هذه المعلومات بسهولة ويمكن تصفيتها في تصدير Excel.

التنقل التفصيلي

يمكن أن يكون تحديد التنقل التفصيلي بسيطًا أو معقدًا، اعتمادًا على الموقع.

إذا كان المطور يقوم بعمله بشكل صحيح، فسيكون من السهل التعرف على التنقل التفصيلي، عادةً مع تعليق يشير إلى أن التنقل عبارة عن قائمة تنقل.

في هذه الحالات، من السهل إنشاء عملية استخراج مخصصة تساعدك على الزحف واستخراج جميع مسارات التنقل الموجودة على الموقع.

كيف تفحص

انقر فوق لإظهار قائمة الاستخراج.

قم بتخصيص الإعدادات وإعداد الاستخراج الخاص بك حيثما كان ذلك مناسبًا، وسيساعدك ذلك في التعرف على جميع مسارات التنقل على الموقع.

الأمثل للجوال

اعتبارًا من مايو 2019، انتقلت Google إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً افتراضيًا لمواقع الويب الجديدة تمامًا. لذلك، من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى التأكد من تحسين موقعك للجوال.

كيف تفحص

يستخدم أداة اختبار التوافق مع الجوّال من Google لمعرفة ما إذا كان موقعك متوافقًا مع الجوّال.

سهولة استخدام الموقع

تعتبر سهولة الاستخدام أمرًا مهمًا للوصول إلى حق المستخدمين. كلما كان استخدام الموقع أسهل، كان ذلك أفضل.

تتوفر خدمات اختبار المستخدم التي ستساعدك على معرفة ردود الفعل التي تحدث بالفعل عندما يستخدم المستخدمون موقعك.

كيف تفحص

أولاً، تحقق وشاهد كيف يستخدم المستخدمون موقعك فعليًا من خلال خدمة مثل UserTesting.com.

سيوفر لك هذا معلومات لا تقدر بثمن يمكنك استخدامها لتحديد نقاط الضعف في موقعك.

تعد الخرائط الحرارية أيضًا أدوات لا تقدر بثمن توضح لك الأماكن التي ينقر فيها المستخدمون أكثر من غيرها.

عند استخدام الخرائط الحرارية لاختبار مواقعك بشكل صحيح بين المستخدمين، قد تتفاجأ.

ربما ينقر المستخدمون في مكان لا تعتقد أنهم موجودون فيه. واحدة من أفضل الأدوات التي توفر وظيفة اختبار الخريطة الحرارية هي Crazy Egg.

استخدام Google Analytics وGoogle Search Console

عند استخدام Google Analytics، يوجد معرف تحليلي محدد (UI-#####…) يظهر عند تثبيته.

بالإضافة إلى ذلك، لدى Google Search Console ترميز التوقيع الخاص بها.

كيف تفحص

باستخدام Screaming Frog، من الممكن إنشاء استخراج مخصص لهذه الأسطر من التعليمات البرمجية، ويمكنك تحديد جميع الصفحات التي تحتوي على عمليات تثبيت مناسبة لبرنامج Google Analytics على موقعك.

انقر فوق واستخدم CSSPath أو XPath أو Regex المناسب لمعرفة الصفحات التي تم تثبيت Google Analytics عليها.

بالنسبة إلى Google Search Console، يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تسجيل الدخول إلى حساب GSC الخاص بمالك النطاق وتحديد ما إذا كان الموقع لا يزال يتمتع بإمكانية الوصول.

عوامل الارتباط الخلفي

الآن، أكثر من أي وقت مضى، أصبح من الضروري إنشاء ملف تعريف رابط طبيعي يكون سليمًا وخاليًا من الروابط السيئة.

لسوء الحظ، الروابط السيئة أمر لا مفر منه في اقتصاد الإنترنت اليوم. المفتاح هو التأكد من أنها لا تصبح جزءًا رئيسيًا من ملف تعريف الارتباط الخاص بك.

تصبح الأمور أكثر إشكالية عندما يقرر أحد المنافسين أنه يريد أن يضربك بهجوم رابط سيئ سلبي لمحرك البحث الأمثل (SEO) في محاولة لدفع Penguin إلى خفض قيمة موقعك خوارزميًا.

لقد أصبح Penguin جزءًا مهمًا من خوارزمية Google، لذلك من المهم إجراء فحص مستمر للرابط وجدول زمني للتشذيب.

ويساعد ذلك في تحديد أي روابط محتملة من شأنها أن تلحق الضرر بك قبل أن تسبب مشاكل وقبل ظهور مشكلات كبيرة بسبب ارتباطها بموقعك.

تتضمن العوامل التي يمكنك التحقق منها باستخدام تدقيق ملف تعريف الارتباط ما يلي:

# من ربط المجالات الجذرية.

عدد الروابط من عناوين IP منفصلة من الفئة C.

عدد الصفحات المرتبطة.

نص بديل (لارتباطات الصور).

روابط من نطاقات .EDU أو .GOV.

سلطة ربط المجال.

روابط من المنافسين.

روابط من الأحياء السيئة.

تنوع أنواع الروابط.

نص الرابط الخلفي.

روابط ممنوع المتابعة.

عمليات إعادة التوجيه 301 الزائدة إلى الصفحة.

ربط الموقع في المحتوى.

رابط الموقع على الصفحة.

ربط صلة المجال.

كيف تفحص

باستخدام Majestic SEO، من الممكن الحصول على تعريف سريع للمشكلات المحيطة بملف تعريف الرابط الخاص بك على الفور تقريبًا.

على سبيل المثال، دعونا نفحص ملف تعريف الارتباط الخاص بـ ABC7.com.

يمكننا أن نرى ملفًا شخصيًا سليمًا للارتباط في أكثر من مليون رابط خلفي قادم من أكثر من 20000 نطاق مرجعي. يبلغ الحد الأقصى لعناوين IP المرجعية أكثر من 14000 والشبكات الفرعية المرجعية حوالي 9700.

تمنحك المخططات أدناه الخاصة بسجل الروابط الخلفية فكرة جيدة عن سرعة الارتباط وعوامل الاكتساب خلال التسعين يومًا الماضية.

هنا يمكننا أن نبدأ في رؤية المزيد من نقاط البيانات المتعمقة حول ملف تعريف الارتباط الخاص بـ ABC7.

باستخدام التقارير المتعمقة عن Majestic، من الممكن الحصول على كل رابط خلفي ممكن. فلنبدأ ونحدد ما يمكننا القيام به لإجراء تدقيق لملف تعريف الارتباط.