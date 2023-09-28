Rewrite this title: تحديثات Google لمتطلبات البيانات المنظمة للحدث

ستساعدك المقالة التالية: تحديثات Google لمتطلبات البيانات المنظمة للحدث

قامت Google بتحديث متطلبات البيانات المنظمة للأحداث. يؤثر التحديث على خاصية Offer.priceCurrency. يؤثر هذا التغيير على الناشرين الذين يتقاضون رسومًا مقابل الأحداث ويريدون عرض أحداثهم على Google. تؤثر هذه المتطلبات أيضًا على الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت/المنزلية.

البيانات المنظمة لأحداث Google

تسمح البيانات المنظمة لأحداث Google باكتشاف منظمي الأحداث في بحث Google وخرائط Google. تم تطوير البيانات المنظمة في البداية للأحداث المادية، وهي مناسبة أيضًا للأحداث عبر الإنترنت ذات الصلة الأنشطة المنزلية.

تتضمن أحداث الأنشطة المنزلية البث المباشر للفيديو والفيديو المسجل مسبقًا والأحداث عبر الإنترنت. من أمثلة الأنشطة المنزلية أحداث تمارين اللياقة البدنية.

إن استخدام البيانات المنظمة للحدث يجعل الحدث مؤهلاً للعرض كنتيجة منسقة على بحث Google، كجزء مما يطلق عليه Google “تجربة الحدث” في بحث Google.

لا يضمن استخدام البيانات المنظمة للحدث عرض نتائج منسقة في Google. إنه يجعل الحدث مؤهلاً فقط.

لكي تكون مؤهلاً، يجب تقديم جميع البيانات المنظمة المطلوبة إلى Google في بيانات JSON-LD المنظمة، تمامًا كما هو مطلوب.

يمكن أن يؤدي الفشل في استخدام جميع البيانات المنظمة المطلوبة إلى عدم التأهل لتجربة الحدث في بحث Google. ولهذا السبب فإن هذا التغيير مهم جدًا.

الخاصية Offers.priceCurrency هي خاصية مطلوبة. وهذا يعني أنه إذا وجدت Google أن الحدث مفقود، فقد يصبح الحدث غير مؤهل.

نتائج البحث التفاعلية

تقارير جوجل في دراسة الحالة من البيانات المنظمة للأحداث، فإن استخدام البيانات المنظمة للأحداث ساعد Eventbrite في تحقيق زيادة بنسبة 100% في عدد زيارات البحث.

تسمح البيانات المنظمة لـ Google بعرض الحدث في بحث Google للعملاء المحتملين.

بحسب موقع إيفنت برايت:

يقول جيلو: “في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدأنا نلاحظ اختلافًا مرئيًا في نتائج البحث عن الأحداث على Google”. “من المؤكد أن تجربة بحث Google تساعد في جذب المزيد من الاهتمام إلى صفحات الأحداث. وعندما يقوم هؤلاء الأشخاص بالتحويل، فإن ذلك يترجم إلى مبيعات تذاكر إضافية لمنشئي الأحداث لدينا.

العروض. البيانات المنظمة لسعر العملة

تعد البيانات المنظمة لـ Offers.priceCurrency شرطًا لتحديد عملة سعر الحدث باستخدام رمز العملة المكون من 3 أحرف ISO 4217. على سبيل المثال، رمز العملة ISO 4217 المكون من 3 أحرف للدولار الأمريكي هو USD.

فيما يلي مثال لما يبدو عليه الأمر في البيانات المنظمة:

“offers”: { “@type”: “Offer”, “priceCurrency”: “USD” }

من المحتمل جدًا أن الناشرين الذين يتقاضون رسومًا مقابل حدث ما لديهم بالفعل معظم رموز البيانات المنظمة. القطعة الإضافية الوحيدة التي يجب إضافتها هي جزء السعر.

اقتباسات

إقرأ ال صفحة مطور Google للبيانات المنظمة للحدث مع كافة المتطلبات.

اقرأ الجزء المحدد من صفحة البيانات المنظمة للحدث الذي يتعلق بـ متطلبات الملكية السعر العملة