Rewrite this title: تحديثات Google AdSense للخلاصات من خلال النقر على Doubleclick.net

ستساعدك المقالة التالية: تحديثات Google AdSense للخلاصات من خلال النقر على Doubleclick.net

أعلن Google AdSense بالأمس أنه إلى جانب إعلانات AdSense العادية التي يتم عرضها على مواقع الويب، يتم تشغيل AdSense للخلاصات أيضًا باستخدام عنوان URL الخاص بـ googleads.g.doubleclick.net clickthrough، بدلاً من pageads.googlesyndication.com القديم.

في الشهر الماضي، قامت بقية شبكة AdSense بالتبديل، باستخدام عرض إعلانات DoubleClick بدلاً من خوادم Google AdSense الأقدم.

يرجع هذا التغيير في عنوان URL الذي يتم عرض الإعلانات منه إلى ملف تعريف الارتباط لعرض الإعلانات DoubleClick الذي أطلقناه على شبكة محتوى Google العام الماضي. وبما أن ملف تعريف الارتباط هذا موجود في نطاق doubleclick.net، فقد اضطررنا إلى تحديث عناوين URL الخاصة بنا للإشارة إلى doubleclick.net، بالإضافة إلى توفير المزايا المرتبطة به مثل تحديد عدد مرات الظهور وتحسين الإحالة.

ومع ذلك، يعد هذا مجرد تغيير في البنية التحتية، ولم يتم إجراء أي تغييرات على الإعلانات نفسها. لا تزال الإعلانات التي تراها تأتي من معلني AdWords أو معلنين من جهات خارجية، تمامًا كما كانت من قبل، وليس الأمر أنك تتلقى الآن “إعلانات DoubleClick” بدلاً من “إعلانات Google”.

يخبرنا ستيف أوليشوفسكي، مدير منتجات AdSense للخلاصات، على مدونة AdSense للخلاصات أنه من خلال تغيير عرض الإعلانات إلى نطاق doubleclick.net، يتيح برنامج AdSense for Feeds للمعلنين الآن إمكانية إنشاء حملات تغطي جميع أنواع منصات الوسائط على شبكة محتوى Google، بما في ذلك المواقع والخلاصات والجوال، بسهولة أكبر.

يعد التوحيد في الحملات الإعلانية والتتبع أمرًا جيدًا دائمًا.

في ملاحظة جانبية، يقوم Search Engine Journal بتشغيل AdSense للخلاصات لمدة 4 أشهر تقريبًا. لقد لاحظت أن نسبة النقر إلى الظهور منخفضة جدًا، ولكن تكلفة النقرة أعلى بكثير من إعلانات AdSense الأخرى التي يتم عرضها على SEJ. إنني أتساءل عن شعور القراء تجاه تشغيل Google AdSense للخلاصات في خلاصة RSS لدينا وعلى قراء RSS لديك. إذا كان لديك أي ملاحظات، فلا تتردد في ترك تعليق. شكرًا!