Rewrite this title: تحديثات SERPd.com الأخيرة، بالإضافة إلى بعض الأشياء الرائعة على الطريق

ستساعدك المقالة التالية: تحديثات SERPd.com الأخيرة، بالإضافة إلى بعض الأشياء الرائعة على الطريق

بالنسبة لأولئك منكم الذين لم يزوروا موقع SERPd.com بعد، فهو في الأساس مجتمع تصويت اجتماعي لمحترفي تحسين محركات البحث والتسويق عبر الإنترنت.

لقد أطلقنا معكم حقًا مع كريس بيرنز موقع SERPd.com في سبتمبر الماضي لسد ما اعتبرناه حاجة إلى مجتمع أسلوب التصويت لتحسين محركات البحث (SEO) على الويب. حتى الآن، نحن سعداء للغاية بالمدى الذي وصل إليه مجتمعنا في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

نحن نستمع دائمًا إلى المجتمع لإيجاد طرق جديدة لجعل الموقع أفضل. وقمنا بتنفيذ بعض التحديثات الرائعة جدًا التي نعتقد أنها ستعزز تجربة المستخدم بشكل أكبر.

تتضمن التحديثات الأخيرة:

تحميل الصور الذكية – يتم تحميل الصور فقط أثناء عرض الصفحة. وهذا يزيد من أوقات تحميل الصفحة. التصويت بالتعليق– يمكن التصويت للتعليقات لأعلى أو لأسفل. ما يكفي من الأصوات السلبية سيسمح للمجتمع بدفن تعليقات الجيران السيئة وكذلك الثناء على التعليقات الجيدة. أحدث التعليقات في الشريط الجانبي —يتيح للأشخاص إمكانية المشاركة في المناقشات بشكل أسهل ومواكبة ما يتحدثون عنه. المجلات الشخصية—من خلال شاشة إدارة الحساب، أصبح لدى المستخدمين الآن مذكرات شخصية أو مدونات صغيرة. يمكنهم كتابة أي شيء يريدونه ويمكن لأصدقائهم التعليق على إدخالات يومياتهم/مدونتهم. يمكن أيضًا التصويت على التعليقات الموجودة في هذه المدونات لصالحها أو ضدها. كل مستخدم لديه خلاصات– يُسهل على أصدقائك تتبع ما ترسله أو تتحدث عنه على SERPd. على سبيل المثال، إليك خلاصة منشوراتي: أو يمكنك الاشتراك في خلاصة أنشطتي لترى ما أعلق عليه. اختر من تتتبعه—لقد طلبنا من المستخدمين السماح للأفراد بتتبع النشاط من أصدقائهم فقط… والآن لديك لمح البصر من SERPd! النشرة الإخبارية —لقد أضفنا رسالة إخبارية يمكن للأشخاص الاشتراك فيها للبقاء على اطلاع دائم بالتحديثات والأخبار المهمة.

بعض الأشياء الرائعة قادمة:

عرض البث الأسبوعي على شبكة الإنترنت –في شهر يناير، سيتم إطلاق برنامجنا الأسبوعي للبث عبر الإنترنت “I SERPd it on the web”. سيكون موضوع العرض محتوى من تقريرنا الأسبوعي. سيمكننا هذا من نقل مناقشات المجتمع من بعض أفضل المشاركات لهذا الأسبوع إلى مستوى أعمق بكثير وستكون أيضًا فرصة للعديد من المستخدمين للحصول على عرض جيد!

SERPd المكونات الإضافية لزر التصويت– سنقوم بتطوير مكون WordPress الإضافي لزر التصويت SERPd المستقل بالإضافة إلى إضافة الزر الخاص بنا إلى اثنين من المكونات الإضافية الموجودة لأزرار التواصل الاجتماعي. في هذه الأثناء، إذا كنت ترغب في دعم مجتمع SERPd.com، فلدينا أدوات تصويت ولافتات يمكنك إضافتها يدويًا إلى مواقع الويب أو المدونات الخاصة بك.

نحن هنا فقط نكشف قمة جبل الجليد. سنواصل إجراء التحديثات والتحسينات بشكل مستمر.