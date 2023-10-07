Rewrite this title: تحديث الاستحواذ: Facebook يستأجر فريق Spool بأكمله

ستساعدك المقالة التالية: تحديث الاستحواذ: Facebook يستأجر فريق Spool بأكمله

في صباح يوم السبت، Facebook أعلنت أنها استحوذت على الموظفين الذين يقفون وراء خدمة الإشارات المرجعية عبر الهاتف المحمول Spool. قامت الشركة الناشئة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، والتي تم إطلاقها في البداية في TechCrunch Disrupt في سبتمبر 2011، بتطوير تطبيق وملحق للمتصفح يقوم بتخزين مقاطع الفيديو والمقالات والمحتويات الأخرى مؤقتًا على الأجهزة المحمولة.

في أوائل عام 2012، جمعت الشركة الناشئة الواعدة جولة من رأس المال الاستثماري بقيمة مليون دولار من مجموعة من المستثمرين البارزين. خططت Spool لاستخدام التمويل لمواصلة تطوير تكنولوجيا الهاتف المحمول التي من شأنها أن تسهل على الأشخاص مشاركة محتوى الويب مع الأجهزة المحمولة الخاصة بأصدقائهم.

بالرغم من Facebook يقوم بتوظيف جميع موظفي Spool، إلا أن عملاق الشبكات الاجتماعية لم يكتسب التكنولوجيا التي تقف وراء Spool. وعندما سئل عن عملية الاستحواذ، قال أ Facebook صرح الممثل:

“يتمتع فريق Spool بخبرة عميقة في تطوير برامج الهاتف المحمول وشغف لجعل المحتوى سهل الاستخدام. نحن متحمسون لانضمام الفريق وتسريع رؤيتهم Facebook”.

نشر Avichal Garg، المؤسس المشارك لـ Spool، ما يلي على مدونة Spool:

“نحن متحمسون للغاية لتسريع رؤيتنا ومساعدتنا Facebookيتواصل مستخدمو s مع الأشخاص في حياتهم ويشاركونهم. لن نكون في وضع يسمح لنا بالحصول على هذا النوع من التأثير بدون داعمينا ومجتمع Spool. أرجو أن تتقبلوا خالص الشكر لدعمكم لنا ولإتاحة هذه الفرصة لنا.”

يوصي Spool، الذي لم يخرج من الإصدار التجريبي مطلقًا، بمستخدميه نقل الإشارات المرجعية الخاصة بهم إلى خدمة إشارات مرجعية اجتماعية أخرى مثل Pocket أو Delicious. بينما قامت Spool بالفعل بإيقاف خدمة الإشارات المرجعية على الهاتف المحمول، أرسلت الشركة عبر البريد الإلكتروني لكل مستخدم ملف html يحتوي على جميع الإشارات المرجعية الخاصة بهم.

وفي الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

تشمل المصادر: مدونة التخزين المؤقت, فوز المغامرة، & كل الأشياء د