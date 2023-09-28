Rewrite this title: تحديث براءة اختراع بحث Google – 18 ديسمبر 2023

ستساعدك المقالة التالية: تحديث براءة اختراع بحث Google – 18 ديسمبر 2020

مرحبًا بكم مرة أخرى في أسبوع آخر للمهوسين.

كانت الأسابيع القليلة الماضية هادئة بعض الشيء، لكنني توصلت إلى عدد قليل منها يستحق القراءة حقًا.

كما هو الحال دائمًا، يستغرق الحصول على براءات الاختراع بعض الوقت، ولكن كلما قرأت عنها أكثر، أصبح الأمر أسهل.

لذا، يرجى تخصيص بعض الوقت للنقر عليها ومنحهم قراءة كاملة.

يمكن أن يجعلك فقط مُحسنات محركات البحث (SEO) أفضل.

أيضًا، ستكون مشاركتي الأولى لعام 2021 عبارة عن ملخص لـ الجميع براءات الاختراع المتعلقة ببحث Google والتي جمعتها خلال العام 2020. تأكد من ترقب ذلك.

قدم: 26 أبريل 2020

26 أبريل 2020 مُنح: 10 نوفمبر 2020

خلاصة

“يتم توجيه بعض جوانب الكشف الحالي إلى الأنظمة والأساليب التي تستخدم نموذج تصنيف الرأي المتعلم آليًا لتصنيف أجزاء (مثل الجمل والعبارات والفقرات وما إلى ذلك) من المستندات (مثل المقالات الإخبارية وصفحات الويب وما إلى ذلك). ) باعتبارها آراء أو ليست آراء. علاوة على ذلك، في بعض التطبيقات، يمكن اعتبار الأجزاء المصنفة كآراء لإدراجها في عرض المعلومات. على سبيل المثال، يمكن ترتيب أجزاء المستند وفقًا لأهميتها واختيارها لتضمينها في شاشة عرض المعلومات بناءً على تصنيفها. “

ملاحظات ديف

يمكن تكييف هذه الميزة، كما هو الحال مع معظم براءات الاختراع، واستخدامها بعدة طرق، ويبدو أن الكثير من الزخم الأصلي يتجه نحو الأخبار (أو ربما المدونات).

ومن خلال فهم مضمون/رأي الوثيقة، يمكن تصنيفها وفقًا لذلك.

وكما هو مذكور في براءة الاختراع، “جزء من الوثيقة تم تصنيفه على أنه رأي و/أو تم تصنيفه على أنه ذو أهمية عالية”. يمكن للمرء أيضًا أن يشير ضمنًا إلى أنه يحد بشكل أكبر من تعرض المستخدم لمعلومات جديدة من خلال عرض معلومات عالية التصنيف تعزز آراءه المتصورة حول موضوع ما (الاستعلام).

من براءة الاختراع

“إن فهم المحتوى (على سبيل المثال، المحتوى النصي) الموجود في المستند بواسطة نظام حاسوبي يمثل مشكلة صعبة. حتى في مجال الصحافة الإخبارية الاحترافية، حيث تتم كتابة المقالات عادةً بلغة وتركيب عالي الجودة، لا تستطيع أنظمة الحوسبة حاليًا فهم سوى القليل جدًا عن المحتوى الفعلي للمقالات الإخبارية. علاوة على ذلك، فإن تحديد كيفية مقارنة مقال معين بالمقالات الإخبارية الأخرى ذات الصلة التي كتبها صحفيون آخرون هي مهمة أكثر صعوبة.

“يتم توجيه بعض جوانب الكشف الحالي إلى الأنظمة والأساليب التي تستخدم نموذج تصنيف الرأي المتعلم آليًا لتصنيف أجزاء (مثل الجمل والعبارات والفقرات وما إلى ذلك) من المستندات (مثل المقالات الإخبارية وصفحات الويب وما إلى ذلك). ) باعتبارها آراء أو ليست آراء. علاوة على ذلك، في بعض التطبيقات، يمكن اعتبار الأجزاء المصنفة كآراء لإدراجها في عرض المعلومات. على سبيل المثال، يمكن ترتيب أجزاء المستند وفقًا لأهميتها واختيارها لتضمينها في شاشة عرض المعلومات بناءً على تصنيفها. “

قدم: 27 مارس 2019

27 مارس 2019 مُنح: 1 ديسمبر 2020

خذ ديف

أثناء قيامي بالتنقيب عن براءة الاختراع هذه (فيما يتعلق بالتخصيص)، فإنها تناقش (جزئيًا) أسلوب PageRank/Random Surfer. والقيود فيها.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بها، فهذا هو العنصر الأساسي للروابط، وهو مجال مهم بشكل واضح.

إنهم يسعون إلى تكييف هذا من خلال نهج أكثر تخصيصًا و”تصنيف الملف الشخصي” لتخصيص نتائج البحث الحالية (التي تم إنشاؤها بواسطة نظام ترتيب الصفحات) بشكل أفضل… على أي حال، أشياء مثيرة للاهتمام.

من براءة الاختراع

“في الواقع، لا يوجد مستخدم مثل راكب الأمواج العشوائي أبدًا. كل مستخدم لديه تفضيلاته الخاصة عندما يرسل استعلامًا إلى محرك البحث. يجب تقييم جودة نتائج البحث التي يعرضها المحرك من خلال رضا المستخدمين. عندما يكون من الممكن تحديد تفضيلات المستخدم بشكل جيد من خلال الاستعلام نفسه، أو عندما تكون تفضيلات المستخدم مشابهة لتفضيلات المتصفح العشوائي فيما يتعلق باستعلام معين، فمن المرجح أن يكون المستخدم راضيًا عن نتائج البحث. ومع ذلك، إذا كان تفضيل المستخدم متحيزًا بشكل كبير لبعض العوامل الشخصية التي لا تنعكس بشكل واضح في استعلام البحث نفسه، أو إذا كان تفضيل المستخدم مختلفًا تمامًا عن تفضيل المستخدم العشوائي، فقد تكون نتائج البحث من نفس محرك البحث أقل فائدة للمستخدم، إن لم يكن عديم الفائدة.

قدم: 23 مايو 2019

23 مايو 2019 مُنح: 15 ديسمبر 2020

خلاصة

“من محتوى الوثيقة يتم تحديد الكيان الفعلي الذي يتعلق بمحتوى الوثيقة. مطلوب محتوى لبطاقة المعلومات. بطاقة المعلومات هي عنصر واجهة مستخدم يوفر مجموعة من المحتوى المتعلق بالكيان الفعلي. يتم استلام محتويات بطاقة المعلومات لعرضها بشكل متزامن على جهاز المستخدم مع محتوى المستند.”

ملاحظات ديف

ومن المثير للاهتمام أن هذا العنصر لا يحتوي حقًا على الكثير من العناصر الجديدة التي لم نكن على دراية بها عندما يتعلق الأمر بلوحات المعرفة، لكنني في الواقع لم أر عددًا كبيرًا من براءات الاختراع الوصفية عليها. لذا، فإن الأمر يستحق التضمين هنا اليوم.

على سبيل المثال، إذا لم تكن على دراية كاملة بماهية الكيان، فإنهم يصفونه على النحو التالي: “يمكن أن تشمل الكيانات، على سبيل المثال لا الحصر، شخصًا أو مكانًا أو بلدًا أو معلمًا أو حيوانًا أو حدثًا تاريخيًا أو مؤسسة أو نشاطًا تجاريًا أو فريق رياضي أو حدث رياضي أو فيلم أو أغنية أو ألبوم أو لعبة أو عمل فني أو أي كيان آخر مناسب.

من براءة الاختراع

“ومع ذلك، عند تطوير استعلامات البحث لتقديمها إلى محرك البحث، غالبًا ما يحتاج المستخدم إلى تقديم معلومات سياقية للمستند في الاستعلام. على سبيل المثال، قد يقوم المستخدم بتأليف مستند لوصف الدببة في جبال سموكي. إن الاستعلام الذي سيحتاج المستخدم إلى صياغته سيحتاج إلى التعبير عن هذه الحاجة المعلوماتية.

“في بعض التطبيقات، توفر بطاقة المعلومات ملخصًا للمعلومات للكيان. على سبيل المثال، قد تتضمن بطاقة المعلومات الخاصة بالمغني اسم المغني وصورة المغني ووصفًا للمغني وحقيقة واحدة أو أكثر عن المغني والمحتوى الذي يحدد الأغاني والألبومات التي سجلها المغني.

“في بعض التطبيقات، يمكن أن توفر بطاقة المعلومات معلومات أكثر تفصيلاً. على سبيل المثال، إذا كان قسم المستند يتعلق بطفولة المغني، فيمكن أن توفر بطاقة المعلومات معلومات تتعلق بالمدرسة التي التحق بها المغني، ومقتطفًا عن المدينة التي نشأ فيها المغني، وذكريات المغني عن نشأته هناك.”

هذا كل ما في الأمر لهذا الأسبوع يا رفاق. إذا كان هناك مجال بحث محدد قد ترغب في قراءته، فلا تتردد في الاتصال بي.

أنا دائما سعيد للمساعدة.

اراك الاسبوع القادم!

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