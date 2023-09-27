Rewrite this title: تحديث تجربة صفحة Google لتطبيقه على نتائج بحث سطح المكتب

ستساعدك المقالة التالية: تحديث تجربة صفحة Google لتطبيقه على نتائج بحث سطح المكتب

تقول جوجل إن تحديث تجربة الصفحة القادم، والذي كان يُعتقد أنه يؤثر فقط على بحث الهاتف المحمول، سينطبق على نتائج بحث سطح المكتب أيضًا.

تم الكشف عن هذه المعلومات خلال جلسة التحضير لتحديث تجربة الصفحة من Google I/O يوم الثلاثاء.

منذ أن أعلنت جوجل في نوفمبر الماضي أن تحديث تجربة الصفحة سيأتي إلى نتائج البحث، كان من المفهوم أن تأثير التحديث يقتصر على تصنيفات بحث الهاتف المحمول.

لقد تغيرت الخطط وأصبح التحديث الآن في طريقه إلى سطح المكتب.

يقول جيفري جوزيه، مدير المنتج في بحث Google:

“يسعدني اليوم أن أعلن أننا سنجلب تصنيف تجربة الصفحة إلى سطح المكتب. بينما نطلق تجربة الصفحة على الهاتف المحمول قريبًا، نعتقد أن تجربة الصفحة أمر بالغ الأهمية بغض النظر عن السطح الذي يتصفح فيه المستخدم الويب. ولهذا السبب فإننا نعمل جاهدين على جلب تصنيف تجربة الصفحة إلى سطح المكتب. كما هو الحال دائمًا، سنقدم إرشادات ووثائق وأدوات محدثة على طول الطريق لمساعدة صفحاتك على الأداء بأفضل حالاتها. ترقبوا المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.”

تجعل الصياغة الأمر يبدو كما لو أنه ستكون هناك مجموعة منفصلة من المعايير لتحديث تجربة الصفحة على الهاتف المحمول.

قد يكون ذلك منطقيًا بالنظر إلى التوقعات المختلفة لدى المستخدمين عند زيارة صفحة سطح المكتب مقارنةً بالهاتف المحمول. ناهيك عن الفرق في كيفية تحميل صفحات الويب على جهاز كمبيوتر سطح المكتب مقابل الهاتف الذكي.

من المقرر حاليًا طرح تحديث تجربة الصفحة للجوال في شهر يونيو. من غير المعروف ما إذا كان سيتم إطلاق تحديث سطح المكتب في نفس الوقت.

وكما ذكر خوسيه، ستوفر Google مزيدًا من الوثائق والإرشادات قبل بدء التحديث.

جارٍ التحديث…