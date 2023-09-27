Rewrite this title: تحديث خوارزمية جوجل يستهدف التشهير

ستساعدك المقالة التالية: تحديث خوارزمية جوجل يستهدف التشهير

يشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز (NYT) إلى أن جوجل تخطط لتغيير خوارزميتها لخفض مواقع الويب التي تنشر ادعاءات لم يتم التحقق منها أو افتراءات عن أشخاص آخرين.

ويقال إن هذا التغيير هو استجابة مباشرة لمقالات صحيفة نيويورك تايمز الأخيرة التي توثق كيفية إنشاء مواقع الويب للشركات من خلال استغلال ضحايا التشهير.

ترسم صحيفة نيويورك تايمز صورة لكيفية عمل هذه الصناعة:

“لسنوات عديدة، ظلت الحلقة المفرغة تدور: مواقع الويب تطلب شكاوى مروعة لم يتم التحقق منها بشأن الغشاشين المفترضين، والمفترسين الجنسيين، والمحتالين. الناس يفترون على أعدائهم. وتظهر المشاركات المجهولة في أعلى نتائج جوجل لأسماء الضحايا. ثم تفرض المواقع الإلكترونية على الضحايا آلاف الدولارات لإزالة المنشورات”.

إن تغييرات خوارزمية Google، والتي تم التخطيط لها في الأشهر المقبلة، ستمنع مواقع الويب المفترسة هذه من الظهور في نتائج البحث عند البحث عن اسم شخص ما.

بالإضافة إلى ذلك، لدى Google مفهوم يسمى “الضحايا المعروفين” يهدف إلى حماية ضحايا التشهير من الاستهداف عدة مرات.

“عندما يقوم الأشخاص بإبلاغ الشركة بأنهم تعرضوا للهجوم على المواقع التي تفرض رسومًا على إزالة المنشورات، ستقوم Google تلقائيًا بقمع المحتوى المماثل عند البحث عن أسمائهم. يشمل “الضحايا المعروفون” أيضًا الأشخاص الذين تم نشر صورهم العارية عبر الإنترنت دون موافقتهم، مما يسمح لهم بطلب قمع النتائج الصريحة بأسمائهم.

جوجل تقول إنها لم تكن على علم بالمشكلات المتكررة

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، لم تكن جوجل على علم بوجود مشكلة مستمرة تتعلق بمواقع “الترويج للتشهير” في نتائج البحث الخاصة بها حتى تم لفت انتباه الشركة إليها هذا العام.

في السابق، كانت السياسات المعمول بها مكنت الأفراد من طلب إزالة الصفحات التشهيرية من نتائج البحث. أدت عمليات الإزالة الناجحة إلى إشارة خفض رتبة المواقع التي تنشر المحتوى المذكور.

ومع ذلك، لم تكن الشركة على علم بالمشكلات المتعلقة بالمضايقات المتكررة التي استمرت حتى بعد إزالة المحتوى حسب الطلب.

ويؤكد ذلك باندو ناياك، نائب رئيس بحث جوجل في مشاركة مدونة حيث ذكر أن صحيفة نيويورك تايمز تمكنت من تسليط الضوء على قيود محرك البحث.

يتابع ناياك ليوضح ما تهدف تغييرات الخوارزمية إلى تحقيقه:

“لمساعدة الأشخاص الذين يتعاملون مع حالات غير عادية من المضايقات المتكررة، نقوم بتنفيذ تحسين لنهجنا لتوفير مزيد من الحماية للضحايا المعروفين. الآن، بمجرد أن يطلب شخص ما الإزالة من موقع واحد به ممارسات احتيالية، سنطبق تلقائيًا حماية التصنيف للمساعدة في منع ظهور محتوى من مواقع أخرى مماثلة منخفضة الجودة في نتائج البحث لأسماء الأشخاص. ونحن نتطلع أيضًا إلى توسيع نطاق وسائل الحماية هذه بشكل أكبر، كجزء من عملنا المستمر في هذا المجال.

البحث ليس مشكلة محلولة أبدًا

ستساعد تغييرات الخوارزمية القادمة وإنشاء سياسة “الضحايا المعروفين” في حل المشكلة. على الرغم من أن جوجل تعترف بأن هذا لن يكون الحل الأمثل.

يقول ديفيد غراف، رئيس فريق سياسة الثقة والسلامة في Google، لصحيفة نيويورك تايمز:

“أشك في أنه سيكون الحل الأمثل، وبالتأكيد ليس على الفور. لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون له تأثير كبير وإيجابي. لا يمكننا مراقبة شبكة الإنترنت، ولكن يمكننا أن نكون مواطنين مسؤولين.

يردد ناياك مشاعر مماثلة في منشور مدونته، قائلًا: “البحث لم يعد مشكلة يتم حلها أبدًا، وهناك دائمًا تحديات جديدة نواجهها مع تغير الويب والعالم”.

تقوم جوجل حاليًا باختبار تغييرات الخوارزمية، حيث يقوم المقاولون بإجراء مقارنات جنبًا إلى جنب بين نتائج البحث الجديدة والقديمة.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إنها أجرت اختباراتها الخاصة مع قائمة تم تجميعها مسبقًا تضم ​​47000 شخص تمت الكتابة عنهم على مواقع التشهير. بعد البحث عن العديد من الأشخاص الذين كانت نتائجهم تشير إلى مقالات افترائية، أصبحت التغييرات التي أجراها Google ملحوظة بالفعل.

وفي بعض الحالات، اختفى المحتوى الضار من الصفحة الأولى للنتائج. وفي حالات أخرى، اختفى معظم المحتوى باستثناء المحتوى من موقع تشهير تم إطلاقه حديثًا.

يبدو أن التغييرات تعمل على النحو المنشود. وبطبيعة الحال، فإن المواقع التي لا تتخصص في استغلال ضحايا التشهير لن يكون لديها ما يدعو للقلق فيما يتعلق بتحديثات الخوارزمية هذه.

ومع ذلك، فإن هذا يعرقل أعمال صناعة إدارة السمعة، حيث سيكون لدى Google ضمانات أقوى لمنع ظهور المحتوى المدمر للسمعة لأسماء الأشخاص.

سنرى بمرور الوقت مدى فعالية هذه التغييرات. من المثير للاهتمام معرفة أنه يمكن الضغط على Google لإجراء تغييرات في الخوارزميات عندما تلفت المنشورات السائدة الانتباه إلى المشكلات المعروفة.

مصدر: اوقات نيويورك