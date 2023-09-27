Rewrite this title: تحديث خوارزمية مراجعات منتجات Google: الفائزون والخاسرون

ستساعدك المقالة التالية: تحديث خوارزمية مراجعات منتجات Google: الفائزون والخاسرون

في 8 أبريل 2021، أعلنت Google أنها ستطلق تحديث خوارزمية مراجعات المنتجات.

ويهدف التحديث إلى مكافأة “مراجعات المنتجات التي تشارك بحثًا متعمقًا، بدلاً من المحتوى الرقيق الذي يلخص ببساطة مجموعة من المنتجات”، وفقًا لجوجل.

والسؤال هو، كيف يبدو ذلك في الواقع؟

ما الذي يجب عليك تضمينه في محتوى مراجعة المنتج الآن؟

دعنا نستكشف أمثلة واقعية للصفحات التي حصلت على تصنيفات وخسرتها على يد هذا التحديث، والدروس المستفادة على طول الطريق.

ما هو تحديث مراجعات المنتج؟

قالت Google أن تحديث مراجعات المنتج ليس تحديثًا أساسيًا.

ومع ذلك، يشير الإعلان إلى أن نصيحة Google بشأن التحديثات الأساسية تنطبق أيضًا على تحديث مراجعات المنتج. كم هو مثير للاهتمام!

في الواقع، فإنه يجعل قدرا كبيرا من المعنى.

تدور التحديثات الأساسية حول قيام Google بإلقاء نظرة أكثر نوعية على صفحة أو موقع من أجل تحديد مرجعيتها وحتى مدى ملاءمتها.

وهذا يعني أن Google تتعمق أكثر في “النغمة” التي تستحضرها بعض اختيارات الكلمات، أو مدى توافق محتوى الموقع مع هدفه العام، وما إلى ذلك.

كل ذلك يهدف إلى تقديم محتوى أكثر جوهرية ووثيقة الصلة للمستخدم.

في الواقع، أدى التحديث الأساسي الأخير في ديسمبر 2020 إلى تحسين Google لقدرتها على تقديم محتوى وثيق الصلة إلى أقصى الحدود الجديدة.

المحتوى ذو الصلة العالية يعني أن المحتوى دقيق ومفصل إلى حد كبير بطبيعته. وهذا هو نفس البناء الذي يتم تطبيقه على مراجعة الصفحات مع هذا التحديث.

بمعنى آخر، التحديثات الأساسية كما عرفناها وتحديث مراجعات المنتج هما بازلاء في نفس الكبسولة الخوارزمية.

ولهذا السبب تعرضت الصفحات هنا لخسائر/مكاسب شديدة في التصنيف وعرضت مستوى من التقلب الذي عادة ما يكون مخصصًا للتحديثات الأساسية.

ولهذا السبب، كما سترون قريبًا، فإن الأنماط التي قمت بسحبها من تحديث مراجعات المنتج تشبه تمامًا بعض الأنماط التي رأيناها في التحديثات الأساسية في الماضي.

طريقتي في تحليل التحديث

عند تحليل تحديثات جوجل، أحاول التركيز على مستوى الصفحة.

أنا أقدر البيانات الضخمة ومن المؤكد أنها يمكن أن تكون مفيدة في فهم المجال الذي تأثر به التحديث. ومع ذلك، أود أن أرى نوع المحتوى الذي تكافئه Google الآن وأنواع المحتوى التي يتم التقليل من قيمتها.

وللقيام بذلك، فإننا ننظر إلى العلاقات بين الصفحات أثناء التحديث. بمعنى، بالنسبة لكلمة رئيسية معينة، هل هناك صفحات لها علاقة عكسية؟

إذا ظهرت إحدى الصفحات في SERP وسقطت أخرى، فما هو الفرق الأساسي بين هاتين الصفحتين من منظور المحتوى؟

إذا نظرت إلى ما يكفي من الكلمات الرئيسية، فمن الممكن في بعض الأحيان سحب الأنماط من علاقات الصفحات العكسية هذه.

في هذه الحالة تحديدًا، قمت بمراجعة بضع مئات من الكلمات الرئيسية بحثًا عن علاقات عكسية بين الصفحات. من بين هذه الكلمات الرئيسية، وجدت ما يقرب من عشرين كلمة رئيسية أظهرت نمطًا عكسيًا واضحًا ومتميزًا للغاية بين صفحات التصنيف.

لكي أكون واضحًا، ما أنا على وشك مشاركته يعتمد على تحليلي النوعي. إنها ليست دراسة نهائية تعتمد على بيانات عميقة.

ومع ذلك، إليك خمسة أمثلة تمثل الاتجاهات العامة كما رأيتها.

تحليل الصفحات المتأثرة بتحديث مراجعات المنتج

من الواضح أن فهم ما تحاول Google القيام به مع التحديث أمر في غاية الأهمية. بالنسبة لي، أفضل طريقة للقيام بذلك هي تطبيق المبدأ الأساسي على الصفحات التي كافأتها Google، مقارنة بتلك التي خفضت رتبتها.

إنها تحلل ما هو مختلف في كل صفحة وسبب أهمية ذلك. في بعض الأحيان تكون رؤية نمط حول هذا أسهل مع تحديث واحد أكثر من الآخر.

مع هذا التحديث بالذات، كانت أنماط المحتوى واضحة جدًا؛ على الأقل، بالمقارنة مع التحديثات الأخرى.

فيما يلي خمس كلمات رئيسية تمثل الأنماط التي وجدتها عند النظر إلى هذا التحديث.

1. أفضل ميكروويف مدمج

الفائز: أفضل التقييمات

الخاسر: بوابة سانت جيمس

أول ما أدهشني هنا هو حقيقة أن صفحة بوابة سانت جيمس لم تكن رقيقة أو أي شيء من هذا القبيل.

بدأ الأمر بكتابة لطيفة عن ميزة توفير المساحة للميكروويف المدمج وموازنة ذلك مع حقيقة أنه يكلف أكثر من الميكروويف القياسي لديك:

لا يوجد شيء رقيق أو غير مرغوب فيه أو أي شيء من هذا القبيل هنا. إنه محتوى جيد بشكل شرعي.

المشكلة في القسم التالي في الصفحة.

النظرة الأولى على المنتجات هنا هي قائمة بأكثر ثلاثة أجهزة ميكروويف موصى بها. يبدو كل شيء على ما يرام حتى تقرأ وصف المنتج بالفعل.

إنها مليئة بلغة تسويقية تهدف إلى دفع عملية البيع عبر الرابط التابع:

من الواضح ما يحاول الموقع فعله بالمحتوى هنا. إنها خطوة المبيعات.

لقد اختاروا ثلاثة منتجات لتركيز انتباه المستخدمين على أمل زيادة إيرادات الشركات التابعة وهم لا يخجلون من القيام بذلك.

هذه ليست لغة المراجعة وGoogle تعرف ذلك.

تعاملت Google مع الصفحات الموجودة على المواقع المالية بنفس الطريقة خلال التحديث الأساسي لشهر سبتمبر 2019. هناك، رأينا المواقع التي تحتوي على الكثير من اللغة التسويقية على الصفحات المعلوماتية YMYL يتم دفعها خارج الصفحة الأولى من SERPs بطريقة كبيرة.

ما ننظر إليه هنا هو نفس الشيء. يعرف Google من خلال تصنيف الكلمات المستخدمة في الوصف أن هذا في الواقع ليس محتوى مراجعة؛ إنه محتوى تسويقي. على هذا النحو، فقد دفعت هذه الصفحة خارج الصفحة الأولى من SERP.

إنه لأمر مؤسف حقًا لأن بقية الصفحة رائعة.

إليك ما تبدو عليه المراجعة النموذجية للمنتج:

لاحظ أن النغمة هنا مختلفة تمامًا. إنها معلوماتية بحتة. هناك تناقض صارخ بين هذا المحتوى والمبيعات الكبيرة في المحتوى الإضافي.

في المقابل، فإن المحتوى الموجود في صفحة “أفضل التقييمات” هو محتوى إعلامي بشكل صارم طوال الطريق من خلال:

من منظور المحتوى الموجود على الصفحة، الفرق بين صفحة “أفضل التقييمات” وصفحة St. James Gate هو أن الأولى لم تستخدم محتوى المراجعة لدفع عملية البيع.

هذا لا يعني أنه لا توجد فرصة لشراء شيء ما. وبدلاً من ذلك، لم يتم إنشاء المحتوى الذي يتضمن المراجعة لتشجيع البيع.

كلتا الصفحتين كانتا عميقتين جدًا. تحتوي كلا الصفحتين على عناصر مثل نصائح الشراء، وميزات المنتج التي يجب مراعاتها، وما إلى ذلك.

دليل الشراء موجود في صفحة أفضل التقييمات

من المهم ملاحظة ذلك لأنه في بعض الحالات أدناه، كان إدراج هذه العناصر هو ما أحدث الفرق. لكن هنا كلتا الصفحتين تحتويان على كل هذه العناصر.

في رأيي، ترتبط مكاسب وخسائر التصنيف ارتباطًا مباشرًا بنبرة المحتوى طوال الطريق.

2. أفضل ثلاجة بدون فريزر

الفائز: الأسئلة الشائعة حول الثلاجة

الخاسر: شركة مذهلة للديكور المنزلي

ولم تكن هذه الحالة واضحة مثل المثال الأول.

ومع ذلك، عندما تتعمق في الأمر قليلاً، فإن السببية الكامنة وراء تغيرات التصنيف لهذه الكلمة الرئيسية هي نفسها تمامًا.

في البداية، اعتقدت أن السبب وراء فقدان صفحة Amazing Home Decor Co لتصنيفها كان بسبب تصميمها غير الجذاب نسبيًا. ومع ذلك، فإن صفحة الأسئلة الشائعة حول الثلاجة لم تكن أفضل بكثير من وجهة النظر هذه.

مرة أخرى، علقت في قراءة المحتوى الفعلي على الصفحة. وهناك فرق واضح بينهما.

لنبدأ بصفحة شركة Amazing Home Decor Co. يبدأ الأمر بشكل جيد ومن خلال نظرة على جدول المحتويات يبدو أنه عرض لائق جدًا:

تفتح الصفحة بمعلومات عن الثلاجات بدون فريزر ثم تنتقل إلى مراجعات المنتجات. كل شيء يبدو رائعًا جدًا من منظور موضعي.

في الواقع، الأسئلة الشائعة حول الثلاجة تتبع نفس التنسيق إلى حد كبير.

لماذا إذن خسرت إحدى الصفحات خسارة كبيرة في التصنيف بينما قفزت الأخرى؟

ألقِ نظرة على كيفية تعامل شركة Amazing Home Decor Co مع تقييمات منتجاتها.

بالنسبة للمبتدئين، المحتوى هنا ضعيف جدًا. فكر مرة أخرى في صفحة أفضل التقييمات من قبل، والتي قدمت مراجعة سريعة ولكنها قدمت المزيد من المحتوى مثل الإيجابيات والسلبيات، وما إلى ذلك. محتوى المراجعة هنا على الجانب الرقيق.

لتعكير المياه أكثر قليلاً، هناك مراجعات أكثر تفصيلاً في أسفل الصفحة – ولكن لنفس المنتجات المدرجة بالفعل في الجدول الأولي.

تعرض صفحة شركة Amazing Decor Co مراجعة أكثر تفصيلاً للمنتجات الموجودة في قائمة المنتجات الأولية الموصى بها

ما لديك أعلاه هو مراجعة رائعة حقًا، ولكن لماذا لا تقدم ذلك فورًا؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا تنقلك الروابط الموجودة في الجدول الأولي إلى المراجعة الكاملة بدلاً من ذلك Amazon؟

لا حرج في وجود مقتطف قصير في الأعلى. ولكن إذا كنت ستقوم بمراجعة كاملة، ألا يجب على المستخدم أن يعرف بوجودها دون الحاجة إلى التمرير لأسفل؟

لماذا تدفع المستخدم إلى البيع إذا لم يطلع على المراجعة الكاملة بعد؟ ينبغي أن تكون تلك الروابط في المجموعة الأولية من المراجعات القصيرة عبارة عن روابط سريعة.

هل أنا صعب الإرضاء هنا؟ ممكن ان يكون.

ومع ذلك، لاحظ أن النقاط الصفراء في الصور أعلاه ليست ملكي. وهي موجودة على الصفحة.

انظر أيضًا إلى CTA مع علامة التعجب. إنها في الأساس تصرخ، “اشتريني!”

قارن ذلك بالطريقة التي تعاملت بها صفحة الأسئلة الشائعة حول الثلاجة مع عبارات الحث على اتخاذ إجراء:

تخبرك الصفحة بشكل مباشر أنك ستغادر الموقع وتتجه إلى Home Depot (بقصد الشراء بوضوح).

بالمناسبة، أدرجت صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالثلاجة أيضًا مجموعة من المنتجات أسفل مقال يوضح سبب كون الجهاز خيارًا جيدًا للشراء.

باستثناء هنا، بدلاً من المراجعة غير الضرورية دون أي سبب سوى المزيد من الروابط التابعة، أدرج الموقع المنتجات على أنها… روابط سريعة.

يتم استخدام قائمة المراجعات الأولية كجدول محتويات في صفحة الأسئلة الشائعة حول الثلاجة

3. مراجعات أفضل ثلاجات الفريزر

الفائز: بيلينجهام إليكتريك

الخاسر: The Wirecutter بواسطة نيويورك تايمز

للوهلة الأولى، فإن التحولات في الترتيب هنا ليس لها أي معنى على الإطلاق.

لديك موقع موثوق للغاية في صحيفة نيويورك تايمز مع صفحة رائعة تفقد تصنيفاتها إلى صفحة ليست قريبة من المصقولة.

كيف يمكن للناشر الوطني أن يخسر أمام بعض مواقع الأجهزة المحلية؟

ولهذا السبب أحب هذا المثال.

صفحة نيويورك تايمز تفعل كل شيء بشكل صحيح. المحتوى ممتلئ وعملية المراجعة شفافة. أعني أن هناك قسمًا بعنوان لماذا يجب أن تثق بنا!

The Wirecutter بواسطة صفحة مراجعة NY Times التي تسلط الضوء على عمليات المراجعة الخاصة بهم

ظلت صفحة NY Times في الصفحة الأولى من برنامج SERP، لأنها تقدم بعض المحتوى الرائع حقًا.

لا يتعلق الأمر بالخطأ الذي ارتكبته الصفحة. وكما أرى فإن هذا هو ما كان ينقص الصفحة على الرغم من محاولتها أن تكون شاملة.

قم بإلقاء نظرة على ما تقدمه صفحة Bellingham Electric قبل الوصول إلى المراجعات نفسها:

إنها ليست طويلة أو خيالية، ولكن هذه النصائح الثلاث حول ما يجب مراعاته قبل شراء الفريزر مفيدة للقارئ.

في حين أن صفحة نيويورك تايمز تشير إلى بعض المحتوى نفسه، إلا أنها لا تحتوي على قسم رسمي يساعد القارئ على فهم ما يجب مراعاته قبل شراء الجهاز.

في الواقع، تقدم صفحة Bellingham Electric مقطع فيديو كاملاً حول كيفية شراء الثلاجة، بما في ذلك رابط لقائمة مرجعية قابلة للتنزيل حول كيفية الاستعداد لتسليم الجهاز:

الشيء الآخر الذي يجب مراعاته في هاتين الصفحتين هو كيفية تعاملهما مع مراجعات المنتج الفعلية.

في صفحة نيويورك تايمز، تم تضمين المواصفات الخاصة بجهاز معين في الكتابة في نموذج الفقرة:

تناقش صفحة نيويورك تايمز كل منتج ثلاث مرات. هناك فقرة أولية، وقص أعمق لاحقًا (كما هو موضح أعلاه) وحتى قائمة دائرية تسرد جميع الخيارات معًا.

للتسجيل، كان تنسيق الصفحة الذي يحتوي على العديد من المقالات الكتابية معًا والمحتوى حول كيفية إجراء المراجعات مربكًا بعض الشيء. لقد تأرجحت بين المراجعات وكيفية جمع المراجعات.

على الرغم من ذكر المنتج ثلاث مرات على الصفحة، إلا أنك لا تحصل على المواصفات.

حتى عندما تحصل على مقارنة وتباين، لا يتم إدراج المواصفات:

قارن ذلك بصفحة بيلينجهام إلكتريك. على الرغم من أن تنسيق المحتوى قد لا يكون مثيرًا مثل صحيفة نيويورك تايمز، إلا أنك تفهم ما يلي:

يظهر فقط أنه يمكنك القيام بعمل رائع في تغطية الأجهزة من زوايا متعددة، ولكن مع هذا التحديث، تريد Google التأكد من وجود المعلومات الأكثر أهمية للباحثين.

هذا لا يعني أن الصفحات التي لا تحتوي على مواصفات لا يمكن تصنيفها. البعض يفعل.

ومع ذلك، في هذه الحالة، أشعر أن حقيقة أن صفحة Bellingham Electric تحتوي على مواصفات جعلتها بارزة مقارنة بصفحة NY Times التي لم تكن كذلك.

4. أفضل مرتبة هوائية للتخييم

الفائز: قضية الطريق

الخاسر: سي نت

فقدت CNET التصنيف على يد تحديث مراجعات المنتج؟ كيف يمكن لذلك ان يحدث؟

بعد كل شيء، CNET يدور حول المراجعات، أليس كذلك؟

تخبرك نظرة واحدة على الصفحة عن سبب سقوط CNET ضمن مزايا Google الجيدة في هذه الحالة:

هذه هي نفس المشكلة التي لاحظناها سابقًا: إنها قائمة بالمنتجات دون محتوى مفيد للمستخدم.

لديك صفحة مراجعة هنا حيث لا علاقة للمحتوى الموجود في العرض الأولي بالمراجعات! التوفير رائع، ولكن هل هناك أي شيء يتعلق بالخصم يخبرك بالمنتج الأفضل؟

بما أن المحتوى الموجود في الجزء العلوي هو الموجود هنا، عليك أن تسأل: هل هذه صفحة مبيعات أم صفحة مراجعة؟

ومما زاد الطين بلة، أنه لا يوجد محتوى مراجعة عميقة على الصفحة على الإطلاق:

أدرك أن هذه قد تكون العلامات التجارية الأكثر ثقة، ولكن أين يوجد محتوى الكلمة الرئيسية المعنية؟

لا يوجد شيء حرفيا.

من وجهة نظر المستخدم الذي يتطلع إلى التعرف على المراتب المتوفرة في السوق، كيف تكون هذه الصفحة مفيدة؟ ما السبب الوجيه وراء تصنيف الصفحة للكلمة الرئيسية؟ لا أستطيع رؤية أي شيء، على الرغم من مدى قوة المجال.

صفحة شؤون الطريق ليست مثالية أيضًا. ومع ذلك، فهو يفعل الكثير من الأشياء بشكل جيد حقًا.

أولاً، على الرغم من أن الصفحة تستهدف البيع السريع مع قائمة مختصرة من المنتجات التي تشير جميعها إلى ذلك Amazon، فهو يفعل ذلك بطريقة تجلب القيمة من خلال جذب نجوم التصنيف والقدرة على تحمل التكاليف:

على الرغم من أنني أعتقد أنه يجب عليك توخي الحذر مع هذا النوع من عناصر الصفحة (كما يتضح من الأمثلة التي تمت مناقشتها سابقًا)، إلا أنه يمكن أن ينجح.

في الواقع، من الواضح أنه يعمل كما يلعب Google حتى مع عرض الجدول كمقتطف مميز:

إنه درس جيد لهذا النوع من الصفحات. يمكنك محاولة “إجراء عملية البيع” – فقط قم بذلك بطريقة تحقق القيمة.

قم أيضًا بذلك على صفحة مهمة. هذا الجدول غير موجود بمعزل عن الآخر. إنها جزء من صفحة تتضمن معلومات حول ما يجب البحث عنه في مرتبة التخييم الجيدة:

علاوة على ذلك، تحتوي الصفحة بالفعل على مراجعات تفصيلية تفصل المواد المستخدمة في بناء كل مرتبة وكيف يؤثر ذلك على استخدام المنتج ومتانته:

مرة أخرى، لاحظ أهمية تضمين “دليل الشراء”. يبدو لي أن الأمر يقطع شوطًا طويلًا نحو قيام Google بالنظر في الصفحة للحصول على تصنيفات أعلى.

على الرغم من أنني لا أعتقد أن هذه الصفحة مثالية، إلا أن هناك الكثير من العناصر القوية فيها.

بالمناسبة، هذه الصفحة من مختبر العتاد الخارجي يعمل بشكل جيد على SERP، ولكن ليس كذلك على صفحة شؤون الطريق.

هذا على الرغم من وجود جدول مراجعة أكثر شمولاً إلى جانب بعض المقاييس الرائعة لتقييم المنتجات. بل إنه يتناول تفاصيل كبيرة حول كيفية قياس المقاييس.

ما لا تفعله هو تقديم معلومات حول كيفية اتخاذ قرار بشأن المرتبة الأفضل بالنسبة لك.

بمعنى آخر، على الرغم من أن الصفحة قد تكون كبيرة جدًا، إلا أنها يجب أن تكون كبيرة في الأماكن الصحيحة.

هل الانتقال إلى فقرة تلو الأخرى حول كيفية تقييم المنتجات يساعد المستخدمين على معرفة المنتج الذي يجب شراؤه؟

5. أفضل غسول للوجه للبشرة الدهنية

الفائز: الأخبار الطبية اليوم

الخاسر: اليوم

لا أريد أن أبدو متكررًا، لكن هذا هو الهدف عندما تبحث عن الأنماط.

لماذا بدأت صفحة الأخبار الطبية اليوم في التصنيف لهذه الكلمة الرئيسية؟

ربما يكون هناك الكثير من الأسباب ولكن السبب المهم هو أنه يتضمن دليل الشراء:

في هذه المرحلة، أعتقد أنه يجب أن يكون واضحًا أن توجيه القراء عبر الاعتبارات الفئوية التي تدخل في عملية الشراء أمر مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بالتصنيف الجيد.

وهذا صحيح بشكل خاص لأن المراجعات نفسها ليست هي السبب في بدء ترتيب الصفحة.

لا يعني ذلك أن هناك أي خطأ في مراجعات المنتج، ولكنها ليست مميزة أيضًا:

يبدو أن وجود دليل الشراء يحدث فرقًا حقًا. تعد الدقة الطبية لهذه المراجعات مهمة أيضًا (سنتحدث عن ذلك قريبًا).

أوه، وخمن ماذا؟ لا تحتوي الصفحة من Today (التي لا تعتبر مجالًا متراخيًا) على دليل شراء.

ليس هذا فحسب، بل إن المراجعات ضعيفة ولا تقدم قيمة كبيرة:

أعتقد أنه من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك نية طبية مرتبطة بهذه الكلمة الرئيسية. لهذا السبب تأخذ صفحة اليوم الأمر من زاوية “15 غسولًا للوجه معتمدًا من قبل طبيب الأمراض الجلدية للبشرة المعرضة لحب الشباب”.

ومع ذلك، على عكس صفحة Medical News Today، فهي لا تقدم في الواقع الكثير من العمق فيما يتعلق بالقصد الطبي.

في الواقع، تستعين صفحة “اليوم” بخبراء طبيين لمحاولة “إجراء عملية بيع”. هذا لا لا حقيقي بالنسبة لي.

كان لدى Medical News Today مراجعات حول الدقة الطبية والأهمية الطبية للمنتج. تحاول صفحة اليوم استخدام السلطة الطبية لبيع المنتجات.

إنها غير واضحة بعض الشيء وبالتأكيد ليست جديرة بالثقة، خاصة في سياق YMYL.

الدروس المهمة المستفادة من تحليل تحديث مراجعات منتجاتنا

على المستوى الكلي، عليك تقديم محتوى مراجعة المنتج الفعلي. إن محاولة إخفاء عملية بيع كمراجعة لن تبشر بالخير لصفحاتك.

وهذا يعني أن استخدام لغة مبيعات قوية أو إدراج المنتجات دون أي محتوى مراجعة فعلي أمر محظور.

وبهذه الطريقة، يكون تحديث مراجعة المنتج مشابهًا جدًا للتحديثات الأساسية من حيث مدى تحديده. وكما هو الحال مع التحديثات الأساسية، فإن أشياء مثل النغمة (أي نغمة المبيعات) وجودة/سلطة المحتوى بشكل عام تمثل جزءًا رئيسيًا من المعادلة.

من الناحية العملية، يمكنك مساعدة صفحاتك على النجاح عن طريق إضافة:

دليل الشراء.

مواصفات المنتج.

محتوى مراجعة عميق وغني.

إذا برز شيء واحد، فهو حقيقة أن Google يبدو أنها تحب حقًا فكرة وجود دليل الشراء في صفحات المراجعة.

يبدو الأمر معقولا. إن معرفة المنتج الذي يحتوي على المواصفات وأيًا كانت الميزات أمر واحد، ولكن كيف يمكنك تحديد أي من هذه المواصفات والميزات الأكثر أهمية في موقفك؟

كيف تعرف ما الذي تبحث عنه؟

وجود دليل شراء أو شراء نصائح الإجابات التي تحتاج إليها.

على العكس من ذلك، رأيت الكثير من الصفحات التي تناولت الجانب العلمي وراء مراجعاتها. إن عرض كيفية حساب مقاييسك أو المعايير التي تم إدخالها في عملية المراجعة، على الرغم من الشفافية الشديدة، لا يبدو أنه يحرك الأمور.

وهذا منطقي أيضًا.

من الرائع أن يكون لديك هذا المستوى من الجوهر والشفافية، ولكن فيما يتعلق بمساعدة المستخدم على اختيار منتج أو تعلم كيفية اختيار منتج، ما مدى أهميته؟

أنا لا أقول أنه ليس لديك هذا المحتوى هناك أو أنه ليس له أي تأثير.

مما رأيته، ومن ما رأيته فقط، تُركت الصفحات التي تحتوي على مثل هذا المحتوى ولكنها تفتقر إلى دليل الشراء في الغبار (مع تساوي جميع العوامل الأخرى).

هل نحن مستحقون للتحول في الفضاء التابعة؟

قد تجادل بأن تحديثًا مثل هذا يمثل مسمارًا آخر في نعش المواقع التابعة. لذلك، أود أن أقول إن التحديثات الأساسية الأخيرة فعلت الشيء نفسه، لذا فهي ليست جديدة.

علاوة على ذلك، هل يعتبر هذا النوع من التحديث بمثابة موت للمواقع التابعة، أم أن هذه إشارة لهم بأن الوقت قد حان للنضج قليلاً؟

هل كان التحول بعيدًا عن التسويق اللافت للنظر في الثمانينيات هو نهاية التسويق؟ لا.

لقد كانت رسالة مفادها أن أذواق الناس وتفضيلاتهم ونظرتهم العامة قد تغيرت.

على الرغم من أن الويب ربما كان مضيافًا لتوجيه المحتوى التابع بشكل علني في الماضي، إلا أنني لا أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح بعد الآن.

أصبح المستخدمون أكثر ذكاءً ويتعاملون مع الويب بعين ثاقبة.

بدلاً من التعامل مع شيء مثل تحديث مراجعات المنتج باعتباره عملاً عدائيًا، دعونا ننظر إليه على أنه يعزز من Google أن المحتوى الموجود على الصفحة يجب أن يمثل ويستجيب للحاجة التي يتطلع المستهلكون إلى حلها.

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