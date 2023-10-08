Rewrite this title: تحديث سياسة Google 301 من مات كاتس

ستساعدك المقالة التالية: تحديث سياسة Google 301 من مات كاتس

أحد الأسئلة التي يتم طرحها علي بشكل شبه منتظم هو ما إذا كانت عمليات إعادة التوجيه 301 تقلل من كمية عصير الارتباط الذي يمر عبر الرابط أم لا. وهذا أمر مهم للغاية في عالم اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمختصرات عناوين URL مثل j.mp التي تستخدم العلامة 301 كطريقة عملها. على الرغم من أنه كان لدي الكثير من المعلومات لمراجعتها واستيعابها ثم تلخيصها للأشخاص في الماضي، إلا أن القواعد تتغير باستمرار ويتم توفير بيانات أكثر وضوحًا. وبشكل أكثر تحديدًا، بعد أيام قليلة فقط من مشاركتي الأخيرة حول موضوع علامات URL الأساسية وعمليات إعادة التوجيه 301، يقدم Matt Cutts تحديثًا للموقف الرسمي.

ما يوضحه كاتس في هذا الفيديو الأخير هو أن السبب الوحيد الذي يجعل Google لا يحسب 100٪ من خلاصة الروابط الخاصة بك هو أن الروابط الداخلية على الموقع تظهر أيضًا بعض العوائد المتناقصة على خلاصة الروابط، وهناك خوف من أن يبدأ مشرفو المواقع التلاعب ببنية صفحتهم باستخدام 301s إذا سمح Google بمرور كل رابط الارتباط. لكن في الواقع، يقول كاتس إن الأمر لا ينبغي أن يهم وأن 301s هي البديل الأفضل بشكل عام (وبالتأكيد أفضل من rel=canonical rags).

يقول Cutts إن العلامات الأساسية يجب أن تكون نسخة احتياطية في حالة عدم توفر إمكانية الوصول إلى الخادم لإجراء التغيير المناسب على ملف htaccess الخاص بك. ستهتم Google دائمًا بالعلامات الأساسية، ولكنها قد تتجاهلها إذا بدت ضارة، أو إذا تم وضعها في القسم الخطأ من التعليمات البرمجية الخاصة بك، أو إذا بدت وكأنها تشير إلى 404. ومع ذلك، فهي ليست أفضل من 301s في تحسين عائد عصير الارتباط للصفحات.

[via Matt Cutts]