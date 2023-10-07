Rewrite this title: تحديث: سيتم إطلاق Google Drive بمساحة تخزينية مجانية تبلغ 5 جيجابايت

ستساعدك المقالة التالية: تحديث: سيتم إطلاق Google Drive بمساحة تخزينية مجانية تبلغ 5 جيجابايت

كما ذكرت مجلة محرك البحث مؤخرًا، من المتوقع أن يتم إطلاق Google Drive الذي طال انتظاره أخيرًا في الأسابيع القليلة المقبلة. بينما أشارت مقالتنا الأخيرة إلى أن مساحة التخزين المجانية ستقتصر على مساحة تخزين مجانية تبلغ 1 غيغابايت، تشير أحدث الشائعات ولقطات الشاشة الداعمة (انظر أعلاه) إلى أنه سيتم تزويد كل مستخدم بمساحة تخزين مجانية تبلغ 5 غيغابايت. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لدى مستخدمي GDrive خيار شراء مساحة إضافية بمعدل 5 دولارات سنويًا لكل 20 جيجابايت.

على الرغم من أن الانتقال إلى drive.google.com يؤدي إلى ظهور خطأ 404 في الوقت الحالي، فقد حصل مصدر Talk Android مؤخرًا على المعلومات التالية المتعلقة بخدمة Google الجديدة:

بالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه، يشير زر “تنزيل Google Drive” الكبير الموجود في الزاوية العلوية اليمنى إلى دقة التقارير السابقة لتطبيق سطح المكتب التكميلي. على الرغم من وجود العديد من حلول التخزين المستندة إلى السحابة، فإن وظيفة المزامنة الأصلية جنبًا إلى جنب مع القدرة على مشاركة ملف كبير بمجرد توفير رابط هي ميزات مبتكرة تثير اهتمام مستخدمي GDrive المحتملين. وبما أن خدمة GDrive الجديدة ستضطر إلى التنافس مباشرة مع Dropbox وغيرها من الخدمات الشائعة، فإن الأسعار والميزات ستكون أساسية لاستمرارية الخدمة على المدى الطويل.

نظرًا لأن شائعات GDrive تعود إلى أوائل عام 2006، فإن العديد من مدمني التكنولوجيا يشككون في شائعات الإطلاق الجديدة. ومع ذلك، مع إشارة مصادر موثوقة إلى أن Google Drive سيتم إطلاقه خلال الأسبوع الذي يبدأ في 16 أبريل، فإن الانتظار طويل يمكن أخيرا قد انتهى.

[Sources Include: Talk Android]