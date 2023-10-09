Rewrite this title: تحديث مثير للإعجاب لترجمة جوجل

ستساعدك المقالة التالية: تحديث مثير للإعجاب لترجمة جوجل

كشركة رائدة في صناعة محركات البحث، يعد Google اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء العالم. حتى في المواقع التي لا يكون فيها محرك البحث الأول، غالبًا ما يكون جديدًا في أذهان المستخدمين بفضل الميزات الإضافية والمفيدة. من المؤكد أن Google ليس لديها نقص في هذه الخدمات، وإحدى خدماتها الأكثر شعبية هي أداة “الترجمة من Google”. تتيح هذه الخدمة للمستخدمين ترجمة محتوى السياق الخاص بهم بسرعة إلى لغة أخرى، مع وجود عشرات اللغات في قائمة الخيارات المدعومة. لقد جلبوا أيضًا هذه الأداة إلى أجهزة Android، ويطرح التحديث الأخير عددًا من الميزات الجديدة – بما في ذلك “وضع المحادثة” المثير للإعجاب.

بحسب ال مدونة جوجل الرسمية، سيعمل الإصدار الجديد من Google للترجمة لنظام Android بشكل مشابه جدًا للإصدار الذي تم إصداره قبل عام واحد؛ يمكنك الوصول إلى كافة الميزات التي كانت تعتمد في السابق على الكمبيوتر فقط (على سبيل المثال، كتابة لغة أجنبية بأحرف لغة أخرى والتي لا تستخدم الأحرف اللاتينية، والترجمة الآلية، وما إلى ذلك). تعد العديد من ميزات الهاتف المحمول فقط جزءًا من هذا التطبيق القوي، بما في ذلك الترجمة عبر الإدخال الصوتي (الذي يدعم 15 لغة) وترجمة الرسائل النصية.

ومع ذلك، فإن التحديث الأخير يجلب جانبين جديدين للغاية. أولاً، تم تجديد شكل التطبيق ومظهره، وأصبح من السهل الآن العثور على اللغة التي تريد الترجمة منها وإليها. لكن الأهم من ذلك هو “وضع المحادثة” الجديد. سيسمح هذا الوضع لمستخدمين بالتحدث إلى الجهاز وجعل الجهاز يتحدث بالترجمة مرة أخرى. سارعت Google إلى تحذيرنا من أن هذه الميزة محدودة – فهي في مرحلة ألفا وتدعم فقط الإنجليزية إلى الإسبانية ومن الإسبانية إلى الإنجليزية – لكنهم ما زالوا متحمسين للإمكانيات التي سيجلبها هذا.

الإصدار الحالي من ترجمة الهاتف المحمول متاح لجميع أنظمة Android التي تعمل بالإصدار 2.1 والإصدارات الأحدث.