Rewrite this title: تحديث نظام تصنيف الصفحات لشريط أدوات Google لعام 2010: PageRank Bunny

ستساعدك المقالة التالية: تحديث نظام تصنيف الصفحات لشريط أدوات Google لعام 2010: PageRank Bunny

هل قام Google PageRank Bunny بزيارة موقعك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية لإسقاط سلة من منتجات Google المثيرة؟ [Toolbar] الخير في تصنيف الصفحات؟ أم أنه قام بمداهمة ثلاجتك وقفز بعيدًا مع بعض من تصنيف الصفحات الخاص بموقعك؟

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حدث أول تحديث لنظام PageRank لـ “شريط الأدوات” من Google لعام 2010، الأمر الذي ترك بعض مالكي المواقع سعداء جدًا، والبعض الآخر في حيرة من أمره ولم يؤثر على الكثيرين. الآن، يجب أن نتذكر جميعًا أن نظام تصنيف الصفحات “شريط الأدوات” يختلف عن نظام تصنيف الصفحات في Google لأن نظام ترتيب الصفحات المعروض في شريط الأدوات لا يعكس بنسبة 100% الطريقة التي يحكم بها Google على قيمة موقع الويب. لا يزال من الممكن أن يحصل الموقع الذي لا يحتوي على نظام تصنيف الصفحات على تصنيف جيد في فهرس Google. يمكن للموقع الذي يحمل تصنيف PageRank 2 أن يتفوق على تصنيف PageRank 8. في بعض الأحيان، ستزيل Google نظام PageRank، لكن هذا لن يؤدي إلى انخفاض ترتيب موقعك أو انخفاض عدد الزيارات إليه.

إنه مجرد واحد من العديد من المقاييس التي قد تستخدمها Google، ويبدو أنهم يستمتعون كثيرًا بمشاركة هذا “لقطة” لتصنيف الصفحات في شريط الأدوات مع مشرفي المواقع والمدونين، حيث أن الارتفاع والانخفاض في نظام ترتيب الصفحات يمكن أن يؤدي إلى العديد من القرارات الجديدة من قبل الناشرين وأكثر من ذلك، مما يؤدي بهم إلى إغراء تحقيق الدخل من نظام ترتيب الصفحات هذا باستخدام الروابط المدفوعة … لا لا وفقًا لإرشادات مشرفي المواقع من Google.

إذن، مع ذلك… ما زلت أعلم أن نظام PageRank هو مركز عالم Google وفقًا للعديد من مشرفي المواقع والناشرين وعلى الرغم من أنه مجرد “شريط أخضر صغير”… أود أن أعرف.. كيف تم تحديث نظام PageRank من Google لعام 2010 تؤثر على موقع الويب الخاص بك؟