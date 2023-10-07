Rewrite this title: تحديث ياهو: مجموعة علي بابا تستأجر شركة ضغط قوية

ستساعدك المقالة التالية: تحديث ياهو: مجموعة علي بابا تستأجر شركة ضغط قوية

على الرغم من أنه ترددت شائعات الأسبوع الماضي بأن شركة ياهو تفكر في بيع ممتلكاتها في مجموعة علي بابا مقابل مبلغ قدره 17 مليار دولار، إلا أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن مجموعة علي بابا ربما تفكر في شراء جميع أسهم ياهو. وقد أعربت مجموعة علي بابا، التي احتفظت الآن بشركة الضغط القوية في واشنطن العاصمة Duberstein Group Inc.، عن اهتمامها بصفقة ياهو منذ إقالة كارول بارتز في أوائل سبتمبر.

مجموعة دوبرستين، المتخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، يقودها كينيث دوبرستين الذي كان رئيسًا لموظفي رونالد ريغان. بالإضافة إلى التعاقد مع مجموعة Duberstein، قامت شركة Alibaba أيضًا بتعيين شركة محاماة للاستحواذ والاندماج Wachtell، Lipton، Rosen & Katz المتخصصة في عمليات الاستحواذ الدولية.

خلال زيارة لجامعة ستانفورد في أواخر أكتوبر، أشار رئيس مجموعة علي بابا جاك ما إلى أنه مهتم جدًا بالاستحواذ على شركة ياهو:

“نحن مهتمون جدًا بـ Yahoo لأن مجموعة Alibaba الخاصة بنا مهمة جدًا لشركة Yahoo، كما أن Yahoo أيضًا مهمة جدًا بالنسبة لنا. هناك الكثير من الأشخاص المهتمين بهذا الأمر، ونحن نتحدث معهم أيضًا”.

وقد قاومت شركة ياهو، التي تمتلك ما يقرب من 40% من شركة علي بابا و35% من شركة ياهو اليابان، بيع الأصول الآسيوية القيمة مرة أخرى إلى مجموعة علي بابا. ونتيجة لهذه المقاومة، أشارت الشركة الصينية إلى أنها ستفكر في شراء شركة ياهو بالكامل لاستعادة السيطرة على شركتها. ومع ذلك، فإن صفقة دولية تتضمن بيع محرك بحث أمريكي لشركة دولية ملتزمة بدعم الرقابة الحكومية، يمكن أن تواجه مقاومة من السلطات الحاكمة.

على الرغم من وجود شائعات تتعلق بما إذا كانت مجموعة علي بابا ستشتري كل أسهم ياهو أو ستحاول فقط استعادة السيطرة على حصة ياهو في مجموعة علي بابا، فإن الاستعانة بشركة محاماة متخصصة وشركة ضغط قوية يمكن أن يشير إلى رغبة مجموعة علي بابا في شراء ياهو بشكل مباشر إذا لزم الأمر.

[Sources Include: VentureBeat & Financial Times]