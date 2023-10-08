Rewrite this title: تحديث Gmail: تفاصيل حول تحديث المنتج الجديد

ستساعدك المقالة التالية: تحديث Gmail: تفاصيل حول تحديث المنتج الجديد

بالأمس، أصدرت Gmail، التي تضم أكثر من 260 مليون شخص يستخدمون خدمة البريد الإلكتروني المجانية في جميع أنحاء العالم، مقطع فيديو عن طريق الخطأ يوضح تفاصيل التغييرات القادمة في المنتج. على الرغم من الأصل YouTube لم يعد الفيديو قابلاً للعرض، أ ينسخ تم تحميل الفيديو. يقول جيسون كورنويل، مصمم تجربة المستخدم في Google، ما يلي في الفيديو:

“لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحديث Gmail بمظهر جديد. لقد قمنا بإعادة تصميم شكل وأسلوب Gmail بالكامل لجعله نظيفًا وبسيطًا وبديهيًا قدر الإمكان.

وكشف الفيديو أن الميزات الجديدة تشمل: سمات عالية الوضوح، وتغيير الحجم التلقائي بناءً على حجم المتصفح، وعرض سلسلة البريد الإلكتروني المتجدد، والمحادثات المعاد تصميمها، وميزات البحث المتقدمة.

أظهر الفيديو مجموعة مختارة من “الموضوعات عالية الوضوح”، والتي ستسمح للمستخدمين بتخصيص مظهر Gmail باستخدام صور عالية الوضوح. بالإضافة إلى اختيار أحد السمات الافتراضية، يتوقع العديد من الخبراء أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحميل صورهم الخاصة لتخصيص تجربة Gmail بشكل أكبر.

بالإضافة إلى السمات الجديدة، سيقوم Gmail تلقائيًا بضبط حجمه ليناسب نافذة المتصفح ويحتوي على أربع كثافات عرض يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها.

الإصدار الجديد من طريقة عرض المحادثة، والذي يبدو مشابهًا تمامًا لـ Facebook الرسائل، تعرض صور الملف الشخصي لكل شخص في المحادثة وستكون قراءتها أسهل.

حاليًا، يتعين على المستخدمين كتابة عوامل تشغيل البحث المتقدم يدويًا أو النقر فوق الرابط “إظهار خيارات البحث” لاستخدام ميزة البحث المتقدم. بعد التحديث، سيرى المستخدم تلقائيًا ميزات البحث المستهدفة في كل مرة ينقر فيها على “بحث”؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء عوامل تصفية بحث جديدة بسهولة.

وعندما اتصل موقع Mashable بشركة Google بخصوص الفيديو المسرب، أخبرهم أندريا فرويند، أحد ممثلي Gmail:

“عفوا، لم يكن من المفترض أن ترى ذلك. تابعونا، سنشارك المزيد من المعلومات حول المظهر الجديد لـ Gmail قريبًا.

بالإضافة إلى تجديد Gmail، تطرح Google أيضًا واجهات مستخدم جديدة لتقويم Google ومحرّر مستندات Google التي تركز على سهولة الاستخدام وإزالة الفوضى. من المتوقع أن يتم طرح تحديث منتج Gmail في الأسابيع القليلة القادمة.

[Sources Include: YouTube, Mashable, & CNET]