Rewrite this title: تحديث Google MayDay – نظرة فاحصة على التأثير

ستساعدك المقالة التالية: تحديث Google MayDay – نظرة فاحصة على التأثير

حتى الآن، يعرف معظمنا عن تغيير كبير أجرت Google الشهر الماضي تحديثًا للخوارزمية المعروفة باسم “Mayday”. نحن نعلم أيضًا أنه أثر بشكل مباشر على محتوى الصفحة الأعمق وتحسين محركات البحث الطويلة. لقد خرج العديد من الأشخاص، بما في ذلك بريت سنايدر في SEER Interactive الآراء حول تأثيرها على مواقعهم، مع وجود رسائل متضاربة من جميع أنحاء الصناعة حول ما إذا كان هناك تأثير إيجابي أم تأثير سلبي. لقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، وقمت بدراسة التأثير من خلال مقارنة عدة أشهر وسنة بعد سنة عبر أربعة مواقع عملاء تتضمن أكثر من 24000 صفحة من المحتوى، و248000 زيارة للموقع جاءت إلى تلك المواقع عبر أكثر من 69000 عبارة كلمة رئيسية.

لا تنخدع

الآن قبل أن أذهب إلى أبعد من ذلك، أريد أن أقول إنك ربما لا تعلم أنني كنت إحصائيًا للجريمة قبل عقدين من الزمن، وتعلمت أنه يمكنك جعل الإحصائيات تثبت أي شيء تسعى إلى إثباته. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك بما في ذلك:

التلاعب بالأرقام

اترك الأجزاء المهمة من البيانات

قم بتضمين بيانات غير ذات صلة

استخدام تدور التسويق

أربك جمهورك باستخدام Bull$@*#

عوامل أخرى يجب مراعاتها

بالإضافة إلى التلاعب المتعمد بالبيانات الإحصائية، هناك مسألة العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخلاص استنتاجات حول هذا الأمر، أو أي تحديث نعلم به.

ماذا لو أجرت Google ستة عشر تغييرًا آخر في نفس الإطار الزمني تقريبًا، ولم تخبرنا بذلك؟ ونظرًا لأنهم يقومون بمئات التغييرات كل عام، فهذا ممكن تمامًا.

ماذا لو كان التغيير في نشاط الزائر ولو جزئيًا نتيجة للعمل الذي قام به ذلك الشخص في الشهر السابق وكان هذا العمل يؤتي ثماره الآن؟

ماذا لو كان أي من هذه الزيادات أو النقصان نتيجة، جزئيًا على الأقل، لمنافسي شخص ما وتحسين محركات البحث (أو عدمه) على مواقع المنافسين تلك؟

ماذا لو كانت بعض هذه التغييرات بسبب عوامل موسمية لا يبدو أن أحداً يذكرها؟

لذلك، عندما تقرأ هذا المقال، وتنظر إلى إحصائياتي، تذكر كل هذا. لأنه في نهاية المقال سأقدم بعض الاستنتاجات التي تتحدث عما نحتاج جميعًا إلى التركيز عليه نتيجة لتغيير Mayday. …

ملاحظة إضافية واحدة

قبل أن أراجع بياناتي – إذا كنت تقرأ هذه المقالة في يوم نشرها، فقد لا أتمكن من الرد على التعليقات على الفور، نظرًا لأنه من المقرر أن أكون في سياتل لحضور SMX Advanced. لكن من فضلك – لا تدع ذلك يمنعك من التعليق – أود أن أحصل على رأيك في كل هذا. وإذا كنت جريئًا بما يكفي لاستخلاص استنتاجات حول بياناتي الخاصة، فسوف أشعر بالدغدغة باللون الوردي!

العميل رقم 1

العميل 1 هو عميل تجزئة، حيث تأتي 100% من مبيعاته من خلال تواجده عبر الإنترنت. لديهم ما يقرب من 3000 صفحة مفهرسة في Google في أي وقت.

من أبريل إلى مايو من هذا العام، قفز إجمالي الزيارات العضوية في Google بمعدل أعلى مما كان عليه في الفترة من أبريل إلى مايو من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، ارتفع أيضًا إجمالي عدد عبارات الكلمات الرئيسية المستخدمة للعثور على موقع Client 1، ولكن بمعدل أقل بكثير مقارنة بالتغير الشهري في العام الماضي.

بالتأكيد، قد تقول أن هذا يعني أن تحديث MayDay تسبب في انخفاض نمو عبارات الكلمات الرئيسية. إذا كنت تريد أن تقول ذلك. ومع ذلك، فالحقيقة هي أننا نعمل على موقع هذا العميل بشكل مستمر، شهرًا بعد شهر. ومن المستحيل أن نقول إن أيًا من هذا النمو أو الافتقار إلى النمو المقارن كان نتيجة لعملنا، أو تغييرات Google Mayday، أو أي عامل آخر. لكن على الأقل حصلنا على عدد أكبر من الزوار. 🙂

العميل رقم 2

يعد Client 2 مكانًا ليليًا شهيرًا لتناول الطعام والترفيه، حيث يحتوي على أكثر من 1000 صفحة مفهرسة.

كما ترون، عامًا بعد عام، ينخفض ​​نشاط زوار موقع Google بشكل ملحوظ بين شهري أبريل ومايو. وفي الواقع، فإن الانخفاض هذا العام يكاد يكون مطابقًا لانخفاض الزيارات في العام الماضي. ومع ذلك، هناك شيء آخر يجب ملاحظته وهو أن إجمالي عدد العبارات التي تم البحث عنها، على الرغم من انخفاضه هذا العام كما حدث في العام الماضي، لم ينخفض ​​إلى هذا الحد. يخبرني هذا أن عددًا أكبر من الأشخاص كانوا ينقرون للوصول إلى الموقع مقارنة بإجمالي عدد العبارات التي تم البحث عنها.

العميل 3

Client 3 هو بائع تجزئة عبر الإنترنت يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات – أكثر من 4600 صفحة إجمالاً.

شهد العميل 3 انخفاضًا في عدد الزيارات العضوية على Google بينما شهد المزيد من العبارات التي تم البحث عنها في المقارنة من أبريل إلى مايو لهذا العام. أليس هذا مثيرا للاهتمام؟

العميل 4

يعد Client 4 أيضًا بائع تجزئة – حيث تمت مراجعة أكبر عدد من الصفحات في أي موقع لهذه الدراسة. أكثر من 16000 صفحة مفهرسة في جوجل، في واقع الأمر.

للأسف، كما ترون من خلال هذه الإحصائيات، على الرغم من أن Client 4 يحتوي على عدد لا نهائي من الصفحات أكثر من أي من المواقع الأخرى في هذه الدراسة، فمن المؤكد أنهم لا يتصرفون بهذه الطريقة. أعني – انظر إلى حجم البحث العضوي من Google وقارن العدد الإجمالي للصفحات الموجودة على الموقع بإجمالي الزيارات العضوية من Google، ثم ارجع وانظر إلى العملاء الثلاثة الآخرين في هذه المقالة. فقط أريد أن أعرض لك – لمجرد أن لديك أكبر عدد من الصفحات في مجموعتك، فهذا لا يعني أنك ستحصل على أكبر عدد من الزيارات، ناهيك عن المبيعات!

على أية حال، كانت التغييرات سنة بعد سنة هي نفسها تقريبًا لكل من الزيارات والعبارات المستخدمة. باستثناء أنه في العام الماضي من أبريل إلى مايو كان هناك انخفاض كبير في الزيارات وهذا العام، من أبريل إلى مايو كان هناك زيادة بنسبة 7٪.

الاستنتاجات

أعتقد أنه من الواضح من هذه الأرقام أن تحديث Google Mayday ساعد جميع هؤلاء العملاء الأربعة. فقط من خلال النظر إلى الإحصائيات السنوية والشهرية تثبت ذلك.

حسنًا، لا، لا. هذا الادعاء هو في الواقع أضعف نكتة أعتقد أنني قلتها طوال الأسبوع. لأنه كما قلت في بداية هذا المقال، لا توجد طريقة لمعرفة ذلك بصراحة.

وبالتالي، أخلص إلى أن أي شخص يخبرك أن لديه أي شيء يشبه الرأي “المستنير” حول ما إذا كان تحديث Mayday جيدًا أم سيئًا، فهو مجرد منتفخ ويسحب سلسلتك.

الإجراءات التي يجب اتخاذها بسبب تحديث Mayday

هذا هو المكان الذي أعتقد أننا يجب أن نكون فيه – يجب إضافة المزيد من المحتوى الفريد إلى صفحات المستوى الثاني والثالث والرابع. يجب أن يتم الارتباط بشكل أفضل داخل الموقع نفسه مما يؤدي إلى تحسين أهمية تلك الصفحات من وجهة نظر Google. تحتاج هذه الصفحات إلى المزيد من الروابط الواردة إليها مباشرة. ويتعين القيام بالمزيد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وجهات نظر بناء السلطة وتأكيد هوية العلامة التجارية عبر الإنترنت.

وهو الأمر الذي كان ينبغي عليك القيام به (أو مطالبة عملائك بفعله)، على مدار السنوات الثلاث الماضية على الأقل. لأن هذه هي المدة التي كنت أدافع فيها عن هذه الأشياء بالذات. وهذا ما يقوله أيضًا أي شخص لديه نصف عقل في صناعتنا.

لذا ابدأوا العمل أيها الناس! وأتمنى لك يوما سعيدا.