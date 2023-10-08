Rewrite this title: تحديد المكاسب السريعة

ستساعدك المقالة التالية: تحديد المكاسب السريعة

عندما أسأل عميلاً جديدًا عما يبحث عنه، تتضمن الإجابة دائمًا إما عبارة “الفاكهة المعلقة” أو “المكاسب السريعة”. ومن المنطقي أيضًا أننا جميعًا نريد العثور على جهود ذات تكلفة منخفضة مرتبطة بها (الموارد أو الأموال) ولها تأثير كبير. ولسوء الحظ، غالبًا ما يكون العثور على المكاسب السريعة أكثر صعوبة من المبادرات عالية التكلفة مثل تجديد بنية موقعك بالكامل.

لقد راجعت بعض التقارير القديمة وخرجت بقائمة العناصر التالية للتحقق من أنها يمكن أن توفر مكاسب سريعة:

404 أخطاء

على الرغم من أن أخطاء 404 ليست سيئة بطبيعتها، إلا أنها يمكن أن تصبح مشكلة إذا كان هناك قدر كبير من حقوق الارتباط المرتبطة بهذه الصفحات. في بعض الأحيان، قد ينتهي بك الأمر إلى تلقي عدة صفحات خطأ 404 عددًا كبيرًا من الروابط. ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى أشياء مثل إعادة تصميم الموقع (وعدم استخدام عمليات إعادة التوجيه 301 المناسبة) أو التخلص من مخزون المنتجات القديمة.

لإصلاح ذلك، 301404 صفحة مع رابط للصفحة الأكثر تشابهًا. إذا لم تكن هناك صفحة مماثلة، تصبح عملية اتخاذ القرار أقل بالأبيض والأسود. في هذه الحالة، أود إعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية أو صفحة الفئة ذات الصلة.

302 عمليات إعادة التوجيه

هذه سيئة. نعلم جميعًا أن 302 لا يمرر حقوق ملكية الارتباط ولكن 301 يفعل ذلك. والخبر السار هو أن هذا ليس خطأك ويمكنك أن تبدو جيدًا جدًا إذا أتيت وطلبت منهم إصلاح مجموعة من 302 ودمج حقوق ملكية الارتباط الخاصة بهم مما يؤدي إلى زيادة في حركة المرور. سهل.

الصفحات المحظورة بواسطة ملف robots.txt

هل تقوم بتيتيم حقوق الارتباط وتمنعه ​​من التدفق إلى صفحات أخرى؟ تتلقى الكثير من المواقع روابط للخصوصية وشروط الخدمة والصفحات الخاصة بها، ولكن تم حظرها بواسطة ملف robots.txt. يؤدي هذا إلى منع تدفق حقوق الملكية للارتباط إلى صفحات أخرى، كما أن حقوق الملكية للارتباط عالقة في صفحة لا يستطيع Google الوصول إليها. اخبار سيئة.

لإصلاح هذه المشكلة، يجب عليك إزالة الصفحة من ملف robots.txt الخاص بك والربط بالصفحات المهمة. إذا كنت تريد إبقاء هذه الصفحات خارج الفهرس، فيمكنك طرح علامة “noindex” الخاصة بالروبوتات الوصفية.

النص في الصورة

إحدى المشاكل التي رأيتها بشكل متكرر عند العمل مع الشركات الصغيرة هي أن العديد من صفحاتها تم إنشاؤها باستخدام الكثير من الصور. كان السبب وراء ذلك عادةً هو أنهم حصلوا على أرخص مصمم ويب يمكنهم العثور عليه (أو أن طفل صديقهم “يقوم بتصميم الويب” وقام بإنشاء موقع لهم). الحل بسيط جدًا (لكنه ليس أنيقًا دائمًا بالنسبة للشركات الصغيرة لتنفيذه)، قم بإزالة هذا النص من الصورة.

يعد وجود محتوى عالقًا في Flash تكرارًا شائعًا آخر لهذا الأمر.

خرائط مواقع XML

إذا كان لدى عميلك فهرسة ضعيفة ولكنه لا يرسل خريطة موقع XML، فإن مجرد إرسال خريطة موقع إلى أدوات مشرفي المواقع من Google يمكن أن يكون له تأثير كبير على الفهرسة. من المهم أن تفهم أن خرائط مواقع XML ليست بديلاً أو حلاً لبنية الموقع الضعيفة.

على الرغم من أن خرائط مواقع XML تساعد في الفهرسة، إلا أنها لا تتجاوز قيمة الارتباط، لذا قد تتمكن من فهرسة الصفحات ولكنها لن يتم ترتيبها (ما لم تكن صفحات ذات ذيل طويل جدًا). إن حقيقة عدم وجود هذه الصفحات في الفهرس هي علامة على أنك لا تمتلك حاليًا بنية موقع مثالية، لذا يجب عليك أن تفكر حقًا في تحسين بنية موقعك بدلاً من مجرد إنشاء خريطة موقع XML وإرسالها في GWMT.

الروبوتات الفوقية noindex/nofollow

يجب عليك التحقق لمعرفة ما إذا كان يتم الاحتفاظ بالصفحات المهمة (أو في بعض الأحيان جميع الصفحات) خارج الفهرس. في بعض الأحيان، يتم نقل علامة noindex من بيئة التطوير وسيتم تجاهلها أو قد يتم وضع العلامة عن طريق الخطأ في الكود. بغض النظر عن السبب، فإنه يحدث. تحقق للتأكد من تطبيق العلامة بشكل مناسب.

علاوة على ذلك، يجب عليك التحقق للتأكد من تطبيق العلامة nofollow بشكل مناسب. لقد رأيت أشياء مثل أن جميع الروابط الداخلية يتم متابعتها أثناء دفع الكود. مرة أخرى، على الرغم من أنه قد لا يكون شائعًا، تحقق منه.

هناك طريقة رائعة لمراقبة هذا (بالإضافة إلى الأخطاء المهمة الأخرى) وهي من خلال تطبيق SEOmoz Campaign (التحذيرات الموضحة أدناه).

نص الربط الداخلي

هل يتم ربط المحتوى الخاص بك بشكل جيد؟ إذا كنت لن تقوم بالربط بالمحتوى الخاص بك باستخدام عبارات رئيسية رائعة، فمن سيفعل ذلك؟ لاحظ كيف يرتبط Songsterr بـ علامات التبويب التيار المتناوب/التيار المستمر باسم الأغنية الخاصة بهم بينما يرتبط Ultimate Guitar بأغاني AC/DC باسم الأغنية + علامة التبويب. تأكد من أنك تستخدم عبارة رئيسية مثالية للربط بالمحتوى/المنتج الخاص بك.

الشركات المحلية التي تستهدف المصطلحات الوطنية

لقد رأيت الكثير من الشركات المحلية تستهدف العبارات الوطنية حيث ينبغي لها أن تستهدف العبارات المحلية حقًا. فكر في متجر دراجات محلي. يجب أن تستهدف متاجر الدراجات المحلية كلمات رئيسية محلية مثل “متجر سانتا باربرا للدراجات” مقابل مجرد متجر دراجات أو اسم متجر الدراجة.

تحديد العنوان القانوني

يمكن أن يمثل تشتيت حقوق الارتباط مشكلة كبيرة لبعض المواقع، وقد يكون لتوحيد حقوق الارتباط تأثير كبير، اعتمادًا على مدى خطورة الموقع. تأكد من أن الموقع متعارف عليه ليس فقط باستخدام علامة الارتباط الأساسية ولكن أيضًا باستخدام 301s. تأكد من استخدام 301 من أجل: