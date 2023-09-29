Rewrite this title: تحذير Google بشأن نشر الضيف للروابط

ستساعدك المقالة التالية: تحذير Google بشأن نشر الضيف للروابط

صرح جون مولر من Google يوم Twitter أن Google لا تستهجن فقط نشرات الضيف للروابط ولكنها تقلل من قيمتها على مدار السنوات العديدة الماضية.

وقال أيضًا إن Google لديها سنوات من البيانات لتدريب الخوارزميات على التقاط روابط منشورات الضيف وتقليل قيمتها بحيث لا تساعد في تصنيف الموقع بشكل أفضل.

جوجل لا تفرض عقوبات على مشاركات الضيوف

اقتصرت تعليقات جون مولر على شرح الخطأ في مشاركات الضيوف وكيف أنه من السهل على Google خفض قيمة روابط مقالات الضيوف بحيث لا تساعد في ترتيب الموقع.

وكانت جوجل قد أصدرت في الماضي تحذيرات بشأن تقنيات معينة قبل اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. ولكن هذا ليس هو الحال مع مشاركات الضيف.

تعد تعليقات مولر حول بناء رابط منشور الضيف استمرارًا للمناقشة التي بدأت بتحذيراته حول خدمة التوعية لبناء رابط مقالة الضيف الخاصة بـ SEMRush.

وعدت خدمة SEMRush بمطابقة الناشرين بالمواقع عالية الجودة التي من شأنها نشر مقال ضيف مكتوب بواسطة SEMRush. وصفها مولر بأنها مخطط روابط غير طبيعية وتوقفت SEMRush عن تقديم الخدمة.

شخص ما Twitter تم التكهن بما إذا كانت العقوبات قادمة.

جون مولر غرد أنه لم يكن هناك شيء مختلف في الطريق:

“…. هناك أشخاص جدد يبدأون في تحسين محركات البحث (SEO) طوال الوقت (مرحبًا!)، ولكن الأمر مضى عليه أعوام في هذه الأثناء ولم يتغير شيء هناك على الإطلاق. وما لم تحفز هذه العاصفة الكثير من الأشخاص على البدء، فلا أرى ضرورة لتدخل فريق البريد العشوائي على الويب.”

ثم تابع مع هذه الملاحظة:

“والشيء الآخر هو أنه نظرًا لأن هذا قديم جدًا، فلدينا الكثير من بيانات التدريب لخوارزمياتنا. لن أتفاجأ إذا تم تجاهل الجزء الأكبر من هذه الروابط تلقائيًا. إذا كان كل هذا العمل مخصصًا للروابط التي تم تجاهلها، فلماذا لا نقوم بشيء مفيد بدلاً من ذلك؟

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لماذا يعد نشر الضيف مشكلة

مهندس جوجل السابق مات كاتس كتب تدوينة في عام 2014 تم الإعلان عن انتهاء نشر الضيف للروابط. لقد صدقت كلامه لأن مات كان يقدم دائمًا النصائح الصادقة.

لكن مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) بشكل عام نسي تحذيره. بعد بضع سنوات، كان ما يسمى بمُحسني محركات البحث بالقبعة البيضاء ينصحون بكيفية استخدام برنامج استخراج القبعة السوداء لاستخراج عناوين البريد الإلكتروني من مواقع الويب وكيفية تفريغ تلك البيانات في برنامج البريد الإلكتروني العشوائي لأتمتة عملية التواصل مع مقالات الضيف.

أتذكر قراءة منشور ضيف حول كيفية أتمتة منشورات الضيف التي استخدمت موقع المؤلف كمثال. ما جعل هذه المقالة في المقدمة هو أن موقع المثال لم يتم تصنيفه حسب كلماته الرئيسية.

في حين أن المفارقة المتمثلة في نشر الضيف حول منشورات الضيف ربما تكون قد ضاعت على المؤلف، إلا أن حقيقة أن أسلوبهم لم يكن يعمل أيضًا لم يلاحظها أحد.

السبب الذي يجعل نشر الضيف يمثل مشكلة بالنسبة لمحركات البحث (SEO) هو أن نشر الضيف بشكل عام لم ينجح لأغراض التصنيف لسنوات.

ما كنت أقوله للعملاء هو أن قيمة النشر الضيف هي لبناء العلامة التجارية. هناك الكثير من القيمة فيه لهذا الغرض.

جوجل وقال جون مولر أن السبب الذي يجعل نشر الضيف للروابط يمثل مشكلة بالنسبة إلى Google هو أنه يؤدي إلى روابط غير طبيعية.

“الجزء الذي يمثل مشكلة هو الروابط – إذا كنت تقدم المحتوى/الروابط، فيجب ألا تكون تلك الروابط عبارة عن إشارات عابرة ويجب أن تكون مرفقة بـ rel-parented / rel-nofollow. من الجيد أن ننظر إليها كوسيلة للوصول إلى جمهور أوسع.”

هو كذلك شرح:

“في الأساس، إذا كان الرابط ضمن منشور الضيف، فيجب أن يكون nofollow، حتى لو كان رابطًا “طبيعيًا” تضيفه هناك.

FWIW ليس أيًا من هذا جديدًا، ولست على علم بأي خطط لزيادة المراجعات اليدوية لهذا الأمر. نحن نلتقط معظم هذه الأشياء خوارزميًا على أي حال.

تعتبر الروابط الموجودة في الخطوط الثانوية للمؤلف مشكلة أيضًا

سأل أحدهم مولر عن الروابط الموجودة في الخط الثانوي:

حتى الخط الثانوي؟ لنفترض أن لدي صفحة مؤلف على موقعي، أو على اسم المجال إذا كنت أكتب كمؤسسة؟ هذا يبدو وكأنه رابط طبيعي بالنسبة لي.

– رون فاتالارو (@ron_vatalaro) 13 يونيو 2020

وجون مولر استجاب:

“نعم، حتى هناك.”

كيف تحدد Google مشاركات الضيوف؟

سأل أحد الأشخاص مولر عن كيفية تحديد Google لمشاركات الضيوف.

جون مولر أجاب أنه من السهل تحديد مقالات منشورات الضيف:

“عادة ما يكون الأمر واضحًا جدًا.”

قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة للمقالات التي تم تصنيفها بوضوح على أنها منشورات ضيف.

يكون الأمر أقل وضوحًا بالنسبة للمقالات التي لم يتم تصنيفها على أنها مدعومة وتم نشرها كمقالات عادية.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري إنشاء روابط من منشورات ضيوف غير مصنفة، فقد لا يكون ذلك قانونيًا وفقًا لإرشادات الحكومة الأمريكية بشأن الإعلانات المحلية. الإعلانات الأصلية هي مقالات ترويجية يتم دفع ثمنها ونشرها بطريقة تجعلها تبدو وكأنها مقالة عادية.

بحسب ال إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية:

“أحد المبادئ الأساسية للحقيقة في الإعلان هو أنه من الخداع تضليل المستهلكين بشأن الطبيعة التجارية للمحتوى. تعتبر الإعلانات أو الرسائل الترويجية خادعة إذا كانت تنقل للمستهلكين صراحةً أو ضمنًا أنهم مستقلون أو محايدون أو من مصدر آخر غير المعلن الراعي – وبعبارة أخرى، أنها شيء آخر غير الإعلانات. “

قد يكون الناشرون ملزمين بتسمية الإعلانات المحلية كإعلانات وإلا سيواجهون إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضدهم من قبل حكومة الولايات المتحدة.

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يبعد

لا يوجد شيء حرفيًا للاختلاف معه. لم يكن مولر يدلي برأيه، بل كان ينقذ مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) من إضاعة الوقت والمال في محاولة التصنيف باستخدام تقنية لا تعمل إلى حد كبير.

أفضل رد فعل هو الاستجابة العملية لاستخدام تلك المعلومات للقيام بشيء أفضل يساعدك على التصنيف.