Rewrite this title: تحسب Google رسميًا سرعة الموقع في تصنيف بحث الويب

ستساعدك المقالة التالية: تحسب Google رسميًا سرعة الموقع في تصنيف بحث الويب

أعلنت Google رسميًا للتو أن سرعة موقع الويب أصبحت الآن إشارة جديدة عندما تفكر في تصنيف بحث الويب. على الرغم من عدم إعطاء أهمية كبيرة لسرعة الموقع، إلا أن Google لا تزال تشجع مالكي مواقع الويب على التفكير في تنفيذ أداة تعزيز سرعة الموقع لجعل مواقع الويب الخاصة بهم تحتل مرتبة أعلى في بحث Google. ولكن هذا لا ينطبق إلا على Google.com. ويتم تعريف سرعة الموقع بواسطة Google على أنها السرعة التي تستجيب بها مواقع الويب لطلبات الويب.

قدمت Google أيضًا سببين رئيسيين لأهمية سرعة الموقع – فهي تعمل على تحسين تجربة المستخدم ورضاه عند زيارة مواقع الويب وتقليل تكاليف التشغيل.

في تحديد سرعة موقع الويب الذي تصنفه، تستخدم Google أساليب ومصادر مختلفة. ما هي تلك على وجه التحديد لا تزال سرية بالرغم من ذلك.

لتقييم سرعة موقعك، يمكنك استخدام الأدوات التالية، كما يقترحها موقع مدونة مشرفي المواقع من Google: