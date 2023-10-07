Rewrite this title: تحسين أداء نتائج البحث المدفوعة باستخدام روابط أقسام الموقع

ستساعدك المقالة التالية: تحسين أداء نتائج البحث المدفوعة باستخدام روابط أقسام الموقع

أنت تنفق آلاف الدولارات على موقعك كل شهر. أنت تعمل ليلًا ونهارًا لتسويقه بشكل صحيح، ولكن هناك بعض الأشياء المتعلقة بالبحث المدفوع والتي لا يزال من الممكن تحسينها. يجب استخدام الأموال التي تنفقها على البحث المدفوع “بكفاءة”. لماذا؟

غالبًا ما يتطلب البحث المدفوع أكبر قدر من المال، وبالتالي، من مصلحتك التأكد من استخدامه بكفاءة. لا تجلب عمليات البحث المدفوعة إلى موقعك الكثير من الإحالات فحسب، بل تجلب أيضًا حركة مرور وتحويلات عالية الجودة. تعد روابط الموقع إحدى الطرق الرئيسية التي يمكنك من خلالها زيادة الإحالات إلى موقعك.

عندما يبحث أحد الباحثين عن علامتك التجارية وتكون أنت في أعلى تصنيفات محرك البحث، فذلك يرجع أساسًا إلى أن الباحث يضعك في الاعتبار. ومع ذلك، أليس من الرائع أن تعرف بالضبط “ما” الذي يريده الباحث منك؟ ما هي “نيتهم”؟

هذا هو المكان بالضبط روابط أقسام الموقع جوجل استطيع المساعدة. تسمح روابط أقسام الموقع للأشخاص بإلقاء نظرة خاطفة على موقع الويب الخاص بك عن طريق عرض روابط إضافية لموقعك في نتائج محرك البحث الخاص بك. تتوفر روابط أقسام الموقع من Google لكل من حملات تحسين محركات البحث (SEO) وحملات الدفع لكل نقرة (PPC)، ولكن الخيارات تكون أكثر عددًا عندما تختار روابط أقسام الموقع PPC.

روابط أقسام الموقع – للباحثين والشركات

روابط الموقع جيدة ليس فقط للباحثين، ولكن أيضًا للشركات. إنها ذات قيمة للباحثين لأنها تتيح لهم ممارسة المزيد من الخيارات، وتزداد أهمية الإعلان لأن الباحثين يحصلون على المزيد من الخيارات للتنقل في الإعلان نفسه.

مع زيادة أهمية الروابط للباحثين، تصبح روابط الموقع مهمة للشركات أيضًا. تتوقع Google زيادة بنسبة 30% تقريبًا في نسبة النقر إلى الظهور (CTR) إذا اخترت عرض روابط الموقع في إعلانات AdWords. وجود المزيد من الإدخالات في الأعلى يعني أيضًا منافسة أقل على الباحثين لملاحظة ذلك؛ الآن هذه ميزة إضافية!

يمكن أن تساعد روابط الموقع أيضًا في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) من خلال تحسين الاستهداف.

نية الاستهداف

يمكنك استهداف نية البحث بشكل أفضل من خلال تزويدهم بمجموعة من الخيارات المختلفة بدلاً من خيار “النقرة الواحدة” على صفحتك الرئيسية. ويمكن دمج الخيارات التي تركز على الدورات المختلفة لسلوك المستهلك، مثل “شراء”، و”تعلم”، و”تصفح”، بشكل منفصل، مما يساعدهم على تقديم تعليقات مستهدفة.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار الرابط أدناه:

في حين أن الإعلان الوردي الشاحب في الأعلى يوضح كيفية ظهور روابط الموقع المدفوعة، فإن الإعلان الذي يليه هو رابط موقع SEO. في كلتا الحالتين، يمكنك رؤية عدد من الخيارات مثل “الهواتف المحمولة” و”الكتب” و”الإلكترونيات” و”الأجهزة المنزلية” المتاحة لمتجر Flipkart عبر الإنترنت. وهذا يمنح الباحثين مساحة أكبر للتمرير من خلالها، بالإضافة إلى دفع منافسيك إلى الأسفل.

من المؤكد أن احتلال النصف الأول من الصفحة الأولى على Google له مزاياه الخاصة. أولاً، يتمتع المستخدم المستهدف بمزيد من الخيارات والبوابات، ويمكنه الانتقال إلى القسم ذي الصلة من الموقع مباشرة من صفحة نتائج البحث. وهذا يقلل من زمن الوصول ويكسب ثقة الباحث على الفور، دون الحاجة إلى نقله إلى الصفحة المقصودة وإقناعه بأن هذا هو المنتج الذي يريده.

الميزة الثانية هي استخدام الكلمات الرئيسية للإشارة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملك واحتياجات العميل. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأشخاص يبحث عن “كاميرات رقمية رخيصة الثمن”، ووجد رابط موقع بعنوان “كاميرات رقمية رخيصة الثمن” مباشرة في إعلان AdWords، فمن المرجح أن ينقر عليه. من ناحية أخرى، إذا لم تعرض روابط الموقع واخترت بدلاً من ذلك عرض إعلان واضح لكل زائر، فهناك احتمال كبير أنه لن ينقر بسبب عدم توفر “الكلمات الرئيسية للإشارة”.

كما أنه من خلال وجود هذه الخيارات، يمكن للباحثين اختيار صفحة الموقع التي يريدون زيارتها مباشرة، بدلاً من المناورة عبر جميع الصفحات بطريقة مرهقة. لذلك، من خلال استهداف “نواياهم”، فإنك تحدد أيضًا خياراتهم، مما يؤدي إلى الاستخدام الفعال لأموال وموارد حملتك.

القيادة مؤشرات الأداء الرئيسية

إذا كنت تريد تغطية واهتمامًا خاصين لإجراءات محددة وأحداث رئيسية، فيمكن استخدام روابط أقسام الموقع PPC. يمكن ربط مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسستك بـ “البحث” مباشرة. وغني عن القول أن هذا أمر رائع للأعمال، وهو طريقة مجربة لتحقيق أقصى قدر من التحويلات في الصورة الأكبر.

في الواقع، يمكنك حتى توجيه حركة المرور إلى بعض العروض الترويجية الخاصة للشركة. على سبيل المثال، يمكنك توجيه الباحثين إلى صفحة الاشتراك لحضور ندوة عبر الإنترنت مباشرة أو صفحة خصم خاصة لشراء كتاب إلكتروني. يمكنك وضع هذه الخيارات وفقًا لراحتك وتبديلها عند الحاجة.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار الرابط أدناه:

لا يسمح لك هذا الإعلان “بشراء الكتب” فحسب، بل يسمح لك أيضًا بالحصول على “مراجعات الكتب” وقائمة “أفضل 40 كتابًا إلكترونيًا”. من خلال القيام بذلك، يمكنك زيادة قيمة موقعك مع اهتمام المزيد والمزيد من العملاء المحتملين بخدماتك المجانية. عند دمجها مع السلع والخدمات الرئيسية، يمكن أن يكون هذا في الواقع حافزًا قويًا للباحثين لديك، مما يشجعهم على المشاركة في عرضك الترويجي، وبالتالي كسب حسن النية والاعتراف بعلامتك التجارية.

إذا لم تكن قد استفدت من روابط أقسام الموقع من Google حتى الآن، فقد حان الوقت لتحسين أداء حملتك على شبكة البحث المدفوعة. يمكنك إنشاء وتفعيل روابط موقعك ومكاسبها معلومات قيمة هنا.

يمكن لروابط أقسام الموقع PPC أن تغير الطريقة التي ينظر بها الأشخاص إلى عملك، لذا قم بالبدء في ذلك. استخدم أموالك في Adwords بكفاءة، وقم بإنشاء حملات أكثر فعالية، واعرف بالضبط ما يريده عملاؤك، وقم بزيادة إيراداتك. إنها مسألة وقت فقط حتى تؤتي تجاربك ثمارها، ويجني عملك الربح.