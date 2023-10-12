Rewrite this title: تحسين تجربة الزائر. تفعلين ذلك؟

ستساعدك المقالة التالية: تحسين تجربة الزائر. تفعلين ذلك؟

نعلم جميعًا أن بناء الروابط والحصول على التصنيف سيجلب لك المزيد من الزيارات وربما المزيد من التحويلات. ونعلم أيضًا أنه من أجل الوصول إلى المركز الذي نريده، علينا أن نكون ثابتين في ما نقوم به.

ولكن ماذا يحدث عندما تحصل أخيرًا على حركة المرور التي كنت تبحث عنها؟ هل موقعك جاهز؟ هل دعوتك إلى العمل واضحة بما فيه الكفاية؟ هل لديك كل العناصر التي ستمنح زائرك تجربة لن ينساها؟

أحد جوانب التسويق عبر الإنترنت الذي تفشل فيه الكثير من الشركات الصغيرة وحتى الكبيرة هو إنشاء موقع جذاب وقابل للاستخدام وتفاعلي ولكنه عملي. مع فترة الاهتمام القصيرة التي يتمتع بها مستخدمو الإنترنت هذه الأيام، يجب أن تكون مستعدًا لأنك لا تعرف أبدًا متى ستبدأ حركة المرور في التدفق.

فيما يلي بعض نصائح VEO أو تحسين تجربة الزائر التي ستساعد في الارتقاء بموقعك إلى المستوى التالي:

اجعل موقع الويب الخاص بك تفاعليًا. سواء كان الأمر بسيطًا مثل إنشاء استطلاع للحصول على تعليقات، أو إضافة مدونة أو منتدى إلى الموقع المخصص لهم فقط للتواصل مع المستخدمين الآخرين. دعهم يعرفون أنك تقدر تعليقاتهم أو آرائهم، دعهم يعرفون أنك تهتم!

سواء كان الأمر بسيطًا مثل إنشاء استطلاع للحصول على تعليقات، أو إضافة مدونة أو منتدى إلى الموقع المخصص لهم فقط للتواصل مع المستخدمين الآخرين. دعهم يعرفون أنك تقدر تعليقاتهم أو آرائهم، دعهم يعرفون أنك تهتم! قم بإنشاء قائمة الاشتراك. تأكد من الوفاء بما قاموا بالتسجيل فيه. إذا قلت أنك تقدم رسالة إخبارية شهرية، فتأكد من إرسالها. من الصعب تصديق ذلك، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يشاهدون هذا البريد الإلكتروني وإذا لم يحصلوا عليه، فسوف يتصلون بك.

تأكد من الوفاء بما قاموا بالتسجيل فيه. إذا قلت أنك تقدم رسالة إخبارية شهرية، فتأكد من إرسالها. من الصعب تصديق ذلك، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يشاهدون هذا البريد الإلكتروني وإذا لم يحصلوا عليه، فسوف يتصلون بك. حافظ على تحديث موقع الويب الخاص بك بمحتوى جديد أو مبيعات أو عروض ترويجية جديدة. لن تحب محركات البحث المحتوى الجديد الخاص بك فحسب، بل سيحبه المشاهدون/العملاء أيضًا. سوف يمنحهم ذلك شيئًا يتطلعون إليه عندما يحين وقت زيارة موقعك مرة أخرى.

لن تحب محركات البحث المحتوى الجديد الخاص بك فحسب، بل سيحبه المشاهدون/العملاء أيضًا. سوف يمنحهم ذلك شيئًا يتطلعون إليه عندما يحين وقت زيارة موقعك مرة أخرى. أضف فيديو إلى موقعك. لا يجب أن يكون الفيديو مشروعًا ضخمًا، فشيئًا بسيطًا سينجح. خذ عددًا قليلاً من منتجاتك، واصنع منها مقطع فيديو، وأضف بعض المعلومات الترويجية إليها، وهكذا. يجد غالبية المتسوقين عبر الإنترنت أنه من المفيد جدًا رؤية المنتج الذي هم على وشك شرائه أثناء العمل. وهذا سيضيف قيمة إلى موقعك ومنتجاتك.

لا يجب أن يكون الفيديو مشروعًا ضخمًا، فشيئًا بسيطًا سينجح. خذ عددًا قليلاً من منتجاتك، واصنع منها مقطع فيديو، وأضف بعض المعلومات الترويجية إليها، وهكذا. يجد غالبية المتسوقين عبر الإنترنت أنه من المفيد جدًا رؤية المنتج الذي هم على وشك شرائه أثناء العمل. وهذا سيضيف قيمة إلى موقعك ومنتجاتك. كن أجتماعى. هناك طريقة رائعة للتواصل مع زوارك أو عملائك وهي الإعلان عن تواجدك Twitter, Facebook أو غيرها من الشبكات الاجتماعية. من المحتمل أن تكون هذه طريقة رائعة للاستفادة من ذلك والتفاعل معهم خارج الموقع.

هناك طريقة رائعة للتواصل مع زوارك أو عملائك وهي الإعلان عن تواجدك Twitter, Facebook أو غيرها من الشبكات الاجتماعية. من المحتمل أن تكون هذه طريقة رائعة للاستفادة من ذلك والتفاعل معهم خارج الموقع. تعليقات المنتج. امنح عميلك الفرصة لمراجعة المنتج. وهذا ليس مفيدًا فقط للزائرين الذين قد يتطلعون إلى الشراء، ولكن التعليقات ستساعدك على تحسين منتجات أو جوانب معينة من موقعك.

امنح عميلك الفرصة لمراجعة المنتج. وهذا ليس مفيدًا فقط للزائرين الذين قد يتطلعون إلى الشراء، ولكن التعليقات ستساعدك على تحسين منتجات أو جوانب معينة من موقعك. لديك مسابقة. يحب الناس الاشتراك في الرسومات أو المسابقات للفوز بأشياء مجانية. ابرمت اتفاق عظيم. أعلن عنه في رسائلك الإخبارية أو إعلاناتك المبوبة أو على صفحتك الرئيسية مباشرةً. اجعل الأمر ممتعًا ولكن قم بالتبرع بالمنتج ثم قم بإبراز الفائز والمنتج في صورة على صفحتك الرئيسية لمشاهدتها. وهذا سيجعل الزوار الآخرين متحمسون للأحداث المستقبلية.

يحب الناس الاشتراك في الرسومات أو المسابقات للفوز بأشياء مجانية. ابرمت اتفاق عظيم. أعلن عنه في رسائلك الإخبارية أو إعلاناتك المبوبة أو على صفحتك الرئيسية مباشرةً. اجعل الأمر ممتعًا ولكن قم بالتبرع بالمنتج ثم قم بإبراز الفائز والمنتج في صورة على صفحتك الرئيسية لمشاهدتها. وهذا سيجعل الزوار الآخرين متحمسون للأحداث المستقبلية. إنشاء التنقل السهل. هل سمعت من قبل عن قاعدة النقرات الثلاث؟ لا تريد أبدًا أن يضطر زوار موقعك إلى النقر أكثر من 3 مرات للعثور على ما يبحثون عنه. إذا فعلوا ذلك، فهناك احتمال أن يتراجعوا عن موقعك. قم بإنشاء موقع سهل التنقل فيه، واجعله دليلاً على الخداع لأن النقر الأقل في بعض الأحيان يعني المزيد من الشراء.

ومن خلال تنفيذ بعض هذه الاستراتيجيات، ستتمكن من التفاعل وجذب المزيد من زوار موقعك ونأمل أن تحولهم إلى مشترين.

هناك الكثير من التقنيات الأخرى لتحسين VEO الخاص بك. ما هي بعض الاستراتيجيات التي جربتها وشهدت النجاح منها؟