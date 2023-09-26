Rewrite this title: تحسين محركات البحث الجيد مقابل تحسين محركات البحث الرائع: يشارك الخبراء 6 اختلافات رئيسية

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث الجيد مقابل تحسين محركات البحث الرائع: يشارك الخبراء 6 اختلافات رئيسية

لسنوات، كنت أرغب في التعرف على تحسين محركات البحث (SEO) ولكن بدا الأمر شاقًا وغامضًا للغاية.

تقدم سريعًا إلى اليوم وأجد نفسي هنا في فريق التحرير في SEJ، حيث ألقي نظرة مبكرة على عمود تلو الآخر من الأفكار والنصائح الرائعة المتعلقة بتحسين محركات البحث.

محظوظ لي ، أليس كذلك؟ (أعتقد ذلك!)

يمكنني أن أفعل ما أحبه في مجال التحرير، وهي إضافة كبيرة للتفاعل مع أعمال هؤلاء الأشخاص الرائعين والتعلم منها.

كما ترون، أنا مؤمن بشدة بالسياق وأن الحصول على نظرة عامة يساعد في التعلم. ولهذا السبب انتهزت هذه الفرصة لأسأل محترفي تحسين محركات البحث (SEO) عن وجهات نظرهم حول ما يميز تحسين محركات البحث (SEO) الجيد عن تحسين محركات البحث (SEO) الرائع.

مما جمعته، في هذه المجالات حيث يبرز تحسين محركات البحث الجيد وتحسين محركات البحث الرائعة بشكل منفصل.

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1. تكتيكات تحسين محركات البحث ومجالات التركيز الإستراتيجية

بالنسبة لبعض خبراء تحسين محركات البحث، فإن الفرق بين تحسين محركات البحث الجيد وتحسين محركات البحث الرائع هو حيث يتم تركيز الجهد والعمل.

ببساطة، بالنسبة لآدم بروهل، الشريك والمؤسس المشارك في NordicClick Interactive، فإن تحسين محركات البحث الجيد يعني “التحقق من جميع العناصر”.

قوائم المراجعة التالية وأفضل الممارسات والاستراتيجيات المثبتة لتحسين محركات البحث بشكل جيد

يعرف محترفو تحسين محركات البحث (SEO) قيمة استخدام التكتيكات والاستراتيجيات التي أثبتت جدواها – وهي التفاصيل التي يذكرنا بها توني رايت، الرئيس التنفيذي لشركة WrightIMC، والتي تتضمن “إجراء تحسين محركات البحث على الصفحة بشكل صحيح، واستراتيجية المحتوى، وطريقة للعثور على الروابط”.

يؤدي ذلك إلى “زيادة الرؤية وحركة المرور والتحويلات”، كما يقول وينستون بيرتون, SVP، SEO في الاختصار.

هيلين بوليت يضيف أيضًا أن تحسين محركات البحث الجيد هو “… التأكد من إمكانية العثور على الكيان من خلال البحث في الوقت المناسب، بواسطة الجمهور المناسب.”

أما بالنسبة لريان جونز, مدير مجموعة SEO في Razorfish، “يستخدم SEO الجيد أساليب تعمل حاليًا على التصنيف.”

ومثله موتوكو هانت, يتطرق رئيس تسويق البحث الدولي في AJPR إلى هذا الأمر أيضًا. وتقول إن تحسين محركات البحث الجيد هو “… تحسين التصنيف والنتائج من خلال اتباع أفضل الممارسات”.

ناتالي هوبن, يشرح متخصص التسويق الرقمي في Forthea Interactive تحسين محركات البحث الجيد بأنه “القيام بالمعايير. إنها تجري عمليات تدقيق فنية، وبحثًا عن الكلمات الرئيسية، وتحسين المحتوى، وتوصيات لتحسين سرعة الصفحة لتحسين رؤية العميل في نهاية المطاف وحصوله على المزيد من الأعمال.

يقول ميندي وينشتاين، المؤسس والرئيس لشركة Market MindShift، إن الأمر “هو تنفيذ الاستراتيجيات والتكتيكات التي استخدمتها بنجاح لسنوات”.

يلخص كيفن رو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PureLinq، كل هذا ولكنه يشارك أيضًا بعض التحذيرات. “إن برنامج تحسين محركات البحث الجيد هو البرنامج الذي تم إعداده لتحقيق النجاح مقابل أهداف البرنامج. وستزيد احتمالية النجاح إذا قمت بتضمين جميع مجالات تحسين محركات البحث الرئيسية (تحسين محركات البحث التقنية، وتحسين محركات البحث للمحتوى، وتحليلات تحسين محركات البحث، وبناء الروابط)”.

ويضيف رو: “لكن لا تتبع إرشادات بحث Google بشكل أعمى، بل استخدمها للمساعدة في اتخاذ القرارات المستنيرة، ثم الاختبار، ثم الاختبار، ثم الاختبار”.

ما هي التكتيكات ومجالات التركيز التي تساعد على تحسين محركات البحث بشكل رائع؟

في المقابل، فإن تحسين محركات البحث الرائعة يتجاوز الأساسيات.

يقول هانت ما يلي: “يتخذ محترفو تحسين محركات البحث العظماء إجراءات بناءً على فهم كيفية عمل روبوتات محرك البحث ومواقع الويب، وليس لأن هذه هي أفضل الممارسات. يمكنهم تحديد السبب والحلول الفعالة خارج القائمة المرجعية.

يشارك رايت أيضًا أن التركيز على تحسين محركات البحث الرائع هو “… إنشاء محتوى قابل للربط والحصول على مواقع عالية الجودة للربط بهذا المحتوى مع توفير حلول تقنية ممتازة على الصفحة أيضًا.”

يقول مانيك بهان، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في LinkGraph، “ما يفصل بين العظمة هنا هو تحديد المجالات الأربعة: السلطة، والمحتوى، وتجربة الصفحة، وعوامل التصنيف الخاصة بالكلمات الرئيسية/الصناعة. وعلى وجه التحديد، فهو يعالج أوجه القصور الرئيسية التي تعيق موقع الويب.

ويضيف: “يتعلق الأمر بتحديد الأشياء القليلة التي ستحرك المؤشر بشكل أكبر في التصنيف، وتنفيذها بامتياز”.

يضيف بيرتون: “يوفر تحسين محركات البحث الرائع حركة مرور مؤهلة تحول العملاء المحتملين إلى مشترين وتفي بمؤشرات الأداء الرئيسية العضوية أو تتجاوزها، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة قيمة الأعمال/عائد الاستثمار شهرًا تلو الآخر وعامًا بعد عام”.

2. أخذ تحديثات Google والخوارزميات في الاعتبار

سنكون مقصرين إذا لم نذكر كيف تؤثر تحديثات الخوارزمية والتغييرات المستمرة في الصناعة على ما هو جيد ورائع في تحسين محركات البحث.

فيولا إيفا، مستشار تحسين محركات البحث (SEO) ومؤسس شركة Flow SEO، يقول: “إن تحسين محركات البحث الجيد يلبي الخوارزمية ويجد الكلمات الرئيسية والروابط الصحيحة، وبالتالي زيادة حركة المرور العضوية.”

ما الذي يجعل SEO رائعًا هنا؟

لتوضيح التناقض بشكل أفضل، يشارك جونز: “قد يتأثر تحسين محركات البحث الجيد بالتحديثات الأساسية وتغييرات الخوارزمية، لكن تحسين محركات البحث الرائعة لن يتحسن إلا مع كل تحديث لأنه كان يطارد ما كانت Google تحاول مكافأته، وليس مدخلات الخوارزمية الفعلية.”

يوضح وينشتاين أن تحسين محركات البحث (SEO) الرائع هو “… الاهتمام بتطور البحث، بما في ذلك التغييرات في سلوك الباحث وتحديثات الخوارزمية، ثم تعديل (وتنفيذ) الاستراتيجيات والتكتيكات التي تتوافق.”

يقول نافاه هوبكنز: “إن تحسين محركات البحث الجيد يحل المشكلات الميكانيكية التي تنشأ بعد كل تغيير في الخوارزمية، في حين أن تحسين محركات البحث الرائع هو مهمة مشتركة بين الأقسام لإنشاء تجارب رائعة تلهم الثقة وتكسب إيرادات طويلة الأجل”.

3. أن نصبح قادرين على حل المشكلات بشكل شمولي

ويشير هوبكنز أيضًا إلى أنه “في كثير من الأحيان، يتعطل تحسين محركات البحث (أو أي نظام تسويق رقمي) في الوظيفة، ومن السهل أن ننسى أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على حل مشكلات الأعمال – وليس فقط تقنيين”.

يقول: “إن تحسين محركات البحث الجيد يعالج مشكلات الموقع والمحتوى الحالية”. راشيل فاندرنيك، المؤسس والمستشار الرئيسي في مجموعة فاندر.

ويضيف أيضًا أنه “… يركز على القيام ببعض الأشياء بشكل جيد”. مادي عثمان، استراتيجي محتوى تحسين محركات البحث في The Blogsmith.

ما هو SEO الرائع، من حيث حل المشكلات؟

يشير بروهل إلى أن تحسين محركات البحث (SEO) الرائع “يلهم حدوث تحول في عقلية المنظمة”.

“إنها تنطوي على النظر في كل جانب بشكل كلي… وجود إشراف كامل على كل جانب مترابط من المحتوى، والروابط الخلفية، وتحسين محركات البحث الفنية، والأداء، ويتطلب قياس النتائج وتحليلها لتكييف الإستراتيجية وفقًا لذلك”، يقول عثمان.

يضيف هوبن أن “تحسين محركات البحث الرائعة يخرج عن التفاصيل الفنية الجوهرية، في محاولة لفهم الأعمال التجارية ككل بشكل أساسي من الأعلى إلى الأسفل واستراتيجيتها التسويقية الشاملة. إنه الدافع لفهم كيف يمكن أن يتناسب تحسين محرك البحث مع الصورة الكبيرة للعلامة التجارية، وكيف يمكن أن يعمل أيضًا مع القنوات الأخرى.

تشير ليلي راي، مديرة تحسين محركات البحث ورئيسة الأبحاث العضوية في Amsive Digital، أيضًا إلى أن “تحسين محركات البحث الرائعة تتضمن تحديد وفهم جميع الفرص المتاحة لتحسين الموقع والقدرة على تحديد أولويات تلك المهام بشكل استراتيجي، بالإضافة إلى المساعدة في تنفيذها وتنفيذها.”

يتم توضيح تحسين محركات البحث الرائعة من خلال “… أولئك الذين يبالغون في تقديم الحملة ويثبتون مستقبلها أيضًا للتأكد من أن العمل الذي يتم إنجازه يصمد أمام اختبار الزمن. وهذا يعني أن الإستراتيجية والجهود يجب أن توفر دائمًا فائدة إيجابية الآن وفي المستقبل، كما يقول ديفيد هاري، مستشار تحسين محركات البحث الرئيسي في Verve Developments.

ويضيف فاندرنيك أنه “يقوم أيضًا بتحصين الموقع في المستقبل لأنه لا يعتمد على النفوذ التكتيكي فقط، بل على تحديد الأولويات الإستراتيجية لتجربة المستخدم من خلال عدسة البحث”.

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4. البقاء على اطلاع فيما يتعلق بإعداد التقارير واستخدام الأدوات

يعرف خبراء تحسين محركات البحث (SEO) قيمة معرفة الأدوات واستخدامها لتحليل البيانات. وهم يعرفون أيضًا مدى أهمية التواصل والإبلاغ عما يهم.

يشارك راي أن “تحسين محركات البحث الجيد يتضمن استخدام أدوات تحسين محركات البحث المتاحة على نطاق واسع لعرض الفرص والرؤى دون تحديد أولويات كبيرة أو نصائح محددة حول ما يجب تحسينه وكيف.”

ويضيف جيمي إنديجو، المستشار الفني لتحسين محركات البحث في Not a Robot، أن “تحسين محركات البحث الجيد هو معرفة كيفية قراءة التقارير واستخدام أدوات التشخيص”.

ما الذي يميز SEO الجيد عن SEO الرائع؟

يستمر Indigo في مشاركة أن “تحسين محركات البحث الرائعة هو معرفة التقارير التي يجب قراءتها، وكيف تربط الموضوعات الأساسية بين التغييرات الملحوظة، والأدوات التي يجب استخدامها. الفرق هو أن مُحسنات محركات البحث الرائعة يمكنها تفسير المخرجات التي يمكن ملاحظتها من حيث صلتها بالتغيرات في الأنظمة الداخلية (غير القابلة للملاحظة عادةً).

بروك موراي، أحد مؤسسي seoplus+، يشير إلى أن الفرق بين تحسين محركات البحث الجيد وتحسين محركات البحث الرائع يتلخص في هذه العبارة: “التأثير: تأكد من تحريك الأمور لصالح عملائك وهذا ما يفصل الأفضل عن الباقي”.

جريج جاربوويضيف، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة SEO-PR، أن “الفرق بين تحسين محركات البحث الجيد وتحسين محركات البحث الرائع هو كيفية قياس النجاح”.

5. وضع المستخدم أولاً

هناك نقطة أخرى رائعة يؤكد عليها هؤلاء الخبراء وهي أن تحسين محركات البحث الجيدة مقابل تحسين محركات البحث الرائعة يعني فهم ما يهم أكثر وجعله أولويتك بشكل عام – وهذا هو المستخدم.

يقول جونز أن “تحسين محركات البحث الجيد هو تحسين محركات البحث الذي يناسب Google. يعمل تحسين محركات البحث الرائع على Google والمستخدمين؛ فهو يفهم ما يحاول المستخدمون تحقيقه ثم يبني شيئًا يساعدهم على تحقيقه، باستخدام أفضل الممارسات الجيدة لتحسين محركات البحث.

يشير توم ماكلوغلين، مدير شركة SEO Travel، أيضًا إلى أن تحسين محركات البحث الجيد يعني التفكير في البشر. “ابدأ بالبيانات، واجمع كل ما تستطيع من معلومات وقم بإجراء بحث شامل، ولكن بعد ذلك عد إلى التفكير في الأشخاص الحقيقيين. إن تحسين محركات البحث (SEO) هو مجرد شكل آخر من أشكال التسويق، لذلك إذا كنت تضع هذا المنظور دائمًا في الاعتبار، فيمكنك رفع جودة عمل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك إلى المستوى التالي.

ما الذي يجعله SEO رائعًا؟

بالنسبة لآدم رايمر، رئيس شركة Adam Riemer للتسويق، “إن تحسين محركات البحث الرائعة يدور حول توفير تجربة مستخدم مذهلة، وفهم جمهورك، وتلبية احتياجاتهم.”

يقول عثمان: “إن تحسين محركات البحث الرائعة يأخذ في الاعتبار دائمًا المستخدم النهائي البشري بدلاً من روبوتات محركات البحث (إيجاد طريقة لسد الفجوة).”

تضيف إيفا أيضًا أن “محترف تحسين محركات البحث الرائع يدمج قصة العلامة التجارية واحتياجات وتطلعات الجمهور وتفضيلات Google. إنهم لا يقودون حركة المرور العضوية فحسب، بل يجذبون الطلب وقواعد الجودة الشاملة (MQLs) والإيرادات. إنهم يتعاونون مع وظائف أخرى (التسويق والمبيعات بشكل أساسي) لتحويل رؤية الشركة إلى واقع ملموس.

6. التعلم والتدريب وتقييم فريقك

يستطيع محترفو تحسين محركات البحث (SEO) الجيدون تحديد نقاط القوة لديهم والعمل بالتعاون مع الآخرين لتحقيق الأهداف.

يتطرق هوبكنز إلى كيفية العمل لتحقيق هدف مشترك والعمل كفريق مما يؤدي إلى تحسين محركات البحث بشكل جيد. وقالت: “من خلال بناء الحلول مع وضع المهمة طويلة المدى في الاعتبار، بالإضافة إلى فرص التعاون مع الإدارات الأخرى، سيتم حل المشكلات قصيرة المدى في هذه العملية”.

ما يميز الجيد عن العظيم

من ناحية أخرى، يحدث تحسين محركات البحث الرائع عندما يتعاون الخبراء الذين يتفوقون في مجالات تخصصهم لتحقيق هدف مشترك.

يقول بوليت إن تحسين محركات البحث الرائعة يدعم الجهود التسويقية الأخرى “للمساهمة في نجاح الأعمال التجارية وكيف يحتاج تحسين محركات البحث إلى العمل جنبًا إلى جنب مع هذه الفرق للتأكد من أن العمل ككل يستفيد، وليس القناة فقط.”

يتطرق جيسون هينيسي، مالك شركة Jason Hennessey Consulting، إلى جانب آخر من تحسين محركات البحث الرائعة.

ويقول: “إن الفرق بين تحسين محركات البحث الجيد وتحسين محركات البحث الرائع يعود إلى التعليم”. “خذ الوقت الكافي لتثقيف العميل وإبلاغه عن سبب قيامه بإجراء التغييرات المقترحة لمساعدة العميل على تقدير وتقدير عمل تحسين محركات البحث الذي يتم إنجازه.”

كما أشار جيف فيرجسون، الشريك في Amplitude Digital، إلى نقطة رائعة مفادها أن “تحسين محركات البحث الرائعة يضع (التسويق، وتصميم مواقع الويب، والعلاقات العامة) مرة أخرى في أيدي الخبراء، مسلحين بمعرفة أن هذه الأدوار تلعب الآن دورًا أساسيًا في العصر الحديث. استراتيجية تسويقية لعالم تعد فيه محركات البحث نقطة اتصال مهمة في رحلة المستهلك.”

يشارك بروك موراي فكرة رائعة للوجبات الجاهزة:

“يمكن تلخيص تحسين محركات البحث الجيدة وتحسين محركات البحث الرائع في:

تمرين: دائما تتحسن مع التعليم المستمر. لا ترتاح على أمجادك.

دائما تتحسن مع التعليم المستمر. لا ترتاح على أمجادك. الشفافية: كن دائمًا شفافًا بنسبة 100٪ مع فريقك وعملائك في جميع الأنشطة.

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الماخذ الرئيسية

من وجهات النظر المشتركة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، من الواضح أن معرفة أفضل الممارسات والتكتيكات والاستراتيجيات المستخدمة في تحسين محركات البحث (SEO) وتحديثها أمر ضروري.

هناك أيضًا حاجة للبقاء على اطلاع دائم بأدوات تحسين محركات البحث واستخدامها بشكل جيد.

سيساعد ذلك في تحليل نتائج البيانات والإبلاغ عنها إلى الفرق والأدوار الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى صناع القرار وتقييم كل من المكاسب ومجالات التحدي التي يجب التركيز عليها.

يحتاج محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى صقل مهاراتهم في حل المشكلات وأن يكونوا قادرين على التعامل مع اللكمات.

يجب أن يكونوا مستعدين لمعالجة المشكلات التي تحتاج إلى اهتمام فوري ومنتظم، بالإضافة إلى توقع المشكلات والتحديات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل، بغض النظر عن تغييرات الخوارزمية والتحديثات التي قد تأتي.

يساعد هذا التمرين – تعلم ما يفكر فيه المحترفون حول الفرق بين تحسين محركات البحث الجيد وتحسين محركات البحث الرائع – في تقديم فهم أفضل لتحسين محركات البحث والغرض منه – سواء من منظور الأعمال، ولكن الأهم من ذلك، بالنسبة للمستخدمين الذين يستفيدون من النتائج النهائية لجميع الجهود. من خبراء وفرق تحسين محركات البحث.

نأمل، من خلال النظر إلى تحسين محركات البحث (SEO) من هذا المنظور، أن تجد الوضوح في عالم تحسين محركات البحث (SEO) الغامض أحيانًا، وأن يكون لديك تقدير أكبر للمهنة، وتطور فهمًا أفضل للمفاهيم والمهام – الأجزاء، إذا صح التعبير – التي تشكل الكل.

اسمحوا لي أن أشارككم كلمة “شكرًا لكم” الرائعة والكبيرة. تحية لجميع الخبراء المذهلين الذين خصصوا وقتًا لمشاركة أفكارهم!

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صورة مميزة: Shutterstock/PenPics Studio