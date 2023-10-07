Rewrite this title: تحسين محركات البحث السلبية: هل يعمل حقًا؟

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث السلبية: هل يعمل حقًا؟

تمامًا مثل العالم الطبيعي، يوجد الخير والشر في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا.

يستخدم الأشخاص الطيبون، المعروفون أيضًا باسم مُحسنات محركات البحث الأخلاقية، تكتيكات القبعة البيضاء لزيادة مصداقية موقع الويب وجعله يحتل المرتبة الأولى في محركات البحث للعبارات الرئيسية المطلوبة. من ناحية أخرى، فإن الأشرار، أو مُحسنات محركات البحث (SEO) غير الأخلاقية/السلبية، يجربون العملية العكسية. فبدلاً من السعي إلى الحصول على مرتبة عالية في محركات البحث، فإنهم يلتهمون معظم وقتهم في بناء روابط رخيصة ومنخفضة المستوى حتى يخفض موقع المنافس تصنيفه.

يبدو الـ SEO السلبي خطيرًا، ولكن السؤال الذي يستحق المليون دولار هو: هل يعمل الـ SEO السلبي؟ تلقت SEOmoz مؤخرًا تحذيرًا من رابط غير طبيعي من Google، ولكن وفقًا لها، لم تتأثر حركة المرور الخاصة بها ولا تصنيفاتها. وبالتالي فإن الإجابة على هذا السؤال كانت ضبابية، ولا أحد متأكد منها، ولا حتى أنا!

لذا، نظرًا لأنه لم يكن لدي أي إجابة واضحة محددة لذلك، فكرت في التحدث إلى متخصصين عظماء آخرين ومعرفة رأيهم في تحسين محركات البحث السلبية.

بيتر عطية (@بيتر عطية)

فيما يتعلق بتحسين محركات البحث السلبية، لم أقم بأي تجربة مباشرة، لذلك لست متأكدًا من مقدار المساعدة التي يمكنني تقديمها. الحالة الوحيدة التي سمعت عنها هي التأثير على التصنيف من خلال عدد قليل من المناصب، وليس من خلال الحركات الرئيسية.

في رأيي، إذا كان لديك موقع موثوق بروابط طبيعية، فلا داعي للقلق حقًا. وبطبيعة الحال، فإن تنظيف الروابط السيئة لن يضر بالتأكيد.

جولي جويس (@جولي جويس)

مما رأيته شخصيًا، لا يتم عادةً إجراء تحسين محركات البحث السلبي على هذا النطاق (أو باستخدام الروابط الموجودة على المواقع ذات السلطة) بحيث يمكن أن يؤثر على التصنيفات. ومع ذلك، فقد رأيت أشخاصًا في المنتديات يتحدثون عن أن هذا هو ما يعتقدون أنه مصدر انخفاض التصنيف/حركة المرور. منطقيًا، إذا كانت الروابط الجيدة يمكن أن تساعدك، فيجب أن تكون الروابط السيئة قادرة على إيذائك، ولكن مع التصريحات والتحذيرات الأخيرة التي أصدرتها Google، لا أعرف حقًا ما الذي يجب أن أفكر فيه الآن.

بالنظر إلى مدى صعوبة بناء روابط جيدة على مواقع جيدة، لا أستطيع أن أتخيل أن إجراء حملة تحسين محركات البحث السلبية سيكون أمرًا سهلاً لأي شخص. لماذا تضيع الوقت؟ إذا كنت قادرًا على إنشاء روابط بسرعة لمحاولة الإضرار بموقع آخر، فلا يمكنك وضع تلك الروابط على مواقع ذات قيمة، نظرًا لأن الروابط الموجودة على المواقع الجيدة لا تظهر في لمح البصر؛ أنها تحدث مع العمل الشاق الجاد.

إذا كان أحد المواقع ضحية لحملة روابط سلبية وبدأ التصنيف أو عدد الزيارات في الانخفاض، فسأتأكد من أن هذه الروابط السيئة هي بالفعل السبب وراء ذلك، لأنه ربما يكون هناك شيء آخر… الروابط ليست هي المشكلة دائمًا. إذا حددت أن هذه الروابط هي المشكلة، فسأحصل على قائمة بها باستخدام أي أداة تريدها للحصول على الروابط الخلفية الخاصة بك. إذا لم تكن قد ارتكبت أي خطأ وكان ملفك الشخصي نظيفًا، فستحتاج إلى تلك القائمة عند إرسال طلب إعادة النظر إلى Google إذا كان الأمر يتعلق بذلك.

سألقي نظرة بالتأكيد على الروابط أيضًا، ولن أتحقق فقط من أنها روابط سيئة بناءً على المقاييس التي تراها في الأداة التي تستخدمها. إذا كنت قد فعلت بعض الأشياء المشبوهة بنفسك، فيجب عليك تنظيف الفوضى التي أحدثتها قبل التحدث إلى Google.

نأسف للإزعاج كثيرًا، ولكن فيما يتعلق بما إذا كان يجب عليك تنظيف الروابط السلبية، أود أن أقول إنه قد لا يستحق وقتك إذا تم تجاهل هذه الروابط، ولكن إذا استمر موقعك في الانخفاض في الأداء عبر الإنترنت، فقد تضطر إلى القيام بذلك جربها.

أليسيو ماديسكي (@ماديل)

SEO السلبي موجود. لا شك في هذا، لكنني أفكر أكثر من منظور المستخدم: إذا رأيت بعض الروابط السيئة في منتدى النبيذ المفضل لدي تشير إلى متجر إلكتروني يبيع الأحذية (لإجراء ما يسمى بـ SEO السلبي)، سأكون غاضبًا من إسقاط روابط التجارة الإلكترونية دون أي معنى.

من الواضح أن هذا موجود، ولكن بدلاً من إنفاق المال والوقت لإزالة جميع الروابط السيئة، لماذا لا نركز على خلق وعي أقوى بالعلامة التجارية أو القيام بشيء رائع للمستخدم؟ يعني إذا كان المستخدم يثق بك فلا يوجد رابط سيء يمكن أن يبعد المستخدم عن موقعك لأنه يثق بك. الشيء السيئ هو أن جميع الأشخاص الذين بذلوا الكثير من الجهود لإزالة جميع الروابط السيئة الخاصة بي هم مذنبون إلى حد ما لأنهم يعرفون أنهم لا يقومون بعمل جيد مع عملائهم أو مع مواقعهم.

يعد تحسين محركات البحث السلبي أمرًا غبيًا يجب القيام به، مما يلقي بظلاله المظلمة على صناعة تحسين محركات البحث بأكملها، حتى الأكثر نقاءً وصوابًا، لكن لا تقضي وقتًا في ذلك. أنشئ شيئًا رائعًا وقابلاً للتنفيذ ومفيدًا للمستخدمين، ويمكنك إيقاف عملية تحسين محركات البحث السلبية.

جيسون أسيد (@jasonacidre)

من خلال تجربتي، رأيت أن هذا الأمر نجح مع بعض عملائنا السابقين (حتى عندما كنت لا أزال مستشارًا مستقلاً). كان هناك أيضًا بعض الذين تعرضوا للهجوم وتم الإعلان عنهم، وهو ما يعني حقًا أن تحسين محركات البحث السلبية يمثل قوة يحسب لها حساب.

هناك الكثير من الحلول ل تحسين محركات البحث السلبية (لقد كتبت منشورًا حول ذلك)، ومن المؤكد أن تنظيف الروابط غير المرغوب فيها من الملف الشخصي هو أحد تلك الروابط. ومع ذلك، فإن الأفضل ما زال يبذل جهدًا لتجسيد الموقع كعلامة تجارية قوية من خلال حملاته التسويقية الأساسية، بحيث لا تتمكن هذه الروابط غير المرغوب فيها من الإضرار بالموقع من حيث تصنيفات البحث وحتى كعلامة تجارية على الموقع. ويب.

جون كوبر (@PointBlankSEO)

طالما أنه يمكن معاقبة موقع ما في جوجل، فنعم، يمكن أن ينجح تحسين محركات البحث السلبي. لا أعرف إلى أي حد يمكن أن يصل الهجوم السلبي لتحسين محركات البحث (SEO)، لذلك لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال بصدق. بالنسبة لأسئلة مثل هذه، فهي في الغالب مجرد تكهنات.

سأجعل إزالة الارتباط خيارًا فقط إذا كان موقع العميل صغيرًا بدرجة كافية. على سبيل المثال، إذا كانت لدي علامة تجارية راسخة نسبيًا مع القليل من الأخطاء في الماضي مع ملف تعريف ارتباط قوي، ثم أعرف أنني لن أزعج نفسي بإزالة تلك الروابط. من ناحية أخرى، إذا كان موقعًا تجاريًا صغيرًا يحتوي على عدد قليل من الروابط التي تشير إليه مسبقًا، وإذا كانت الروابط السيئة تشكل جزءًا كبيرًا من ملف تعريف الارتباط، فنعم، ستكون إزالة الارتباط خيارًا بالتأكيد. ويتعلق الأمر كله بالثقة والسلطة التي اكتسبها موقعك قبل الهجوم.

خلاصة القول: لا أحد يعرف بالضبط مدى خطورة تحسين محركات البحث السلبية، ولكن من تجربتي الشخصية والأفكار من المكتب الاحترافي، من الواضح أن تحسين محركات البحث السلبية موجود بالفعل ويمكن أن يضر موقع الويب الخاص بك إلى حد ما. ومع ذلك، هناك طرق لتقليل تأثير تحسين محركات البحث السلبي، وإحدى الطرق العديدة هي إنشاء محتوى مذهل والحصول على رابط من أكثر المصادر الموثوقة على الويب.

هل لديك رأي حول الـ SEO السلبي وهل ينجح فعلاً؟ يرجى مشاركة تجربتك في قسم التعليقات.

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