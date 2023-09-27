Rewrite this title: تحسين محركات البحث القابلة للتطوير: نصائح وإرشادات من 20 خبيرًا في المؤسسات

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث القابلة للتطوير: نصائح وإرشادات من 20 خبيرًا في المؤسسات

يواجه تحسين محركات البحث (SEO) على مستوى المؤسسة تحديات فريدة لا تواجهها المواقع الصغيرة عادةً.

لمعرفة هذه الأمور، سألت متخصصي تحسين محركات البحث للمؤسسات والوكالات التي لديها عملاء تحسين محركات البحث للمؤسسات عن أكبر التحديات التي يواجهونها، وكيف يعتقدون أن تحسين محركات البحث للمؤسسات يختلف عن تحسين محركات البحث للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكما هو متوقع، أتلقى مجموعة متنوعة من الردود، ولكن الأكثر شيوعًا على الإطلاق يتعلق بتحدي الحجم.

ما هو المقياس في SEO؟

عندما نتحدث عن النطاق بالإشارة إلى تحسين محركات البحث، فإننا نعني القدرة على تقييم المهام والحملات الحيوية لتحسين محركات البحث وتحديد أولوياتها وتنفيذها على المستوى الضخم اللازم للمواقع (أو شبكات المواقع) التي تحتوي على عدد هائل من الصفحات.

على مستوى المؤسسة، يعد اكتشاف وتنفيذ كفاءات الحجم أمرًا ضروريًا، على الصعيدين الفني والاجتماعي (ضرورة التفاعل والتعاون مع الآخرين في مؤسستك).

مثل @SEOGoddess ضعه:

“…حجم كل شيء يغير كل شيء. المزيد من الصفحات، المزيد من البيانات، المزيد من الأشخاص للعمل معهم، المزيد من المال [available and at stake]”.

ميلاني فونج يضيف:

“إن تحسين محركات البحث داخل الشركة يشبه مسار إدارة المنتج أكثر من مسار التسويق. الأمر كله يتعلق بالتحسين على نطاق واسع وتوضيح أسباب استحقاق طلباتك للأولوية، وليس اتخاذ قرارات لمرة واحدة. فكر في تحويل حاملة طائرات إلى قارب سريع.

ولكن قبل أن ننتقل إلى التحديات العديدة الكامنة في تحسين محركات البحث (SEO) على مستوى المؤسسة، دعونا نلقي نظرة سريعة على إيجابياتها ومزاياها.

الجوانب الإيجابية لتحسين محركات البحث للمؤسسات

على الرغم من أن الكثير من الأشياء المتعلقة بتحسين محركات البحث على نطاق واسع قد تكون أكثر صعوبة، إلا أن هناك بعض المزايا والامتيازات المميزة للعمل على هذا المستوى.

ايلا إليسي يقول:

“لا أستطيع أن أشرح متعة وجود فريق من المطورين الأمامي والخلفي بالإضافة إلى كتاب المحتوى لتحقيق جميع اتجاهات تحسين محركات البحث! بالإضافة إلى القدرة على مناقشة القضايا الكبيرة مع فريق دولي من مُحسنات محركات البحث الذين يعملون في نفس المجموعة.

لو هولي ميلر أندرسون كان علينا أن نذكر إحدى مزايا تحسين محركات البحث للمؤسسات، فقد حان الوقت. تقول:

“لا تملك الشركات الصغيرة الكثير من الوقت لتنمو بالاعتماد على تحسين محركات البحث كقناة قبل نفاد الموارد والأموال وما إلى ذلك. تتمتع مواقع المؤسسات بمعدل حرق أطول لأنه تتم معايرة الدخل عبر العديد من المصادر والفرق الداخلية.

ومن ناحية أخرى، فإن “الكلمة الوحيدة” الإيجابية التي ذكرها جاك يوريك هي “الموارد”.

موارد.

تعد إمكانية الحصول على موارد كبيرة وذات معنى ومؤثرة أكبر بكثير بالنسبة لأي مؤسسة، سواء كانت أدوات أو عدد موظفين أو مهارات وما إلى ذلك. ومع التوسع، هناك فرصة كبيرة.

هذا هو الفرق الرئيسي الذي أراه.

– جاك يوريك (@moarinternets) 30 مارس 2021

جي بي شيرمان يتمتع:

“تملك المشاريع، والقدرة على التأثير ورؤية نتائج الجهود طويلة المدى، وأخيرًا، القدرة على إجراء تجارب مثيرة للاهتمام.”

@laminky كما أشاد بالقدرة على إجراء اختبارات كبيرة، مضيفًا:

“أتمكن من رؤية النتائج بشكل أسرع بكثير استنادًا إلى العدد الهائل من الصفحات التي يتعين عليك اختبارها وعدد الزيارات التي تحصل عليها.”

أكبر مشكلة في التوسع: السياسة الداخلية والقبول

من المحتمل أن يكون من الواضح أن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يتعاملون مع المواقع الأكبر حجمًا سيواجهون بعض التحديات التقنية الفريدة، ولكن إلى حد بعيد مشكلة الحجم الأكثر ذكرًا والتي طرحها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) في المؤسسات الذين تحدثت معهم تتضمن عقبات تنظيمية.

وفق @langlishe:

“إنك تنتقل من كونك الخبير (الشركات الصغيرة) إلى كونك عنصرًا آخر يريد إجراء حالة أعماله[ed] (مستوى المؤسسة). عليك أن تكافح كثيرًا من أجل تغييرات صغيرة وأن يكون لديك المزيد من البيانات والأدلة.

توفير كوهان المستشارون يأخذون وجهة نظر أكبر:

“يعرف الموظف الداخلي الجيد أين يناسب تحسين محركات البحث (SEO) في العمل ومتى يضع احتياجات العمل قبل احتياجات تحسين محركات البحث (SEO). يجب أن تعرف أيضًا كيفية توضيح التأثير الذي سيحدث إذا تأخرت مهمة تحسين محركات البحث.

غابي جيهارت يوافق ويضيف:

“يجب أن تتوافق خطة تحسين محركات البحث (SEO) مع أهداف الفرق التنفيذية. وهذا يشمل السياسة والتدريس والتعاون.

بقدر ما قد يرغب خبراء تحسين محركات البحث (SEO) في المؤسسات في أن يتم تقديرهم لخبرتهم الفنية، غالبًا ما يتم إنفاق الكثير من وقتهم في محاولة منع أصحاب المصلحة الآخرين من تدمير عملهم.

كما شارك فيل ويد:

يتعلق الأمر غالبًا بإيقاف الشركة عن ارتكاب خطأ ما، بدلاً من خطتك القائمة على التدقيق والتي تم إعدادها بخبرة.

أثناء انشغالك بهذا الأمر، يقوم آخر تحديث لفريق التطوير بتعديل كل عنوان URL ويقوم فريق العلامة التجارية بتغيير “عروض الجمعة السوداء” إلى “عروض الجمعة السوداء”.

– فيل ويد (@iamphilwade) 30 مارس 2021

ستيف بلونكيت وأثار آخرون التأخير المستمر أثناء انتظار الموافقات، سواء من القيادة أو تكنولوجيا المعلومات أو الأمن أو التطوير أو المحتوى أو الفرق الإبداعية. وأضاف آخرون ضرورة انتظار الآخرين لتنفيذ استراتيجياتك أو تغييراتك بمجرد الموافقة عليها.

ناتالي موت أثارت ما أسمته “المستويات المفرطة من التدقيق” بشأن توصياتها، بدلاً من “تحسين محركات البحث على المواقع الأصغر حجمًا، [where] بشكل عام، ستقدم توصية وسيقوم العميل/المطور بتنفيذها.

سارة جروب وشدد على ضرورة الاستثمار في توفير التعليم لأصحاب المصلحة الآخرين. يتضمن ذلك تبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بتحسين محركات البحث بالإضافة إلى ما يجب تحديد أولوياته. على سبيل المثال، عندما بدأت منصبها الجديد، كان أول شيء كان عليها فعله هو إبعاد التركيز عن ترتيب Alexa.

فضل العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) للمواقع الكبيرة رؤية هذه التحديات على أنها فرص وليست عوائق.

كما قال جيمس سكروجي:

يصبح تحسين محركات البحث (SEO) بمثابة الغراء بين جميع القنوات. توقع ما ستفعله إدارة / منطقة أخرى بعد ذلك لضمان اعتبار تحسين محركات البحث (SEO) دائمًا الأول والأخير في كل مناقشة تتعلق بتغيير الويب. ترسيخ نفسك في كل اجتماع قد يكون له دور في تحسين محركات البحث

– جيمس سكروجي (@seoscroggie) 30 مارس 2021

SEO: قم بقياس نفسك

من بين مئات الردود التي تلقيتها على طلباتي لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات لمشاركة أكبر تحدياتهم، أعتقد أن هذا هو المفضل لدي.

أنت بحاجة إلى توسيع نطاق نفسك، لأنك على الأرجح تنتمي إلى فريق صغير أو أنك المسؤول الوحيد عن تحسين محركات البحث (SEO) في المبنى. لتوسيع نطاق نفسك، ابدأ بمقابلة أكبر عدد ممكن من الأشخاص عبر جميع الفرق الوظيفية وابحث عن طريقة لحل/إبلاغ إحدى مشكلاتهم باستخدام بيانات تحسين محركات البحث. اشطف و كرر.

– جي جيمس باترسون (@JJPattersonSEO) 30 مارس 2021

نحن نعلم من خلال العديد من عملاء شركتي على مستوى المؤسسات أنه في معظم الحالات، بغض النظر عن حجم العمل أو الموقع، غالبًا ما يكون فريق تحسين محركات البحث (SEO) صغيرًا نسبيًا؛ وفي أغلب الأحيان، أكثر مما تعتقد، شخص واحد فقط.

لذا فإن تعلم كيفية توسيع نطاق نفسك – وقتك، وتوافرك، وقدراتك، وعلاقاتك – ربما يكون المهارة الأكثر أهمية في تحسين محركات البحث للمؤسسة.

تعجبني استراتيجية باترسون في أن يصبح شخصًا يحل المشكلات في الفرق التي ستحتاج إلى العمل معها. عندما تحل مشكلة شخص ما، فمن المرجح أن يكون حريصًا على مساعدتك عندما تحتاج إليها.

يقال ذلك ، إذا كنت يستطيع من المؤكد أنك يجب أن تقوم ببناء فريق متخصص في تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن نظرًا لمشاكل الحجم التي تواجهها على مستوى المؤسسة، يجب أن يكون فريقًا من المتخصصين ذوي المهارات العالية.

مثل مارتن ماكغاري ضعه:

“لا يمكنك الاعتماد على المتخصصين في جميع مجالات تحسين محركات البحث. ستحتاج إلى خبير في تحسين محركات البحث التقنية، وخبير إستراتيجي مخصص للمحتوى، ومحلل على الصفحة، وفريق اكتساب الروابط، ومحلل تحويل، وربما أكثر من ذلك.

يايروس ميتشل وأضاف أن فهم العملية يعد أيضًا مهارة شخصية أساسية، لا سيما القدرة على التنقل بين العمليات الداخلية وسير العمل.

تكنولوجيا التوسع: العمل الفعلي لتحسين محركات البحث

من المثير للاهتمام أن الكثير من الردود لم يكن لها علاقة تذكر أو لا علاقة لها على الإطلاق بما يعتقده معظمنا على أنه الحدث الرئيسي الفعلي. عمل تحسين محركات البحث للمؤسسة: صيانة وإصلاح وتحسين الجوانب الفنية لموقع شركتك.

من الواضح أن معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على هذا المستوى يدركون أنهم لن يتمكنوا أبدًا من القيام بهذا العمل إذا لم يقوموا أولاً بإزالة العقبات وتلبية الاحتياجات الأخرى المذكورة أعلاه.

لكن هذا لا يعني أنهم غير مدركين للتحديات التقنية الفريدة التي تواجه تحسين محركات البحث على نطاق واسع…

تيسا بوناتشي ناديك يلخص ذلك جيدا:

“إن تحسين محركات البحث للمؤسسات ليس دائمًا بهذه البساطة مثل “أفضل الممارسات”. في بعض الأحيان، بسبب الطريقة التي تحقق بها الشركة الدخل أو تعمل، تكون أفضل الممارسات مستحيلة بكل بساطة. إن التفكير غير التقليدي وقدرات حل المشكلات يصبح أمرًا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج.

لشيء واحد، يقول ريان جونز:

“يتعامل مُحسّنات محرّكات البحث على مستوى المؤسسة مع الكثير من المشكلات الفنية المعقدة التي لا توجد للشركات الصغيرة. يعد إنشاء الروابط الخارجية أقل أهمية، لكن أخطاء الزحف الداخلي أكثر أهمية بكثير.

بن باركر يوافق ويضيف:

“في مواقع المؤسسات، غالبًا ما تكون الأساسيات هي التي تحقق القيمة الأكبر ولكنها الأصعب في التنفيذ.”

وهذا يعني أن القدرة على تحديد أولويات ما يتم إصلاحه أولاً أمر بالغ الأهمية. مالتي لاندفير ينصح:

“إذا لم يؤثر ذلك على 100000 عنوان URL على الأقل، فلا تضيع الوقت في التحقق من الأمر.”

أضف إلى ذلك التعقيدات التي أحدثتها طبيعة “الصندوق الأسود” لمحركات البحث:

القتال من أجل الأولوية مع البيانات الأكثر فقرا بشكل كبير. الجميع يقاتلون من أجل الموارد ولكن SEO يقاتلون في الظلام. من عدم توفيرها إلى إسناد اللمس المتعدد، نحن في وضع غير مؤاتٍ دائمًا للحصول على الموارد.

– روس جونز (@ rjonesx) 31 مارس 2021

مقياس هذا الجبل

لقد جعلتني الدردشة مع جميع محترفي تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات خلال الأسبوع الماضي فخوراً بكوني جزءًا من الصناعة التي تدعمهم.

إنهم يواجهون تحديات هائلة، تكاد تكون خارقة للطبيعة من حيث تعقيدها وحجمها.

لكن باستخدام مفهوم الحجم، يتعلمون كيفية الاستفادة مما لديهم وتحقيق المستحيل.

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