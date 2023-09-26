Rewrite this title: تحسين محركات البحث المحلية للمبتدئين: البدء

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث المحلية للمبتدئين: البدء

أحد الأسئلة الأولى التي تطرحها الكثير من الشركات حول تحسين محركات البحث المحلية هو: هل أحتاج إليها حقًا؟

وأنا أفهم ذلك. أنت مشغول، فوقتك وميزانيتك وطاقتك موارد ثمينة.

هل حقا بحاجة إلى شيء آخر لمواكبة؟

إذا كنت ترغب في جذب حركة المرور داخل المتجر، أو الطلبات عبر الإنترنت أو الهاتف، أو حجز المواعيد، أو زيارات العيادات، أو أي أعمال أخرى من المستهلكين المحليين، فالإجابة هي نعم قاطعة!

من يستفيد من تحسين محركات البحث المحلية ولماذا؟

يمكن لجميع أنواع الشركات التي تتفاعل مع العملاء وتخدمهم في منطقة معينة الاستفادة من تحسين محركات البحث المحلية.

ويشمل ذلك متاجر البيع بالتجزئة وشركات الخدمات والمطاعم والفنادق والمستشفيات والبنوك وشركات البناء وغيرها.

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك.

المحامون وشركات المحاماة

إحدى أكبر فوائد تحسين محركات البحث المحلية لهؤلاء العملاء هي أن Google تعرض زر اتصال مباشرةً في نتائج البحث المحلية على الهواتف المحمولة.

لذلك عندما يقوم العميل المحتمل بسحب هاتفه ويقوم بالبحث عنه [(type of) attorney]، فسوف يرون النتائج المستهدفة لموقعهم المحدد.

عند القيام بذلك بشكل صحيح، سيدفع تحسين محركات البحث المحلي المحامي إلى أعلى نتائج البحث لذلك الموقع، وستكون العبارة السائدة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء هي زر “اتصل بنا”.

السبب وراء هذه الفائدة الكبيرة هو أن أي شخص تعرض لحادث أو لديه مشكلة أخرى سيكون على الهاتف محاولًا العثور على محامين يقدمون استشارات مجانية.

يوفر هذا الطريق طريقة للوصول إلى هؤلاء المستهلكين بالضبط عندما يحتاجون إلى محامٍ.

الأطباء والممارسات الطبية

عندما يبحث شخص ما عن أخصائي طبي، فإنه غالبًا ما يبحث عن [doctor nearby] أو أ [doctor near me].

معظم الناس لا يريدون الخروج من طريقهم أو السفر عدة ساعات لزيارة الطبيب. إنهم يريدون طبيبًا قريبًا يمكنه رؤيتهم بانتظام.

إذا قمت بالرجوع إلى لقطة الشاشة أدناه، باستخدام البحث [doctors near me]، هناك العديد من الفوائد لنتيجة الحزمة المحلية الكبيرة هذه.

توفر هذه النتيجة المحلية اسم الطبيب مقدمًا، بالإضافة إلى “رابط الاتجاهات” الفوري الذي يعرض تطبيق الخريطة على هاتف المستخدم.

عندما يتعلق الأمر بالأطباء، يشعر الأشخاص براحة أكبر عند الاتصال لتحديد موعد، وهم على الأرجح يبحثون عن طريقة سهلة للبحث عن الاتجاهات إلى عيادات الطبيب.

السباكين

عندما يواجه شخص ما حالة طارئة تتعلق بالسباكة، هل يذهب مباشرة إلى المتجر؟

لا، عادةً ما يذهبون إلى Google للبحث عنه [plumber near me].

توفر نتائج بحث Google طريقة سهلة لأي شخص للاتصال بالسباك مباشرة، وقراءة المراجعات، والوصول إلى السباكين المحليين على الفور إذا كانت لديهم مثل هذه الحالة الطارئة.

من الذي لن يستفيد من تحسين محركات البحث المحلية؟

في حين أننا نود أن نرى الجميع يستفيدون من تحسين محركات البحث المحلية ويبيعون هذه الخدمات لمزيد من العملاء كمحترفين في تحسين محركات البحث، فإن الحقيقة هي أن بعض الشركات لا تتناسب جيدًا مع جهود تحسين محركات البحث المحلية.

من المحتمل ألا تكون الشركات مثل متاجر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت فقط، والشركات التي لا ترغب في مشاركة معلوماتها المحلية، والبائعين الخاصين عبر الإنترنت الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصية معلوماتهم، مرشحين رائعين لخدمات تحسين محركات البحث المحلية.

لا يزال البحث المحلي بحاجة إلى تحسين محركات البحث العضوية

تظهر تصنيفات البحث المحلي في شكل Map Pack على Google، لكن التصنيف العضوي لموقعك يعد عاملًا مهمًا أيضًا. يساعد هذا Google في فهم مدى بروز موقعك بشكل عام، والذي يعد واحدًا من الفئات الثلاث الرئيسية لإشارات التصنيف المحلية.

لقد اختفت حيل وتكتيكات تحسين محركات البحث (SEO) منذ فترة طويلة، وتطور البحث بشكل كبير.

في الوقت الحاضر، تحكم اللعبة إشارات تجربة المستخدم وEAT والمحتوى عالي الجودة والروابط عالية الجودة وجودة تجربة المستخدم الأعلى بكثير.

لكن لا تخطئ: لا تزال هناك عوامل محسّنة محليًا لتحسين محركات البحث تحتاج إلى القيام بها بشكل صحيح، بما في ذلك:

العثور على الكلمات الرئيسية والموضوعات المناسبة لاستهدافها كجزء من حملتك.

التأكد من أن تحسين محركات البحث الفني الخاص بك هو من الدرجة الأولى.

ضمان أعلى جودة ممكنة للمحتوى.

كسب الروابط لجعل موقع الويب الخاص بك بارزًا بدرجة كافية في نظر Google.

يعد التحقق من معلومات NAP (الاسم والعنوان ورقم الهاتف) وتنفيذها دقيقًا عبر العديد من مواقع الارتباط.

تحسين إشارات التصنيف المحلية.

مع التركيز المحلي، قد تتغير العديد من أساليب تحسين محركات البحث العضوية القياسية الخاصة بك قليلاً مقارنة بالطرق التقليدية المستخدمة في التصنيف.

البحث المحلي يمكن أن يكون بحثًا صوتيًا أيضًا

الآن بعد أن أصبح لدى الأشخاص إمكانية وصول أكبر إلى أجهزة مثل smartphones, Amazon أصبح البحث الصوتي، مثل Echo وGoogle Home، الطريقة المفضلة للكثيرين للعثور على المعلومات المحلية.

من الأسهل بالنسبة لمعظم الناس أن يقولوا “ابحث عن طبيب بالقرب مني” أو “ابحث عن سباك بالقرب مني” بدلاً من الكتابة.

وبالتالي، ليس من المستغرب أن نرى زيادة في الاستعلامات المحلية بناءً على البحث الصوتي للمحادثة.

إذا كانت صناعتك موجهة نحو الخدمة، فجرّب أشكال الكلمات الرئيسية التي تتضمن أسئلة.

أداة بحث الموضوع Semrush, Keyword.io، و الإجابة على الجمهور توفر جميعها طرقًا لرؤية الأسئلة التي يبحث عنها الأشخاص، بالإضافة إلى حجم البحث الخاص بهم.

هذه طريقة ممتازة لاستهداف الكلمات الرئيسية ذات النية المحلية.

إذا كانت صناعتك عبارة عن نشاط تجاري محلي ذي صلة بالخدمات، مثل مطعم أو محامٍ أو محامٍ، فجرّب أشكال الكلمات الرئيسية ذات اللهجة المحادثة والتركيز.

قد تتفاجأ بحجم البحث الذي يمكنك تحقيقه عند إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية بهذه الطريقة.

البحث المحلي هو بحث الجوال

نحن نعلم أن جزءًا كبيرًا من عمليات البحث المحلية تتم على الأجهزة المحلية، وأن سهولة استخدام الهاتف المحمول هي أحد عوامل التصنيف في Google.

ماذا تعني هذه الحقائق ومؤشر الهاتف المحمول أولاً بالنسبة لاستراتيجية تحسين محركات البحث المحلية الخاصة بك؟

قامت Google بعمل تحسين قوائم Map Pack للباحثين عبر الهاتف المحمول. ولكن الأمر متروك لك لإنشاء تجربة سهلة الاستخدام ومريحة على موقع الويب الخاص بك – وللتأكد من فهم Google لذلك من خلال تحسين محركات البحث الفني الجيد.

يشارك روجر مونتي من مجلة محرك البحث نظرة عامة على ما يتضمنه ذلك في “7 طرق يؤثر فيها مؤشر الهاتف المحمول أولاً على تحسين محركات البحث”، وهو جزء من دليل تحسين محركات البحث الفني المتقدم المجاني الصادر عن SEJ.

يحتاج تحسين محركات البحث المحلية إلى استراتيجية مخصصة

لكن هذا لا يعني أن الأمر يحتاج إلى أن يأخذ الكثير من وقتك.

في الفصل التالي، ستجد قائمة مرجعية مكونة من تسع خطوات لتوجيه استراتيجية تحسين محركات البحث المحلية الجديدة أو المحسنة.

بعد ذلك، سنتعمق في الجوانب المختلفة لها وستجد نصائح وأدوات الخبراء لجمعها معًا.

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