Rewrite this title: تحسين محركات البحث المحلية: ميزات Google المحلية وخرائط Google الجديدة التي تعزز التسويق [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث المحلية: ميزات Google المحلية وخرائط Google الجديدة التي تعزز التسويق [Podcast]

مفتاح نجاح الأعمال التجارية المحلية: كن أول من يستخدم أحدث ميزات التسويق من Google في منطقتك.

احصل على المزيد من حركة المرور في الباب، واجعل عملك ملحوظًا بشكل أسرع، وتفوق على منافسيك.

انضمت إليّ أماندا جوردان، مديرة الإستراتيجية الرقمية في شركة RicketyRoo Inc.، لمناقشة أسهل الطرق لدمج ميزات Google Local وخرائط Google الجديدة في إستراتيجية تحسين محركات البحث المحلية لديك.

أدى الوباء وتغيير عادات البحث وتزايد عدد الأشخاص الذين يتسوقون محليًا إلى زيادة الحاجة إلى أن يكون للشركات المحلية حضور قوي في نتائج البحث.

يعد الملف التجاري على Google والميزات المحلية الأخرى أمرًا حيويًا للتكيف مع هذه التغييرات.

في هذا البودكاست، ستتعلم كيفية تنمية أعمالك المحلية من خلال بعض التعديلات على Google Local، وخرائط Google، والملف التجاري على Google.

– أماندا جوردان، 25:33

– أماندا جوردان، 58:54

– أماندا جوردان، 19:55

[00:00] – القليل عن خلفية أماندا.

[02:00] – التغييرات الأكثر تأثيرا على خرائط جوجل.

[07:45] – كم مرة يجب عليك تحديث ملفك التجاري على Google؟

[10:44] – هل يمنحك نشر التحديثات على الملف التجاري على Google ميزة؟

[12:58] – هل يجب عليك إنشاء موقع ويب ضمن الملف التجاري على Google؟

[14:48] – كيفية تحفيز العملاء على ترك تعليقات إيجابية على جوجل.

[20:58] – الفرصة الضائعة مع وسائل التواصل الاجتماعي و SEO.

[25:28] – فرص الإعلان في Google Local.

[29:32] – إلى أين يتجه Google Local في عام 2022.

[36:50] – كيفية تثقيف العملاء حول تغييرات تحسين محركات البحث المحلية والحصول على القبول.

[44:00] – هل يجب على الشركات المحلية استخدام الصور الاحترافية، وهل الفيديو مهم؟

[48:42] – منصة موصى بها لتتبع UTM محليًا.

[50:17] – أين ينبغي للشركات المحلية بناء الروابط؟

[51:30] – كيفية التعامل مع العملاء الذين يصرون على حشو ملفات تعريف أعمالهم بالكلمات الرئيسية.

[56:45] – هل تحتاج إلى ملف تعريف تجاري على Google إذا لم يكن لديك موقع فعلي؟

الموارد المذكورة:

دليل كلير لوضع علامات UTM: https://www.clairecarlilemarketing.com/resources/claires-complete-guide-to-utm-tagged-for-gmb/

– أماندا جوردان، 11:35

– أماندا جوردان، 22:01

– أماندا جوردان، 40:40

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تواصل مع أماندا جوردان:

تتمتع أماندا بخبرة واسعة في تصميم الحملات، بما في ذلك تطوير الويب وتحسين محركات البحث، وهي موهوبة ومبدعة للغاية.

بدأت حياتها المهنية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2011 واستمتعت بمعالجة المشكلات المعقدة للعملاء. تخصصها هو تحسين محركات البحث المحلية للشركات القانونية والشركات. في أوقات فراغها، تستمتع أماندا باللعب مع كلابها وضرب ابنها في ماريو كارت.

تواصل مع أماندا على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/amanda-jordan-96797686/

اتبعها Twitter: https://twitter.com/amandatjordan

تواصل مع لورين بيكر، مؤسسة مجلة محرك البحث:

اتبعه Twitter: https://www.twitter.com/lorenbaker

تواصل معه على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lorenbaker