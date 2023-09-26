Rewrite this title: تحسين محركات البحث على نطاق واسع: ما تفعله مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة بشكل مختلف

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث على نطاق واسع: ما تفعله مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة بشكل مختلف

هل يبدو من الصعب جذب عملاء جدد في الآونة الأخيرة؟

التجارة الإلكترونية مليئة بالعديد من الفرص المذهلة، ولكن هناك الكثير من المنافسة.

الخبر السار – نحن نعلم أنه من الممكن أن نزدهر!

مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة تقوم بذلك – لقد رأيت الدليل.

تتعامل شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة والناجحة مع تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها بطريقة تسمح لها بالنمو، حتى مع ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء.

الآن، يمكنك أن تزدهر أيضًا.

في 9 مارس، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية قدمتها جيسيكا فلاريو، مديرة تحسين محركات البحث والتخصيص في Barnes & Noble، وكريستوف فرينيت، كبير مسؤولي المنتجات في Botify.

لقد قدموا رؤى شاملة لتوسيع نطاق جهود تحسين محركات البحث الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

فيما يلي ملخص سريع للندوة عبر الويب. للوصول إلى العرض التقديمي بأكمله، آكمل الطلب.

ما الذي يؤهل ليكون موقعًا كبيرًا للتجارة الإلكترونية؟

يتم تعريف مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة على أنها المواقع التي تحتوي على أكثر من مليون عنوان URL.

يحتوي موقع BN.com على 9 مليون عنوان URL، في حين أن أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في العالم لديها أكثر من 250 مليون عنوان URL.

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من الصفحات، لم يعد من الممكن لهذه المواقع الكبيرة تحسين كل صفحة يدويًا.

وهذا يعني أن مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة تحتاج إلى أتمتة المزيد.

هذه مهمة يمكنك البدء بها اليوم للمساعدة في توسيع نطاق جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

[Learn how Barnes & Noble leverages automation for SEO] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

لماذا تكافح محركات البحث والمواقع الكبيرة؟

يجب أن تمر محركات البحث بمئات المليارات من الصفحات على شبكة الإنترنت.

بسبب الموارد المحدودة، يتعين على محركات البحث تحديد مقدار الوقت الذي ستقضيه في كل موقع ويب على حدة.

وهذا يعني أنه لا تتم ملاحظة كل صفحة من صفحات موقع الويب الكبير أو فهرستها بواسطة محركات البحث.

هذا هو المكان الزحف إلى الميزانيات ادخل.

ما هي ميزانية الزحف؟

ميزانية الزحف هي مقدار الاهتمام الذي يتلقاه موقعك من روبوتات البحث: عدد الصفحات التي يتم الزحف إليها في إطار زمني محدد.

كلما كان موقع الويب الخاص بك أكبر، زادت فرص تأثير قيود ميزانية الزحف على موقع الويب الخاص بك.

باختصار، هناك احتمال كبير ألا يتم الزحف إلى موقعك بالكامل بواسطة روبوت البحث.

إذا كان لديك عدد كبير من عناوين URL، فقد يتم استهلاك ميزانية الزحف الخاصة بك قبل مشاهدة جميع صفحاتك.

قيود ميزانية الزحف

استنادًا إلى تحليل Botify لعدد 6.2 مليار طلب من Googlebot عبر 413 مليون صفحة ويب، فإن 77% من صفحات مواقع الويب الكبيرة لا تحصل على أي زيارات من محركات البحث.

لماذا هذا؟

تواجه محركات البحث صعوبة في العثور على كل صفحة على موقعك لمجرد أن شبكة الويب كبيرة جدًا.

[Discover how to get the most out of your limited crawl budget] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

كيفية تحقيق التوازن بين تجربة المستخدم وميزانية الزحف

لتحسين ميزانية الزحف، يتعين عليك مراعاة كل من تجربة المستخدم وبرامج الروبوت.

توصي شركة Barnes & Noble بالعمل مع هندسة المنتجات لحل هذه المشكلة.

ابدأ ب:

بما في ذلك تأثير الإيرادات في طلبات المشروع.

تثقيف الفريق على تحسين محركات البحث (SEO).

تنفيذ الأتمتة لإدارة المواقع الكبيرة.

تحافظ شركة Barnes & Noble أيضًا على تأثير الإيرادات نصب أعينها أثناء تحسين البحث.

[Find out how they do it easily with automation] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت→

فهم مسار تحسين محركات البحث (SEO).

في هذه الأيام، لا يعد التركيز فقط على ميزانية الزحف لموقع الويب الخاص بك وإمكانية الظهور في البحث أمرًا كافيًا.

سيساعدك فهم مسار تحسين محركات البحث (SEO) على تحسين ميزانية الزحف واستراتيجية النطاق الشاملة.

تحتاج أيضًا إلى مراعاة ما يلي أثناء توسيع نطاق استراتيجيتك:

بوتيفاي، مارس 2022

ربما يمكنك أن تتخيل أن هذا يعني أنه يتعين عليك إجراء الكثير من التحسينات على مواقع الويب الخاصة بك.

[Find out how to easily optimize each step] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

كيف تتعامل الشركات التجارية الكبرى مع مقياس تحسين محركات البحث (SEO)؟

عندما يتعلق الأمر بأسس واستراتيجيات تحسين محركات البحث الذكية والقابلة للتطوير، فإن شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة:

التركيز على الجزء العلوي من القمع. تميل المواقع الأكبر حجمًا إلى الاستفادة من مُحسّنات محرّكات البحث التقنية الأثقل في الجزء العلوي من مسار التحويل. بهذه الطريقة، تؤثر هذه التحسينات على قابلية اكتشاف الموقع بشكل عام وتكون بمثابة الأساس لجميع مبادرات تحسين محركات البحث الأخرى.

تميل المواقع الأكبر حجمًا إلى الاستفادة من مُحسّنات محرّكات البحث التقنية الأثقل في الجزء العلوي من مسار التحويل. بهذه الطريقة، تؤثر هذه التحسينات على قابلية اكتشاف الموقع بشكل عام وتكون بمثابة الأساس لجميع مبادرات تحسين محركات البحث الأخرى. الاستفادة من المزيد من الموارد التقنية. تعمل المواقع الأكبر بشكل وثيق مع هندسة المنتج لتنفيذ التحسينات. تعلم شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة أنه إذا كنت ترغب في تنفيذ التغييرات دون الحاجة إلى موارد تطوير هائلة، فإن الأتمتة أمر حيوي.

تعمل المواقع الأكبر بشكل وثيق مع هندسة المنتج لتنفيذ التحسينات. تعلم شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة أنه إذا كنت ترغب في تنفيذ التغييرات دون الحاجة إلى موارد تطوير هائلة، فإن الأتمتة أمر حيوي. استخدم التنقل ذو الأوجه. طريقة فعالة لمساعدتك أنت والروبوتات على التنقل داخل موقع الويب.

بوتيفاي، مارس 2022

[Find out how Faceted Navigation can help your site] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

تتعامل شركة Barnes & Noble مع تحسين محركات البحث (SEO) على نطاق واسع من حيث:

إدارة أداء الموقع.

الملاحة الأوجه.

تحديد أولويات الصفحات.

تعلم استراتيجيات تحسين محركات البحث للتوسع

ستساعدك استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) للتجارة الإلكترونية للمؤسسات التالية:

بوتيفاي، مارس 2022

[Get the strategy now] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت عند الطلب →

ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) ضرورية لنجاح التجارة الإلكترونية في عام 2022

استثمر دائمًا في الأساسيات، مثل إصلاح الأخطاء وتتبع الكلمات الرئيسية.

احتفظ بعلامات تبويب حول سرعة الموقع وتأثيرها على تجربة المستخدم.

تأكد من أن المحتوى الخاص بك فريد من نوعه.

[Slides] تحسين محركات البحث على نطاق واسع: ما تفعله مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة بشكل مختلف

وهنا العرض: